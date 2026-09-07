Presupuesto 2027: ¿Cuánto deberá cada guatemalteco? La deuda per cápita llegaría a Q17 mil 238

Durante la actual administración de gobierno y con el aval de los diputados del Congreso de la República, que han aprobado los proyectos de presupuesto público, la deuda per cápita subirá 33% en el período 2024-2027.

Eso significa que cada guatemalteco debería Q17 mil 238 si se llegara a aprobar la iniciativa del presupuesto de ingresos y egresos que se presentó el pasado 2 de septiembre, que eleva el déficit fiscal a 4.4%, por un monto de Q48 mil 300 millones.

El presupuesto total planteado es de Q192 mil millones y se estaría financiando con Q42 mil 750 millones en bonos del Tesoro, Q2 mil 869 millones en préstamos externos y Q8 mil 565 millones en uso de caja y bancos, que sumarían Q54 mil 184 millones. Pero solo los componentes de bonos y préstamos suman Q45 mil 619 millones.

Deuda per cápita crecerá 33%

La deuda pública en Guatemala ha aumentado de manera sostenida y fue durante la pandemia cuando se incrementó, pero ha sido en la actual administración de gobierno cuando el nivel ha mostrado una tendencia al alza.

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Es decir, al igual que el incremento de la deuda pública total, también aumenta la deuda por habitante, un parámetro que se utiliza en los países, tanto en moneda local como en dólares, para hacer comparaciones.

Por ejemplo, en el 2019, cada ciudadano debía aportar Q9 mil 475 para pagar el saldo de la deuda; en el 2020, Q11 mil 222; en el 2021, Q11 mil 962; en el 2022, Q12 mil 372, y en el 2023, Q12 mil 664.

Para el 2024, el indicador se situó en Q12 mil 964; en el 2025, sube a Q13 mil 996, y en el 2026, a Q15 mil 329, con la estimación de cierre del saldo de la deuda pública formulada en la iniciativa.

Para el 2027, si se llegara a aprobar el proyecto de presupuesto, la deuda per cápita llegaría a Q17 mil 238, es decir, un incremento de 33%, equivalente a Q4 mil 274 por persona en ese periodo.

En la actual administración de gobierno, el saldo total de la deuda pública se incrementaría 38% con el planteamiento del Presupuesto 2027. En la imagen, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el presidente Bernardo Arévalo. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Deuda pública llegaría a 29.4% del PIB

La iniciativa del presupuesto del 2027 que presentó el Minfin expone, en las Operaciones de Crédito Público, que se “está siendo orientada por una política fiscal activa, disciplinada y sostenible; basada en principios de calidad y eficiencia del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas, que se enfoca en el manejo del endeudamiento soberano, manteniendo niveles de deuda pública que no solo sigue encontrándose entre los más bajos de Centroamérica y del mundo”.

El documento agrega que “se contribuye a promover la estabilidad macroeconómica y el sostenimiento de un nivel de déficit fiscal, que promueva la inversión pública, fomente el empleo y brinde la solvencia que necesita la caja fiscal, para cumplir oportunamente con sus compromisos ineludibles de gasto”.

La iniciativa del Minfin señala que se espera que el saldo estimado de la deuda pública total al finalizar el 2026 se ubique en Q280 mil 708.3 millones, equivalentes al 27.6% del PIB. De ese total, unos Q154 mil 347 millones serían deuda interna, es decir, el 55%, y Q126 mil 361 millones, deuda externa, que representa el 45%.

Para el 2027, se estima que el saldo de la deuda alcance Q320 mil 443 millones, es decir, el 29.4% del PIB.

Se espera que el saldo estimado de la deuda pública total al finalizar el 2026 se ubique en Q280 mil 708.3 millones, equivalentes al 27.6% del PIB. De ese total, unos Q154 mil 347 millones serían deuda interna, es decir, el 55%, y Q126 mil 361 millones, deuda externa, que representa el 45%.

De esa proyección total, unos Q194 mil 497 millones serían de deuda interna, 60.7%, y unos Q125 mil 946 millones, de deuda externa, 39.9%.

El documento aclara que las medidas adoptadas por el Minfin para la administración más eficiente de la deuda pública han propiciado que, por primera vez, las calificadoras internacionales de riesgo hayan coincidido no solo en otorgar calificaciones a la deuda soberana del país muy cerca del grado de inversión, sino en los aspectos relevantes de las referidas calificaciones.

Es decir, el saldo de la deuda total entre el 2026 y el 2027 crecería 17.3%.

La diferencia es de Q39 mil 735 millones.

Guatemala ha mantenido saludables sus finanzas públicas, con una deuda de entre 20% y 25% con respecto al PIB, uno de los niveles más bajos, con crecimientos moderados y razonables y ahora la Comisión de Finanzas deberá analizar lo propuesto por el Ejecutivo que rompe la tendencia. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Endeudamiento crece durante actual gestión

Las estadísticas oficiales señalan que en el período 2024-2027 hay una aceleración en el crecimiento del endeudamiento, así como en el destino de los recursos que serán financiados mediante deuda, con el aval de la actual legislatura.

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En el 2024, el saldo total fue de Q231 mil 324 millones; en el 2025, de Q253 mil 48 millones, y al 31 de julio del 2026 se registran Q253 mil 80 millones. La proyección de cierre es de Q280 mil 708 millones y para el 2027, de Q320 mil 443 millones.

Eso significa, si se aprueba el plan de gasto, un aumento de Q89 mil 119 millones en el período 2024-2027, es decir, 38% acumulado durante la actual administración de gobierno.

Mayor déficit impulsa la deuda

En los presupuestos hay ingresos y gastos, pero, por lo general, los gastos son más altos que los ingresos, por lo que hay déficit o saldo rojo, como comúnmente se conoce.

Por lo general, ese déficit se financia cada año y es controlado; el promedio se maneja entre 1% y 2%, explicó el analista independiente Fredy Arismendi Gómez.

Este indicador se va acumulando, es decir, la deuda pública, y los gobiernos, al acumularla, la van pagando por tramos, lo que genera un stock de deuda.

A ese stock de deuda se le pagan intereses y ese es el pago que se hace por el servicio de la deuda cada año.

Gómez explicó que hay dos implicaciones. La primera es que, al contratarse deuda a muy largo plazo, se tienen que pagar intereses, lo que se conoce como servicio de la deuda. Ese es el primer efecto: el pago del servicio.

Por otro lado, Guatemala ha mantenido saludables sus finanzas públicas, con una deuda de entre 20% y 25% con respecto al PIB, uno de los niveles más bajos, con crecimientos moderados y razonables.

Para el 2027, se estima que el saldo de la deuda alcance Q320 mil 443 millones, es decir, el 29.4% del PIB. De esa proyección total, unos Q194 mil 497 millones serían de deuda interna, 60.7%, y unos Q125 mil 946 millones, de deuda externa, 39.9%.

Sin embargo, esa dinámica se ha roto en estos últimos tres años y, en particular, con la propuesta del Presupuesto 2027, que en definitiva viene a aumentar sustancialmente el endeudamiento, motivado por el incremento del déficit a 4.4%. “Entonces el déficit, como está proyectado 4.4%, va a implicar más deuda y eso lo que va a implicar es más deuda para el futuro”, sostuvo Gómez.

Por eso se dice que las futuras generaciones son las que lo van a deber y se divide en términos de la población para tener un indicador.

Es el stock de deuda acumulada que debería pagar cada persona, con el fin de obtener un indicador.

Las agencias calificadoras de riesgo-país analizarán el incremento del déficit planteado en el Presupuesto 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Deuda crece a ritmo inusual

Gómez advirtió que la deuda de Guatemala está creciendo a un ritmo no observado anteriormente, por lo que no es saludable y puede tener implicaciones en los siguientes años, sobre todo porque el país se está acercando al grado de inversión según las agencias calificadoras de riesgo-país, y eso puede poner en riesgo la capacidad para cumplir con sus obligaciones.

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También se enfrenta a un problema serio, que es la sequía y el aumento de precios, mientras que la población en general va a necesitar cobertura social, lo que generará presión fiscal.

Ejemplificó que el pago del servicio de la deuda hay que honrarlo y que eso significa menos recursos públicos para financiar otros rubros de gasto.

Mayor deuda amenaza calificación

A decir de Gómez, con el incremento del déficit fiscal planteado en el presupuesto, el Minfin está recurriendo a una política expansionista, es decir, a aumentar los servicios del Estado. Sin embargo, hay una fuerte crítica por el monto destinado a funcionamiento y la poca inversión.

En una política expansionista como la que se está observando ahora, se puede poner en riesgo la capacidad de pago futura, por lo que seguir este ritmo puede hacerla insostenible.

“Es muy seguro que las agencias calificadoras ya están evaluando este posicionamiento de política fiscal y al darse una imagen de más endeudamiento alto, se reduce la probabilidad de mejoras en las calificaciones”, apuntó Gómez.