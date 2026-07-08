Fintech: La industria que genera 570 nuevos empleos en el país, pero enfrenta escasez de talento

La industria fintech, también conocida como servicios financieros digitales, continúa expandiéndose en Guatemala. Actualmente operan 119 empresas dedicadas a estos servicios, principalmente en préstamos y pagos digitales, tecnología para instituciones financieras, gestión de finanzas y criptoactivos.

De acuerdo con Enrique Galdámez, director ejecutivo de la Asociación Fintech de Guatemala, la industria fintech emplea actualmente a unas 2,100 personas y se estima que durante los próximos 12 meses generará 570 nuevos empleos, principalmente en las áreas de desarrollo de software y ventas.

Sin embargo, para cubrir esa demanda se requiere personal capacitado en esas áreas. Según Galdámez, es necesario impulsar el conocimiento del concepto fintech entre los estudiantes y los profesionales para que puedan identificar a las empresas del sector.

“Representa una oportunidad porque son modelos de negocio que cambian la forma en que los guatemaltecos interactúan con los servicios financieros”, comentó.

La información se dio a conocer en La Charla, segmento de Guatemala No Se Detiene, transmitido por Guatevisión todos los lunes a las 22 horas. En esta ocasión, además de Galdámez, participó Andrés Zelaya, product manager y experto en tecnología.

A juicio de Galdámez, para cubrir la demanda del sector es necesario centrar los esfuerzos en el diálogo entre el sector privado, el sector público y la academia, con el fin de generar canales e iniciativas que faciliten la vinculación de los estudiantes con las empresas fintech. “Que se adapte la oferta académica a lo que está demandando el sector”, dijo.

Educación a la medida

Para atender la demanda de talento, Galdámez señaló que la formación académica debe adaptarse a la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Explicó que los cambios constantes en las herramientas y los lenguajes de programación hacen necesario contar con programas de estudio más cortos y especializados, además de mantener una comunicación permanente entre las universidades y la industria.

"La tecnología, no solo en el tema financiero sino en todas las industrias, cambia de manera acelerada. Eso implica que los tiempos de formación tienen que ser más cortos y específicos. La oferta académica debe tener una respuesta ágil y mantenerse en constante comunicación con los sectores que requieren ese talento", afirmó.

Agregó que también es necesario fortalecer los programas de vinculación entre estudiantes y empresas, de manera que los jóvenes puedan incorporarse al sector desde su etapa de formación mediante prácticas profesionales.

"Es importante estructurar programas de vinculación que permitan que, desde el momento en que una persona está estudiando, pueda incorporarse a una empresa fintech, por ejemplo, a través de programas de prácticas donde la industria ofrezca esas oportunidades", indicó.

Además, señaló que las empresas también deben impulsar procesos internos de capacitación para desarrollar el talento que requieren, especialmente en las áreas donde existe mayor demanda.

"El 82% de las contrataciones externas que realiza la industria corresponde a puestos relacionados con desarrollo de software. Esa brecha puede cerrarse implementando programas de formación interna y trabajando de manera conjunta con la academia y el sector público para crear programas de capacitación específicos, cortos y que puedan adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado", comentó.

Por su parte, Zelaya coincidió en que las universidades desempeñan un papel importante para acercar a más jóvenes a las tecnologías financieras y dar a conocer las oportunidades laborales que ofrece el sector.

"El incentivo de las universidades para comunicar y preparar a los estudiantes en temas de tecnología financiera es muy importante. Conforme las empresas crecen y aumenta la necesidad de perfiles especializados, también crece el interés de personas que buscan certificaciones o carreras relacionadas con sistemas para incorporarse a una empresa fintech", explicó.

Añadió que las propias empresas también deben participar en la promoción del ecosistema financiero digital para atraer nuevos profesionales y responder a la demanda de puestos relacionados con el desarrollo de software, las áreas comerciales y la tecnología.

Del diagnóstico a la práctica

Galdámez indicó que el primer paso para atender la necesidad de talento fue identificar las principales brechas del sector mediante un diagnóstico. Recordó que, en abril de este año, la Asociación Fintech de Guatemala y Guatemala No Se Detiene elaboraron el Radar de Talento Fintech, un estudio que permitió identificar las necesidades de personal especializado y dimensionar el crecimiento de la industria.

"El primer paso ya se dio, que fue identificar la oportunidad a través de un diagnóstico. Ahora toca llevar ese diagnóstico a la práctica", afirmó.

Según explicó, uno de los siguientes pasos consiste en fortalecer el diálogo entre las universidades, los centros de formación técnica, las entidades certificadoras, el Intecap y otras instituciones que ofrecen programas especializados de corta duración.

También consideró necesaria la participación del sector público mediante programas que faciliten la incorporación de jóvenes al mercado laboral. "El sector público puede generar programas de aceleramiento y diferentes mecanismos de vinculación que reduzcan las barreras de entrada al primer empleo", indicó.

Entre las alternativas mencionó la formación dual, un modelo que permite a los estudiantes combinar la preparación académica con la experiencia laboral. "La oportunidad de estudiar y, al mismo tiempo, llevar ese conocimiento a la práctica permite fortalecer la formación técnica y desarrollar talento local para responder al crecimiento que está teniendo el sector", señaló.

Un marco regulatorio

Otro de los retos identificados por la industria es avanzar hacia un marco regulatorio específico para las empresas fintech.

Galdámez explicó que países como Colombia y Argentina ya cuentan con regulaciones especializadas que han contribuido al desarrollo del ecosistema y a la creación de nuevas empresas. "Existe una oportunidad para que Guatemala observe lo que han hecho otros países de Latinoamérica y cómo han estructurado marcos habilitadores que han impulsado el crecimiento de la industria", comentó.

Indicó que Guatemala no cuenta actualmente con una regulación específica para el sector fintech, aunque sí existen normas que permiten la operación de estas empresas.

Entre los avances recientes mencionó la aprobación de la Ley Antilavado, la cual incorpora disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, que también alcanzan a las empresas fintech. "Se estableció un marco regulatorio en temas de cumplimiento y prevención del lavado de dinero que integra nuevas figuras dentro del sector. Sin embargo, todavía hace falta desarrollar regulación para los distintos modelos de negocio", explicó.

Como parte de ese proceso, la Asociación Fintech de Guatemala trabaja en la elaboración de códigos de buenas prácticas para actividades como pagos digitales, crédito digital y activos virtuales. "Estamos realizando un ejercicio técnico para identificar qué ha funcionado en otros ecosistemas regulatorios y trasladar esas recomendaciones a los diferentes actores", indicó.

Añadió que una de las principales vías para impulsar estas propuestas es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, espacio en el que participan distintas instituciones públicas. "Lo que buscamos es trabajar conjuntamente entre el sector público y el sector privado para habilitar el ecosistema y promover una regulación que responda a las necesidades del sector", mencionó.

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