Baja ejecución de los Codedes contrasta con más recursos previstos para el 2027

Estamos por entrar en el último trimestre del 2026 y la ejecución de Q15 mil 425 millones asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) muestra un ritmo lento.

Según datos del portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), al 24 de septiembre, los Codedes han ejecutado Q3 mil 763 millones 382 mil 926.46, equivalente al 24.59% del presupuesto vigente.

Pese a ese ritmo de ejecución, las asignaciones presupuestarias para el 2027 mantendrán una cifra similar, al sumar los fondos de arrastre del presente año. En total, los fondos para los Codedes podrían alcanzar los Q20 mil millones si el Congreso decide aprobar nuevos aportes extraordinarios para el 2027.

Asignación para los Codedes en el 2027

En el proyecto de presupuesto para el 2027, bajo análisis en el Congreso incluye un aporte ordinario de Q6 mil 185 millones de la partida Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.

Además, contempla un aporte extraordinario de Q1 mil 200 millones, como parte de las asignaciones estratégicas, destinado para agua y saneamiento.

El total de la suma del aporte ordinario y extraordinario es de Q7,385 millones. Sin embargo, este monto se ampliará con los fondos no ejecutados del presupuesto vigente del 2026.

A criterio del diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, con los fondos asignados para el 2027, más los fondos no ejecutados durante el 2026 y alguna asignación extraordinaria que pueda hacer el Congreso, similar a las del 2025 y del 2026, de alrededor de Q5 mil millones, el presupuesto de los Codedes podría estar oscilando en Q18 mil millones, lo que es preocupante tomando en cuenta los bajos niveles de ejecución.

“Ahora no importa si no ejecutan porque los declararon eternos. Los aportes a los Consejos de Desarrollo ya no tienen que ir al fondo común a fin de año, sino que se tendrán que apartar. Sin embargo, con esos números casi vamos a llegar a tener el próximo año Q18 mil millones”, afirmó.

El congresista también explicó que hasta septiembre, los Codedes tienen más de Q11 mil 630 millones sin ejecutar y las proyecciones del Ministerio de Finanzas para finales del 2026 indican que la ejecución de los Consejos estaría alcanzando poco más del 60%. Así, quedarían más de Q6 mil millones sin ejecutar más la asignación solicitada se alcanzarían los Q13 mil 300 millones, esto sin aportes extraordinarios adicionales.

Según información proporcionada por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), para el 2027 ya se cuenta con una previsión conocida por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) en la cuarta reunión realizada el 11 de septiembre. En esta se estableció un monto de Q4 mil 982 millones 166 mil 667 para un total de 2 mil 732 obras, con fondos ordinarios destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

La Scep también aclaró que este monto está sujeto a la aprobación del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027 por parte del Congreso de la República.

Preocupante disponibilidad de fondos

Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), es preocupante la disponibilidad de fondos con la que contarán los Codedes para el próximo año, principalmente por la baja ejecución y la discrecionalidad con la que podrían ser ejecutados en un año que es electoral.

“Es previsible que al monto propuesto por el Ejecutivo para el 2027 deberá sumársele un monto cuantioso de saldos no ejecutados en 2024, 2025 y 2026 que el Icefi estima, de manera gruesa y muy preliminar, en Q6 mil 925 millones, lo que, en realidad, elevaría la asignación presupuestaria para los Codede para 2027 a alrededor de Q13,110.4 millones”, indica la institución.

Además, advierte sobre la posibilidad de que el Congreso apruebe un nuevo aporte extraordinario con el que el presupuesto de los Codedes podría incrementarse hasta los Q20 mil millones para el 2027.

“Si, además, el Congreso aprobara un nuevo aporte extraordinario para 2027 por un monto similar a los aprobados para 2025 y 2026 (es decir, de entre Q5 mil millones y Q7 mil millones), el Icefi no descarta la posibilidad que la asignación presupuestaria real para los Codede en 2027 podría elevarse a un monto históricamente alto de entre Q17 mil y Q20 mil millones”, asegura.

Distribución del aporte ordinario y extraordinario para el 2027

El aporte ordinario de Q6 mil 185.4 millones para los Codedes establecido en el proyecto de presupuesto del 2027 se destina a proyectos de infraestructura social y económica en los departamentos, priorizando asuntos como agua, saneamiento, educación, salud y caminos. Los fondos se distribuyen de la siguiente manera:

Desarrollo comunitario Q1 mil 599 millones 838 mil 821

Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación Q3 millones 251 mil 302

Otros servicios generales Q1 millón

Gestión Correctiva o Compensatoria de Desastres Q6 millones 588 mil 21

Agricultura Q39 millones 433 mil 504

Desarrollo de Infraestructura para el Fomento del Turismo Q25 millones 770 mil 363

Transporte de carretera Q964 millones 688 mil 055

Ordenación de Desechos Q184 millones 909 mil 550

Ordenación de Aguas Residuales Q1 mil 254 millones 433 mil 852

Abastecimiento de Agua Q854 millones 664 mil

Servicios Hospitalarios Generales Q249 millones 242 mil 237

Educación preprimaria Q58 millones 432 mil 262

Educación primaria Q642 millones 487 mil 134

Educación básica Q168 millones 175 mil 390

Educación diversificada Q69 millones 23 mil 368

Primera etapa de la educación Universitaria o Superior Q36 millones 569 mil 662

Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado Q26 millones 910 mil 448

En cuanto al aporte extraordinario de Q1 mil 200 millones dentro del proyecto de presupuesto, se indica que este está destinado exclusivamente a:

Proyectos de agua potable y saneamiento

Manejo de residuos y desechos sólidos

También se establecen criterios para la distribución de este aporte de la siguiente manera:

Brecha de cobertura (penaliza déficits simultáneos de agua y saneamiento) 50%

Índice de pobreza municipal 25%

Área geográfica prioritaria 10%

Según se indica, con este modelo se busca una focalización progresiva. El 20% de los municipios con mayores carencias concentra el 55% de los fondos y se estima conectar 75 mil hogares a la red de agua y 50 mil al sistema de saneamiento, indica el documento.

Fondos de Codedes podrían destinarse a temas de seguridad alimentaria

Debido a los efectos y las posibles consecuencias en materia de seguridad alimentaria que la sequía y el fenómeno de El Niño estarán teniendo en Guatemala, el 28 de septiembre se tiene prevista una reunión presencial con los gobernadores de los 22 departamentos del país para abordar la situación, afirmó Víctor Hugo Godoy, titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep).

El funcionario indicó que existe la posibilidad de que parte del presupuesto destinado a los Codedes pueda destinarse a asuntos de seguridad alimentaria en los distintos departamentos del país, pero la iniciativa para destinar esos fondos a este tipo de inversión debe surgir de las comunidades, ya que los recursos asignados a los Consejos tienen un destino específico según lo establecido en la ley.

“Yo creo que, si es posible, digamos, que se pueda dedicar una parte de los fondos de los Codedes, pero hay que entender que eso se fije por la ley del Impuesto al Valor Agregado (Iva Paz) y para qué están destinados, que en su mayoría hablan de infraestructura. En este momento sería como para infraestructura productiva a nivel de beneficios y cuestiones que puedan servir para el tema de seguridad alimentaria, ¿verdad? Pero tiene que ser, digamos, mucha conciencia de las comunidades de entender cuál es el problema de la seguridad alimentaria, el tema de la sequía, el cambio climático y todo eso, para que desde las comunidades se pueda pensar en este tipo de inversión”, afirmó Godoy.