Superintendente de Competencia: 34 candidatos continúan en el proceso tras subsanar expedientes

La Superintendencia de Competencia (Sicom) recibió en total 39 expedientes de aspirantes al cargo de superintendente; sin embargo, luego de la primera revisión efectuada por el Directorio, solo seis cumplieron con los requisitos, por lo que a 33 postulantes se les solicitó subsanar sus expedientes.

El plazo para ello venció el viernes 11 de septiembre.

Este lunes 14, el Directorio efectuó una reunión de alrededor de nueve horas, cuyo punto principal fue la revisión de cada expediente, así como la definición de la metodología para la presentación del plan de trabajo y las entrevistas.

Finalmente, se aceptó la corrección de expedientes efectuada por 28 profesionales y más los seis que habían cumplido los requisitos desde un inicio, se concluyó que 34 que continúan en el proceso, según las revisiones efectuadas por el Directorio de la entidad.

Los nombres de los aspirantes que continúan se presentan según el orden de entrega de su expediente ante la Sicom, según los datos de dicha institución:

Expediente 2-2026, Jose Humberto Ruiz Lal Expediente 3-2026, Héctor Giovanni Marroquín Barrios Expediente 4-2026, Josué David Jimenez Palacios Expediente 5-2026, José Fernando Monterroso López Expediente 6-2026, Alain Pierce Samayoa Chavarría Expediente 7-2026, Claudia Karina Donis Sáenz Expediente 8-2026, Luis Sergio Herrera Tello Expediente 9-2026, Héctor Del Rio Villareal Expediente 10-2026, Moisés Santiago Batz Aguilar Expediente 11-2026, Dennis Ariel Cipriano Icó Expediente 12-2026, Sandra Elizabeth Juárez Gonzalez de Franco Expediente 13-2026, Armando Gabriel Pokus Yaquian Expediente 14-2026, Álvaro Enrique Samayoa Arana Expediente 15-2026, Delorean Khadhaffi Randich Eguizabal Expediente 16-2026, Milton Esteban Vásquez Gómez Expediente 17-2026, Nora Liseth Torres Ramírez Expediente 18-2026, Geovani Javier Avendaño Maldonado Expediente 19-2026, José Antonio Vielman Expediente 20-2026, José Luis Gramajo De León Expediente 21-2026, Oscar Estuardo Orellana Estupe Expediente 22-2026, Silvia Marisol Sandoval Alarcón Expediente 23-2026, Ediberto Ignacio Martínez Posadas Expediente 24-2026, Silvia Lorena Escobar Santos Expediente 25-2026, Julio Adrián Velásquez Aguilar Expediente 26-2026, Daniel Romero Amaya Chiroy Expediente 27-2026, Erick Fernando Mazariegos Salas Expediente 28-2026, Carlos Federico Ortiz Ortiz Expediente 31-2026, María Alejandra De León Escobar Expediente 32-2026, Josue Andreé Ricart Vásquez Expediente 33-2026, Alvaro Gerardo Díaz Coronado Expediente 34-2026, Rubén Fernando Méndez Set Expediente 35-2026, Roberto Batres Estrada Expediente 37-2026, Leslie Yvonne Tzicap González Expediente 38-2026, Miguel Eduardo Fonseca Argueta

La información fue proporcionada por el director Javier Bauer, quien preside la entidad, y por el director Luis Velásquez.

En tanto, se declararon inadmisibles los expedientes de:

Expediente 1-2026, Juan Carlos Pellecer Monterroso Expediente 29-2026, Ana Judith Chan Orantes Expediente 30-2026, Erwin Alfonso Sosa Gudiel Expediente 36-2026, Joselyn Andrea Carballo Contreras de Pazos Expediente 39-2026, Julio Alberto Núñez Mejía

Según Bauer, dos de los 33 aspirantes requeridos no presentaron las subsanaciones de sus expedientes. La organización Guatemala Visible los identificó como Joselyn Andrea Carballo Contreras de Pazos (expediente 36-2026) y Julio Alberto Núñez Mejía (expediente 39-2026).

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En la sesión, el director Edgar Guzmán razonó su voto en el caso de Héctor Giovanni Marroquín Barrios (expediente 3), porque a su criterio, dicho candidato no cumplió los requisitos, por lo que pidió que constara que su inclusión en el listado no fue por unanimidad.

Bauer indicó que también se definió la metodología para la presentación del plan de trabajo y las entrevistas.

Para ello se estableció que el miércoles 16 de septiembre los candidatos deberán presentar su plan de trabajo. Según se escuchó en la sesión, dispondrán de 10 minutos cada aspirante, más las preguntas que puedan surgir de los directores.

Además, el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre se efectuarán las entrevistas.

Según el cronograma establecido por Sicom con anterioridad, el examen de oposición se efectuará el 21 y el examen psicométrico, el 22 de septiembre.