Pasajera protagoniza insólito incidente al quitarse toda la ropa durante un vuelo a Miami

Un vuelo de Baltimore, Maryland, a Miami, Florida, se vio afectado luego de que una de las pasajeras decidiera quitarse por completo la ropa, lo que hizo que la tripulación alertara a los pilotos, quienes, a su vez, notificaron mediante mensajes operativos enviados a tierra, según medios estadounidenses.

El incidente se registró el viernes 11 de septiembre, en un vuelo doméstico de American Airlines. Según la tripulación, la mujer cometió actos indecentes a bordo.

El caso trascendió porque Fox News dio a conocer los mensajes operativos que la tripulación envió desde el aire mediante el sistema interno de comunicaciones de la aeronave, a partir de registros publicados por el sitio especializado AirLive.

El hecho llama la atención porque, en casi todos los incidentes de este tipo, la información oficial demora días o nunca se hace pública. En este caso, los registros técnicos del vuelo quedaron expuestos antes de que las autoridades emitieran declaraciones.

El vuelo era el AA-1779, operado con un Airbus A319. Salió del Aeropuerto Internacional Baltimore/Washington Thurgood Marshall y aterrizó en Miami pasadas las 23 horas. La identidad y la edad de la pasajera de la fila 9, protagonista del incidente, no fueron reveladas.

La comunicación de la tripulación indicó que la pasajera se había quitado toda la ropa y que había cometido actos considerados indecentes.

La tripulación también solicitó la presencia de las fuerzas del orden a la llegada. Los reportes disponibles no detallan qué medidas tomó antes del aterrizaje.

La aeronave llegó a la puerta D2 de la Terminal N del Aeropuerto Internacional de Miami, donde agentes de seguridad aguardaban y dejaron a la pasajera bajo custodia policial.

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