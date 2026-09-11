PNC y Ejército implementarán operación conjunta para liberar paso en puntos bloqueados en Guatemala

Con motivo de las protestas y los bloqueos que se han dado durante este viernes 11 de septiembre a consecuencia del incremento en los precios de los combustibles, el Organismo Ejecutivo ha tomado medidas para solventar la situación.

Las medida buscan garantizar la libre locomoción de los guatemaltecos que se han visto afectados por estas acciones emprendidas por personas que expresan su inconformidad ante el alza en los precios de los combustibles.

En conferencia de prensa efectuada la tarde de este viernes en el Palacio Nacional de la Cultura, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el de la Defensa, Henry Sáenz, anunciaron las acciones que se implementarán ante esta situación.

"Ante la continuidad de estas acciones y en cumplimiento de nuestra responsabilidad de proteger el orden público, el libre el libre tránsito, y el abastecimiento normal de medicinas, alimentos, y otros insumos, hemos decidido junto con el ministro de la defensa, poner en marcha una operación conjunta entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, con el objeto de proceder a liberar los bloqueos que aún en este momento se encuentran activos. La policía en ese sentido está activando los protocolos establecidos, privilegiando en todo momento el diálogo, haciendo una actuación gradual, utilizando la fuerza de manera proporcional, y como última instancia, y garantizando en todo caso el respeto a los derechos humanos", afirmó el ministro de Gobernación

Villeda también aseguro que en todo momento la PNC ha privilegiado el diálogo con los inconformes, antes de tomar cualquier acción. El funcionario hizo un último llamado para que quienes mantienen bloqueados los diferentes puntos, los liberen en un lapso de 30 minutos.

También aseguro que de no atender la solicitud para deponer los bloqueos, las fuerzas de seguridad estarán arrestando a las personas y consignarán los los vehículos y cualquier objeto que sea autilizado para obstruir las vías.

"La Corte de Constitucionalidad, por otro lado, ha emitido una resolución de debida ejecución y ha ordenado que se proceda en las próximas horas a liberar todos los bloqueos que aún se encuentran activos. Quiero también decir que todas aquellas personas a las que se encuentre en esta actitud de bloquear las vías e impedir la circulación de vehículos y de los guatemaltecos en general, estarán siendo arrestados y consignados a los tribunales y aquellos vehículos que estén siendo utilizados también para interrumpir el libre tránsito serán confiscados y puestos a disposición de los tribunales", puntualizó.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la liberación de los bloqueos en un lapso de 6 horas, bajo apercibimiento de destitución del Ministro de Gobernación y del director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, luego de resolver una acción de debida ejecutoria presentada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Por su parte el ministro de la Defensa Henry Sáenz, indico que es "inadmisible" la realización de los bloqueos, ya que estos están afectando las actividades de todos los guatemaltecos, por lo que el Ejército estará actuando en apoyo a las acciones implementadas por el Ministerio de Gobernación y la PNC.

"A partir de la solicitud del ministerio de gobernación de apoyo, el ministerio de la defensa nacional con sus tres fuerzas, con 23 comandos operativos y todos sus medios entramos en la misión de apoyo interinstitucional para levantar bloqueos y darle apoyo a la fuerza de seguridad pública, al ministerio de gobernación según ellos lo han requerido" afirmó el ministro de la Defensa.

Sáenz también aseguro que en esta ocasión no se trata solamente de bloqueos, sino de actividades con fines "oscuros" las que están siendo emprendidas por estas personas.

"No estamos hablando de manifestaciones, estamos hablando de actividades coordinadas con intereses muy oscuros y va en detrimento del bien común que dice la Constitución Política de la República. Adicional a eso, quiero unirme al señor ministro de gobernación y pedirles voluntariamente que dejen esta actividad", indicó el titular de la cartera de la Defensa.

El tiempo necesario

El Ministro de Gobernación agregó que las acciones de las fuerzas de seguridad para mantener las vías liberadas de cualquier bloqueo se estarán implementando durante el tiempo que sea necesario.

"¿Cuánto tiempo van a durar estos operativos? Bueno, el tiempo que sea necesario para mantener todas las vías liberadas y para que los guatemaltecos puedan ir a sus lugares de origen y regresar tranquilamente sin que esta clase de actitudes o de actividades ilícitas, porque hay que decirlo como lo que son, son actividades ilícitas, afecten la movilidad de la población guatemalteca. Una cosa entendemos que es el derecho legítimo a manifestarse, que está garantizado en la Constitución y otra muy distinta es bloquear las vías y perjudicar al resto de la población guatemalteca", afirmó.

En cuanto al posible involucramiento de algunas personas vinculadas con partidos políticos o grupos de pandilleros en los bloqueos, Villeda indicó que se están haciendo las investigaciones correspondientes para determinar tal extremo.

"Ya se ha reportado que en algún caso - bloqueo - algunos personajes vinculados con ciertos partidos políticos son los que están liderando estas manifestaciones, no lo he dicho yo, lo han dicho los medios de comunicación. Luego, si hay personas que pertenecen a estos grupos delincuenciales, a estos grupos terroristas involucrados en estas manifestaciones, pues es algo que todavía nosotros estamos investigando y cuando tengamos la evidencia nosotros lo vamos a denunciar, por supuesto, y vamos a proceder", aseveró.

Vía liberada en Cuyotenango

Aunque aún persisten varios bloqueos en la capital y otros puntos del país, el titular de la cartera del interior también indicó que en algunos puntos como Cuyotenango, Suchitepéquez se ha logrado disolver la medida, y en esta acción han sido heridos algunos agentes de la PNC.

"En este momento ya se han liberado varios bloqueos. En horas de la mañana se liberó un bloqueo que existía en Cuyotenango donde, por cierto, quiero decirles hemos liberado esta ruta con el saldo de dos policías heridos de bala, los cuales han sido evacuados vía aérea y están ahorita internados en un centro de salud. Esto nos indica que no estamos ante manifestaciones pacíficas. Entendemos que en muchos casos hay un descontento popular por el aumento de los combustibles que, por cierto, tampoco es una responsabilidad completa del gobierno de Guatemala", aseguró el funcionario quién también indicó que por parte del Ejecutivo se están buscando los mecanismos legales para solucionar la problemática.



Desinformación y manipulación de la opinión pública

Durante la mañana de este viernes, el presidente Arévalo participó en la inauguración del XXI Congreso Industrial de la Cámara de Industria de Guatemala. En su intervención durante el acto, el mandatario se refirió a los bloqueos y las movilizaciones que se han dado este viernes en la capital y otros puntos del país como consecuencia del incremento en el precio de los combustibles y que, a su vez, están afectando a miles de guatemaltecos.

Arévalo aseguró que el incremento en los precios de los combustibles se deriva de los acontecimientos que ocurren a nivel mundial, lo que genera volatilidad en los mercados internacionales, ya que es algo que no está bajo control del gobierno. También aseguró que los bloqueos surgen como consecuencia de la desinformación que generan algunos sectores, lo que influye en la opinión pública y provoca estas situaciones.

"No podemos seguir intentando manipular la opinión pública mediante desinformación cuando enfrentamos desafíos que son de carácter internacional como el costo de los combustibles que afecta a la población en su conjunto, pero que depende de factores externos fuera del control de cualquier gobierno nacional", expresó el mandatario.