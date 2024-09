Emprendimientos en Guatemala representan el 45.6% de la población adulta del país

La cifra representa el 45.6% de la población adulta en el país entre 18 y 64 años, refiere la medición, y es mayor en aproximadamente 548 mil personas respecto al año anterior, cuando significó el 41% de la población analizada.

Ese concepto incluye los emprendimientos en fase temprana (que son los negocios recién nacientes y nuevos), y los ya establecidos.

Sin embargo, también el estudio detectó que otro 6% de emprendimientos fueron descontinuados o cerrados, unas 603 mil personas, mientras que en 2023 ese rubro significó 5.3% (517 mil).

Según los datos en número de personas, en el segmento los que están empezando hay unos 358 mil 814 negocios más en 2023-2024. Esta cifra se desprende del saldo entre el crecimiento de 399 mil 814 negocios recién nacientes y una baja de -40 mil 499 mil en los nuevos.

Otra de las diferencias respecto del año anterior es que en la fase de negocios ya establecidos hay 189 mil 360 más, mientras que el año anterior en ese este segmento se reportó el cierre de unos 84 mil negocios.

Razones del crecimiento

El estudio detectó tres aspectos con comportamientos un tanto diferentes respecto de otros años. David Casasola, director de Investigación del GEM Guatemala detalló que con relación a la mejoría mencionada a los negocios ya establecidos estos llegaron a representar un 13.2% en 2023, en comparación con los 11.6% del año anterior, y solo en 2019, antes de la pandemia del covid-19, se había detectado una mejoría del 14.8%.

Este segmento se refiere a negocios que han funcionado por más de tres años y medio, que entre 2009 a 2018 osciló por debajo del 10% y a partir de ese año empezó a mejorar, y ahora, varios años después de la pandemia vuelve a repuntar.

Los datos dejan mucho margen de interpretación y se pueden mencionar varias razones, una es que las personas ven en ese emprendimiento una oportunidad más formal de ingresos y pueden estar encontrado un nicho donde desarrollarse, y les genera un ingreso importante para satisfacer sus necesidades. Mientras que para otro grupo pude ser complemento de ingresos y eso les permita mantenerse estables y el último punto es la resiliencia que ha sido tan necesaria después de la pandemia y son negocios que han logrado adaptarse a las condiciones y sobrevivir.

Persiste la informalidad

El otro punto, pero en este caso es preocupante y refleja que aún hay mucho por resolver en el país, es que el número de emprendimientos que aún opera en la informalidad sigue siendo alto. De 2019 a 2021 había rondado del 58 al 60.5%, pero en el 2022 se disparó al 65% y 2023 en 64.5%.

El problema aquí es que desde el 2021 aumentó el número de personas a las que no les resulta atractivo formalizarse porque no ven un beneficio en hacerlo, y el dato sigue alto en la actualidad porque se situó en 51.2%. Además, el 14.5% considera que es caro el cumplimiento. En este caso, las personas no ven un retorno porque no perciben mejora en la calidad de los servicios, en la infraestructura, seguridad o protección adicional, ni tuvo más clientes, se explicó.

Sin embargo, hay otras razones, ya que el 18.6% dice que no sabe cómo formalizarse, 3.7% que los trámites son complicados, otros porque nadie lo hace o toma tiempo.

Generan más empleo

En tanto Mónica Río Nevado de Zelaya, líder del equipo GEM en el país, dijo que otro aspecto que ha ido cambiando es que se nota más que los emprendimientos ya empiezan a generar más empleos, y no solo el de la persona emprendedora.

En los aspectos positivos en general los expertos explicaron que Guatemala está bien posicionada en algunos aspectos del tema de emprendimiento, pero aún hay retos que resolver para para que se impulsen de mejor manera esos negocios.

Según el estudio de 45 naciones participantes, Guatemala ocupa la segunda posición como el país que más proporción de personas adultas es dueña y administradora de un negocio de reciente creación (es decir que tienen menos de 42 meses de estar funcionando, según la clasificación analizada), lo que represente 3.2 millones de guatemaltecos (32.4%) de la población analizada. Además, es el segundo país con una mayor porción de emprendedores con un negocio establecido (con más de 42 meses de estar funcionando), segmento en el cual hay 1.3 millones de personas con un negocio con esas características (y representa 13.2 %).

Los desafíos persisten

Según el estudio, los desafíos persisten, y se enumeran como la urgente necesidad de ingresos, la inseguridad, y otros:

Urgencia de generar ingresos: El 90% de los emprendedores busca generar ingresos debido a la imposibilidad de obtenerlos a través de un empleo formal.

Falta de investigación e innovación: La urgencia por generar ingresos lleva a muchos emprendedores a no explorar o analizar bien su mercado, resultando en que seis de cada diez optan por negocios similares a los ya existentes.

El reporte indica que siete de cada diez emprendimientos en su fase temprana operan de manera informal. Sin embargo, al superar los 3.5 años de operación, casi el 60% de los propietarios tienen los recursos suficientes para formalizar su negocio.

Seguridad y percepción del emprendimiento: Los emprendedores son 1.6 veces más propensos a ser asaltados que los guatemaltecos no emprendedores. En 2023, el 22.6% de los emprendedores y el 14% de los no emprendedores reportaron haber sido víctimas de algún delito. Además, tienen que invertir el costo que les representan los hechos delictivos en su contra.

Perfil del emprendedor

El estudio recuente detalla características de los negocios en sus primeras etapas de desarrollo: