Superintendente de Competencia: 34 candidatos continúan en el proceso tras subsanar expedientes

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Superintendente de Competencia: 34 candidatos continúan en el proceso tras subsanar expedientes

Luego de que los candidatos a superintendente de Competencia subsanaran errores u omisiones en sus respectivos expedientes, el Directorio de la entidad efectuó la revisión y concluyó que 34 aspirantes continúan en el proceso de designación para ese cargo.

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El Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom), sesionó por alrededor de nueve horas para la revisión de los expedientes de los aspirantes a los cuales se les había solicitado subsanar errores y omisiones. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla de la transmisión de Guatemala Visible).

La Superintendencia de Competencia (Sicom) recibió en total 39 expedientes de aspirantes al cargo de superintendente; sin embargo, luego de la primera revisión efectuada por el Directorio, solo seis cumplieron con los requisitos, por lo que a 33 postulantes se les solicitó subsanar sus expedientes.

El plazo para ello venció el viernes 11 de septiembre.

Este lunes 14, el Directorio efectuó una reunión de alrededor de nueve horas, cuyo punto principal fue la revisión de cada expediente, así como la definición de la metodología para la presentación del plan de trabajo y las entrevistas.

Finalmente, se aceptó la corrección de expedientes efectuada por 28 profesionales y más los seis que habían cumplido los requisitos desde un inicio, se concluyó que 34 que continúan en el proceso, según las revisiones efectuadas por el Directorio de la entidad.

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Los nombres de los aspirantes que continúan se presentan según el orden de entrega de su expediente ante la Sicom, según los datos de dicha institución:

  1. Expediente 2-2026, Jose Humberto Ruiz Lal
  2. Expediente 3-2026, Héctor Giovanni Marroquín Barrios
  3. Expediente 4-2026, Josué David Jimenez Palacios
  4. Expediente 5-2026, José Fernando Monterroso López
  5. Expediente 6-2026, Alain Pierce Samayoa Chavarría
  6. Expediente 7-2026, Claudia Karina Donis Sáenz
  7. Expediente 8-2026, Luis Sergio Herrera Tello
  8. Expediente 9-2026, Héctor Del Rio Villareal
  9. Expediente 10-2026, Moisés Santiago Batz Aguilar
  10. Expediente 11-2026, Dennis Ariel Cipriano Icó
  11. Expediente 12-2026, Sandra Elizabeth Juárez Gonzalez de Franco
  12. Expediente 13-2026, Armando Gabriel Pokus Yaquian
  13. Expediente 14-2026, Álvaro Enrique Samayoa Arana
  14. Expediente 15-2026, Delorean Khadhaffi Randich Eguizabal
  15. Expediente 16-2026, Milton Esteban Vásquez Gómez
  16. Expediente 17-2026, Nora Liseth Torres Ramírez
  17. Expediente 18-2026, Geovani Javier Avendaño Maldonado
  18. Expediente 19-2026, José Antonio Vielman
  19. Expediente 20-2026, José Luis Gramajo De León
  20. Expediente 21-2026, Oscar Estuardo Orellana Estupe
  21. Expediente 22-2026, Silvia Marisol Sandoval Alarcón
  22. Expediente 23-2026, Ediberto Ignacio Martínez Posadas
  23. Expediente 24-2026, Silvia Lorena Escobar Santos
  24. Expediente 25-2026, Julio Adrián Velásquez Aguilar
  25. Expediente 26-2026, Daniel Romero Amaya Chiroy
  26. Expediente 27-2026, Erick Fernando Mazariegos Salas
  27. Expediente 28-2026, Carlos Federico Ortiz Ortiz
  28. Expediente 31-2026, María Alejandra De León Escobar
  29. Expediente 32-2026, Josue Andreé Ricart Vásquez
  30. Expediente 33-2026, Alvaro Gerardo Díaz Coronado
  31. Expediente 34-2026, Rubén Fernando Méndez Set
  32. Expediente 35-2026, Roberto Batres Estrada
  33. Expediente 37-2026, Leslie Yvonne Tzicap González
  34. Expediente 38-2026, Miguel Eduardo Fonseca Argueta

La información fue proporcionada por el director Javier Bauer, quien preside la entidad, y por el director Luis Velásquez.

En tanto, se declararon inadmisibles los expedientes de:

  1. Expediente 1-2026, Juan Carlos Pellecer Monterroso
  2. Expediente 29-2026, Ana Judith Chan Orantes
  3. Expediente 30-2026, Erwin Alfonso Sosa Gudiel
  4. Expediente 36-2026, Joselyn Andrea Carballo Contreras de Pazos
  5. Expediente 39-2026, Julio Alberto Núñez Mejía

Según Bauer, dos de los 33 aspirantes requeridos no presentaron las subsanaciones de sus expedientes. La organización Guatemala Visible los identificó como Joselyn Andrea Carballo Contreras de Pazos (expediente 36-2026) y Julio Alberto Núñez Mejía (expediente 39-2026).

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En la sesión, el director Edgar Guzmán razonó su voto en el caso de Héctor Giovanni Marroquín Barrios (expediente 3), porque a su criterio, dicho candidato no cumplió los requisitos, por lo que pidió que constara que su inclusión en el listado no fue por unanimidad.

Bauer indicó que también se definió la metodología para la presentación del plan de trabajo y las entrevistas.

Para ello se estableció que el miércoles 16 de septiembre los candidatos deberán presentar su plan de trabajo. Según se escuchó en la sesión, dispondrán de 10 minutos cada aspirante, más las preguntas que puedan surgir de los directores.

Además, el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre se efectuarán las entrevistas.

Según el cronograma establecido por Sicom con anterioridad, el examen de oposición se efectuará el 21 y el examen psicométrico, el 22 de septiembre.

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

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