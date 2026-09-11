Enfrentamientos en Cuyotenango durante intento de desalojo de bloqueo en la ruta al suroccidente

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Enfrentamientos en Cuyotenango durante intento de desalojo de bloqueo en la ruta al suroccidente

Tensión en la ruta al suroccidente y en área urbana de Cuyotenango durante intento de desalojo en la ruta al suroccidente.

Óscar García

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DESALOJO EN CUYOTENANGO. 11-9-26-COMBUSTIBLES

Tensión en desalojo de bloqueo en el km 168 de la ruta al suroccidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: captura de video de cortesía)

En el kilómetro 168 de la ruta a Cuyotenango, Suchitepéquez, se registran momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad y un grupo de personas que bloquea el paso en rechazo al aumento del precio del combustible.

El grupo impide la circulación desde el miércoles, lo que ha originado caos vial en esta ruta.

Este viernes 11 de septiembre, los inconformes continúan con las medidas de hecho, por lo que agentes antimotines llegaron al lugar para cumplir con los protocolos para despejar la vía.

La situación se tornó tensa debido a que los manifestantes se han enfrentado a las fuerzas de seguridad que pretenden desalojar la ruta.

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En el asfalto hay llantas incendiadas y, según medios locales, los manifestantes están armados y se han escuchado detonaciones de armas de fuego. La Policía Nacional Civil acciona para tratar de restablecer el orden.

Un grupo de manifestantes se trasladó a las calles de Cuyotenango, donde continúan los enfrentamientos con el contingente de antimotines.

Para leer más: Bloqueos en Guatemala: Grupo que mantiene bloqueo en la Bethania pide firmar documentos a pilotos para dejarlos pasar

De forma preliminar, se informa que un agente de la Policía Nacional Civil resultó herido.

La situación continúa tensa en este municipio de Suchitepéquez.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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