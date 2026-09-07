Presupuesto 2027: Los puntos que defiende Arévalo de la propuesta y la asignación a los Codedes

El Gobierno, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), presentó la semana pasada al Congreso de la República un proyecto de presupuesto para el 2027 por Q192 mil 045 millones, el más alto de la historia, y con un déficit propuesto de 4.4%.

El plan de gasto para el año fiscal 2027 representa un crecimiento de 13.8% respecto del presupuesto vigente del 2026, que asciende a Q168 mil 789 millones.

El mandatario argumentó, durante la conferencia La Ronda de este lunes 7 de septiembre, que se trata del presupuesto con mayor inversión social presentado por su administración y afirmó que los recursos permitirán ampliar los servicios de salud, educación, seguridad e infraestructura.

Además, justificó el monto al señalar que la economía y la población del país han crecido y que el Estado requiere mayores recursos para atender necesidades históricas.

Para ello, mencionó inversiones en puertos, aeropuertos, ferrocarril, transporte y proyectos de movilidad, además de obras en regiones que, según afirmó, "han permanecido rezagadas durante décadas".

Más fondos a Codedes

El mandatario también defendió el incremento de los recursos para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) dentro del proyecto de presupuesto para el 2027, en respuesta a los cuestionamientos por los niveles de ejecución registrados durante este año y por el aumento previsto de fondos en un período electoral.

La propuesta del plan de gasto para el 2027 contempla una asignación de Q6 mil 185.4 millones para los Codedes.

A ello se añade que, al 3 de septiembre, los Codedes solo habían ejecutado el 24.6%, por lo que el monto pendiente de ejecución asciende a Q11 mil 663.4 millones. Con ese comportamiento, por ejemplo, el presupuesto acumulado llegaría a Q17 mil 848.8 millones el próximo año.

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Según datos divulgados por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), en junio del 2026 se aprobó la distribución de Q4 mil 985.4 millones para proyectos de los Codedes del 2027, financiados principalmente con recursos del IVA-Paz y del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol).

A esa cantidad se suman Q1 mil 200 millones incluidos en la propuesta del Gobierno para destinarlos a proyectos de agua y saneamiento, explicó Arévalo.

Sostuvo que la asignación de proyectos no corresponde directamente al Ejecutivo, sino a los propios consejos de desarrollo. Añadió que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia acompañan los procesos para verificar la viabilidad técnica de las obras y revisar aspectos relacionados con costos y transparencia.

El mandatario mencionó mecanismos de fiscalización ciudadana mediante códigos QR que permiten consultar información de los proyectos y contrastarla con su ejecución en el territorio. Además, indicó que la Comisión Nacional contra la Corrupción desarrolla capacitaciones para que los ciudadanos conozcan cómo consultar información pública y presentar denuncias cuando identifiquen posibles irregularidades.

Respecto de la ejecución, argumentó que los porcentajes de ejecución anual no reflejan necesariamente el avance completo de los proyectos, debido a que los Codedes cuentan con la posibilidad de ejecutar determinadas obras durante dos ejercicios fiscales.

Agregó que esa medida se adoptó porque algunos proyectos obtienen las autorizaciones varios meses después de iniciado el año, lo que reduce el tiempo disponible para completar su construcción.

En cuanto a los recursos previstos para el 2027, explicó que no responden a una decisión discrecional del Ejecutivo, sino que corresponden a asignaciones establecidas por ley. Añadió que los Q1 mil 200 millones adicionales sí responden a una decisión del Gobierno y buscan atender el déficit de infraestructura para el abastecimiento y tratamiento de agua en los municipios.

Entre otros rubros, el Ejecutivo también propone aumentar en Q200 millones los recursos para el Instituto de Fomento Municipal (Infom), con el propósito de fortalecer su capacidad para acompañar a las municipalidades en la formulación y ejecución de proyectos de agua y saneamiento. Durante la conferencia también se indicó que esos recursos adicionales deberán asignarse con criterios orientados a favorecer a los municipios con menores niveles de inversión en esta materia.

Anuncia acciones de transparencia

El mandatario también respondió a los cuestionamientos sobre transparencia y ejecución del gasto. Indicó que el Organismo Ejecutivo solicitará a la Contraloría General de Cuentas (CGC) auditorías concurrentes en proyectos de inversión pública para que la fiscalización se realice mientras las obras están en ejecución y no únicamente al concluirlas.

Con ese mecanismo se busca detectar oportunamente problemas técnicos, irregularidades o posibles casos de malversación, comentó.

Arévalo enmarcó las críticas al presupuesto y a la gestión gubernamental en el contexto preelectoral al indicar que, en estos períodos, aumentan los ataques políticos y la desinformación. Asimismo, defendió la gestión mediante las obras ejecutadas, el crecimiento económico y los indicadores de confianza, y aseguró que el Gobierno mantendrá mecanismos de rendición de cuentas durante el último tramo de la administración.

Al final de la conferencia, el presidente amplió su postura al ser consultado sobre la posibilidad de corrupción durante el año electoral. Expresó que esta podría darse si no se estuvieran impulsando acciones para combatirla, "pero a lo que nos hemos dedicado es precisamente a crear mecanismos de fiscalización y mecanismos de control desde las instituciones para evitar que estas situaciones se den". Agregó que el presupuesto ha aumentado cada año y que la Comisión Nacional contra la Corrupción trabaja en la identificación de problemas, el apoyo a los ministerios para presentar denuncias y la creación de mecanismos para prevenir la corrupción en distintos niveles.

"En el Gobierno de la República y las instituciones públicas hay una cantidad muy grande de gente, en donde hay toda una serie de gente y de costumbres que vienen heredadas de todos los períodos anteriores; el reto es cómo vamos a ir generando este proceso de transformación", dijo Arévalo.

Qué incluye el incremento al presupuesto

El mandatario agregó que el incremento del presupuesto también se deriva de mayores recursos destinados al remozamiento de escuelas. Indicó que se han remozado 28 mil y que se prevé concluir ese proceso en el 2027. También mencionó el impulso de proyectos para reducir el déficit educativo y la contratación de más maestros.

"En estos años hemos creado 687 nuevas escuelas, institutos diversificados o secundarios", afirmó, y agregó que en menos de tres años se ha duplicado lo realizado por los dos últimos gobiernos juntos.

Según Arévalo, ello ha significado la contratación de 40 mil maestros, tres mil nuevos policías cada año, la construcción de puestos de salud y el fortalecimiento de las farmacias. Añadió que se prevé declarar libres de piso de tierra a 100 mil hogares.

En el presupuesto están incluidos Q4 mil 800 millones para la inversión en Puerto Quetzal, así como recursos para la construcción de carreteras, el metrorriel y otros proyectos.

"Entonces, un presupuesto más grande es una oportunidad para mayor corrupción solo cuando hay un gobierno que está involucrado en la corrupción y que no la quiere combatir. Pero nosotros estamos aquí para combatir la corrupción y eso es lo que vamos a seguir haciendo, porque ese fue el mandato que nos dio el pueblo de Guatemala", expresó Arévalo.