Volcano Summit 2026 pondrá la inteligencia artificial en el centro del debate regional

La edición 2026 del Volcano Summit se desarrollará bajo el concepto “Echoes of Expansion” (Ecos de Expansión), una temática que busca reflejar el crecimiento de una comunidad regional que, según los organizadores, apuesta por fortalecer las conexiones entre personas, empresas e instituciones para impulsar el desarrollo económico y tecnológico de Latinoamérica.

El anuncio llega en un contexto marcado por la aceleración de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y los nuevos modelos de colaboración digital. Frente a estos cambios, los organizadores del Volcano Summit sostienen que el crecimiento de Latinoamérica dependerá no solo del acceso a tecnología y capital, sino también de la capacidad para construir redes de confianza y cooperación de largo plazo.

De un evento a una plataforma regional

Desde su fundación en el 2018, Volcano ha evolucionado de un encuentro anual a una plataforma enfocada en conectar a distintos actores del ecosistema de innovación. La organización reporta que actualmente reúne a más de 10 mil miembros de más de 45 países, entre startups, fondos de inversión, corporaciones, universidades, científicos, artistas y líderes empresariales. Asimismo, asegura haber facilitado más de 100 mil conexiones estratégicas dentro de su red.

LECTURAS RELACIONADAS

La plataforma opera distintas iniciativas enfocadas en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y de innovación. Entre ellas destacan Volcano Innovation Summit, como su principal espacio de encuentro; Startup Avenue, orientada al desarrollo de empresas emergentes, y Volcano4Good, enfocada en proyectos de impacto social y sostenibilidad.

Las áreas de trabajo abarcan inteligencia artificial, innovación, tecnología, inversión, emprendimiento, sostenibilidad, creatividad y bienestar, sectores que tendrán protagonismo durante la próxima edición del evento.

Volcano Innovation Summit reúne en Antigua Guatemala a representantes del ecosistema global de innovación, representantes del evento brindaron detalles que marcarán la agenda de este año. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Conferencistas internacionales

La organización informó que ya cuenta con una lista de conferencistas confirmados procedentes de América, Europa y Estados Unidos, quienes compartirán experiencias relacionadas con innovación empresarial, tecnología, inversión y liderazgo.

Entre ellos figura Cristóbal Perdomo, cofundador y socio general de Wollef, reconocido por participar en inversiones de compañías tecnológicas latinoamericanas como Nubank, Kavak, Konfío, Loft y Jeeves. También participará Ivana María Moreno Valle, directora ejecutiva de Dalia, una plataforma enfocada en el liderazgo femenino.

La agenda también incluirá a Nikita Farenholz, cofundador de Delivery Hero, considerada una de las empresas tecnológicas más relevantes de Europa; Beatriz de los Mozos, fundadora y directora ejecutiva de la firma española Flabelus, y Ed Soo Hoo, ejecutivo de Lenovo con experiencia en compañías como Oracle, HP y Unisys.

Asimismo, participarán Rolando Carvajal, gerente general de Heineken Costa Rica; Kim Tan, cofundador de Transformational Business Network y referente internacional en inversión de impacto; Oke Okaro, exvicepresidente sénior de operaciones de negocio de Walt Disney Company, y Alejandro Zárate, director de datos e inteligencia artificial de Banco Santander México.

La lista también incluye a Abdon Nacif, fundador de la fintech Nexu; Katya Echazarreta, exingeniera del Jet Propulsion Laboratory de la NASA y primera mujer nacida en México en viajar al espacio, y Dileep Thazhmon, fundador y director ejecutivo de Jeeves, empresa valorada en más de US$2 mil millones.

Impulso a startups latinoamericanas

Uno de los pilares del encuentro seguirá siendo Volcano Startup Avenue, iniciativa que busca acompañar a emprendedores durante las distintas etapas de crecimiento de sus negocios.

La plataforma ofrece programas de membresía, aceleración y competencias dirigidas a startups. Para la edición 2026, Volcano seleccionará a 50 emprendimientos de Latinoamérica para participar en un proceso intensivo de mentoría, fortalecimiento empresarial y preparación para el levantamiento de capital.

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos durante el Volcano Summit Demo Day ante inversionistas internacionales, corporaciones y líderes del ecosistema global de innovación, con el objetivo de generar oportunidades de financiamiento y expansión.

Representantes de startups presentarán soluciones innovadoras durante una de las jornadas del Volcano Summit 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Innovación con impacto social

Además de los espacios orientados a negocios y tecnología, la organización informó que continuará promoviendo iniciativas de impacto social mediante Volcano4Good.

Entre los proyectos destacados figura una colaboración entre FUNDEGUA y Nutrilisto para combatir la desnutrición crónica infantil en Guatemala mediante herramientas de salud digital, inteligencia artificial y educación comunitaria. Como parte de esta iniciativa, el conocimiento técnico de Nutrilisto será incorporado a ALMA, una plataforma digital desarrollada por FUNDEGUA.

La alianza contempla también el uso de almaRED, una asistente inteligente integrada en WhatsApp que permitirá a trabajadores de salud, promotores comunitarios y familias acceder a información relacionada con nutrición infantil, protocolos médicos y materiales educativos.

Guatemala como punto de conexión regional

Para el Volcano Summit, Latinoamérica atraviesa una etapa decisiva en la que podría posicionarse como uno de los principales centros de innovación durante las próximas décadas. Bajo esa visión, la organización busca fortalecer a Guatemala como un puente entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, aprovechando la capacidad del país para conectar talento, inversión y oportunidades.

La edición 2026 de Volcano Innovation Summit buscará precisamente consolidar ese papel, a través de espacios donde emprendedores, inversionistas, corporaciones y líderes globales puedan generar alianzas y proyectos con impacto regional.

Con el lema “Echoes of Expansion”, el evento pretende reforzar la idea de que la innovación no depende únicamente de avances tecnológicos, sino también de la construcción de comunidades capaces de colaborar y generar transformaciones sostenibles a largo plazo.