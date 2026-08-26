Sicom busca superintendente de Competencia: dos candidatos se postulan a seis días de cerrar el plazo

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Sicom busca superintendente de Competencia: dos candidatos se postulan a seis días de cerrar el plazo

A seis días de que venza el plazo, la Superintendencia de Competencia (Sicom) ha recibido dos postulaciones para el cargo de superintendente de Competencia.

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Superintendencia de Competencia Ingreso foto Guatemala Visible

El plazo para presentar expediente para optar al cargo de Superintendente de Competencia vence el próximo 31 de agosto, según el cronograma de Sicom. (Foto, Prensa Libre: @guatevisible).

A seis días de que venza el plazo para la recepción de expedientes para optar al cargo de superintendente de Competencia, la Superintendencia de Competencia (Sicom) ha recibido dos postulaciones.

Según Javier Bauer, presidente del Directorio de la Sicom, hasta el martes 25 de agosto se habían recibido dos expedientes en el proceso para elegir al superintendente.

El plazo de recepción de postulaciones vence el próximo 31 de agosto.

Los dos aspirantes que han presentado su expediente son:

  • Juan Carlos Pellecer Monterroso, economista con maestría en administración pública
  • José Humberto Ruiz Lal, contador público y auditor con maestría en administración financiera

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Cronograma

Estos son los pasos que siguen en el proceso. La entidad explica que desarrolla las etapas señaladas en el artículo 4 de la Resolución Número 55-2026 del Directorio de la Superintendencia de Competencia y que las fechas son preliminares y están sujetas a modificación. Para los plazos, refiere que se consideran únicamente días hábiles, de lunes a viernes:

  • Recepción de expedientes: del 11 al 31 de agosto del 2026 (15 días hábiles)
  • Revisión del cumplimiento de requisitos de los expedientes recibidos: del 1 al 3 de septiembre
  • Publicación de los expedientes en el sitio web de Sicom y de los errores u omisiones que contengan: 4 de septiembre
  • Otorgamiento de un plazo de cinco días para subsanar: del 7 al 11 de septiembre
  • Publicación del listado final: 14 de septiembre
  • Presentación del plan de trabajo por cada participante: 16 de septiembre
  • Entrevista: 17 y 18 de septiembre, conforme a la programación que apruebe el Directorio
  • Examen por oposición: 21 de septiembre. Será formulado por una institución de educación superior de prestigio internacional. No se detalla el nombre de la institución.
  • Examen psicométrico: 22 de septiembre, aplicado conforme a parámetros técnicos

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Continúan los siguientes pasos, para los cuales aún no aparecen fechas establecidas en el cronograma:

  • Elaboración del listado de candidatos integrado por las seis mejores calificaciones, en una sesión del Directorio
  • Publicación de la nómina de los seis candidatos en el sitio web de la Sicom
  • Presentación de Declaración Jurada de Intereses por los seis candidatos
  • Entrevista final ante el Directorio de los seis mejores expedientes
  • Designación por parte del Directorio, en una sesión
  • Publicación de la designación en el sitio web de Sicom

Requisitos

Bauer explicó que el interesado debe consultar los requisitos y la documentación del proceso en sicom.gob.gt y presentar el formulario de inscripción, junto con los documentos que allí se detallan, en formato físico y digital.

Las etapas que efectuará el Directorio para evaluar, calificar y elegir al próximo superintendente son las señaladas en el artículo 4 de la Resolución Número 55-2026 del Directorio, según lo descrito en el cronograma aprobado.

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Qué se evaluará según la tabla de ponderación de méritos

  • Formación académica: 10 puntos (5 puntos por grado académico de maestría y 5 por doctorado)
  • Conocimiento general y experiencia en competencia: 10 puntos (experiencia docente universitaria en materia económica, jurídica o social, y/o formación complementaria en economía, derecho, estadística, finanzas y administración pública: 2 puntos; experiencia laboral o profesional en competencia, economía o regulación en entidades públicas y/o privadas: 3 puntos; formación complementaria y/o publicaciones académicas en materia de competencia o regulación económica: 5 puntos)
  • Experiencia laboral: 15 puntos (experiencia demostrable de por lo menos cinco años en entidades públicas o privadas: 5 puntos; y experiencia comprobada en administración pública en puestos de dirección o de mayor rango, por lo menos tres años)
  • Plan de trabajo: 32 puntos (plan de trabajo para la Sicom: 12 puntos; y entrevista a los aspirantes: 20 puntos)
  • Examen de oposición: 30 puntos
  • Aspectos éticos: 3 puntos (honorabilidad y probidad)

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

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