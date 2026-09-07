Presidente Bernardo Arévalo cuestiona afirmaciones de diputados sobre presupuesto de Codedes

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el presupuesto asignado a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), dentro del proyecto para el 2027, se hizo con base en lo estipulado "en el marco legal establecido en la ley" y no de manera discrecional por parte del Gobierno.

Según indicó el presidente, con la finalidad de que los proyectos a cargo de los Codedes puedan ser ejecutados y concluidos de forma adecuada, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) amplió a dos años el plazo para su ejecución, a petición de los alcaldes y gobiernos locales.

A criterio de Arévalo, las proyecciones hechas por algunos diputados en el Congreso acerca de que en el 2027 los Codedes manejarán un presupuesto que oscilará en Q18 mil millones están “distorsionadas”, ya que los cálculos para las asignaciones se hacen anualmente y no se toman en consideración todos aquellos proyectos u obras que ya se encuentran en ejecución.

“El Conadur reconoció que existía un reto para eso, y entonces amplió el periodo, lo solicitaron los actores, los alcaldes, y se amplió para permitir que entonces se pudiera terminar esa obra el año entrante. Entonces lo que se ve es, digamos, está distorsionado, porque esos cálculos se hacen anualmente y no se toman en consideración lo que está sucediendo en los dos años”, aseguró el mandatario.

Arévalo también explicó que, según lo establecido en la ley, el monto total destinado para inversión en obra pública a cargo de los Codedes para el 2027 será de Q6 mil 185 millones, según el marco legal presupuestario establecido en el país y de acuerdo con los porcentajes que deben ser entregados en función del presupuesto de la nación de cada año.

Recursos para agua y saneamiento

El gobernante también comentó que por parte del Gobierno se colocó una “cifra voluntaria” adicional de Q1 mil 200 millones destinados exclusivamente para inversión en proyectos municipales de agua y saneamiento que estarán a cargo de las municipalidades.

“¿Por qué en agua y saneamiento? Como lo puede decir cualquiera de ustedes, especialmente quienes viven en los territorios, en ciudades, en pueblos, en el interior del país, en agua y saneamiento Guatemala tiene un déficit terrible”, explicó.

El presidente aseguró que estos recursos se han colocado con la finalidad de que las municipalidades en el interior del país puedan apoyar en resolver la brecha. Adicionalmente, se han destinado un total de Q200 millones adicionales dentro del presupuesto al Instituto de Fomento Municipal (Infom), con el objetivo de fortalecer su capacidad de apoyo a las municipalidades para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento en todo el país, afirmó el presidente.

Procesos de fiscalización

Por su parte, Víctor Hugo Godoy, titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), hizo una presentación en la que resaltó la implementación de mecanismos de transparencia y fiscalización para los proyectos a cargo de los Codedes.

En este aspecto, Godoy destacó la implementación del portal de auditoría del Sistema de Consejos Departamentales de Desarrollo (Siscode) y la línea telefónica 1504, que son dos herramientas encaminadas a que la ciudadanía pueda realizar la vigilancia y fiscalización de los proyectos en sus localidades, que son ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Godoy también resaltó que en cada uno de los proyectos que se realizan en las comunidades por parte de los Codedes la Scep ha colocado vallas o tableros en donde se encuentran todos los datos y detalles de la obra, como el código del Sistema Nacional de Inversión Pública (Sin), el Número de Operación en Guatecompras (Nog), costo del proyecto, nombre del contratista y número de identificación tributaria (Nit), así como el tiempo estimado de ejecución.

En estas vallas o tableros también se encuentra un código QR que, al escanearlo, el usuario puede conocer todos los detalles del proyecto, así como otros datos adicionales, como convenios de ejecución con las municipalidades en donde se encuentran los montos que invierten los Codedes, así como las copias de los contratos de la obra y las condiciones en que estas se realizan. Además, se puede acceder a las actas de supervisión en donde se muestra el avance físico de cada proyecto, lo que también permite una mejor fiscalización por parte de la ciudadanía, afirmó Godoy.