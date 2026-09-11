Bloqueos en Guatemala: Grupo que mantiene bloqueo en la Bethania pide firmar documentos a pilotos para dejarlos pasar

Sobre el Anillo Periférico, en el ingreso a la colonia Bethania, zona 7 de la capital, permanece un bloqueo en el que los manifestantes piden datos a los motoristas para dejarlos pasar este viernes 11 de septiembre.

El bloqueo comenzó la noche del jueves y dirigentes del movimiento han afirmado que están en contra del alza del precio del combustible, además de plantear otras peticiones.

En el lugar se registra congestionamiento vial y miles de personas se ven afectadas en su movilidad.

La Policía Municipal de Tránsito ha habilitado desvíos con la intención de agilizar la movilidad.

Este viernes, La Red compartió un video en el que se observa que los motoristas deben llenar unas hojas con sus datos a cambio de que los dejen pasar.

Personas que participan en el bloqueo les piden a los pilotos que anoten en las hojas su nombre, firma y número de Documento Personal de Identificación.

Un motorista, que por su seguridad no se identificó, indicó que la situación en el lugar es tensa, pues algunas personas portan palos.

Además, los manifestantes abren un carril durante unos minutos para permitir el paso de motocicletas, pero pilotos de automóviles aprovechan para pasar, lo que complica aún más la movilidad.

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Guatemala vive una jornada de bloqueos en la capital y en las principales carreteras, donde los inconformes rechazan el alto precio del combustible y lo aprobado por el Congreso respecto del precio de referencia para el diésel y las gasolinas.

¿Qué datos piden a los pilotos en bloqueo de la Bethania?

Los dirigentes del bloqueo obligan a los pilotos a llenar unas hojas con su nombre, número de DPI y firma, con la intención de pedir la renuncia del presidente Bernardo Arévalo y de la vicepresidenta Karin Herrera.

Hojas en las que pilotos deben completar datos para pasar en bloqueo de la Bethania, zona 7. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

También a los pilotos les pidieron anotar datos con la intención de frenar la propuesta de reformas a la Constitución.

En sentido, Poder Ciudadano por medio de un comunicado manifestó: “Poder Ciudadano condena la coacción y las amenazas contra los guatemaltecos, a los que se les ha exigido firmar para poder transitar por los bloqueos. Medios de comunicación reportan que dichas firmas son en contra de nuestra propuesta de reforma constitucional a la justicia”, indicó.

“Estos grupos buscan confundir y engañar a la población mezclando temas que no tienen relación alguna. Estas prácticas evidencian el temor que genera una iniciativa ciudadana que busca cambiar un sistema capturado por intereses políticos”, añadió.

“Seguiremos recolectando firmas de manera libre y voluntaria. Nos tienen miedo. No nos intimidaran”, afirmó.

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Con información de Ángel Oliva