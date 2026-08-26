Sicom busca superintendente de Competencia: dos candidatos se postulan a seis días de cerrar el plazo

A seis días de que venza el plazo para la recepción de expedientes para optar al cargo de superintendente de Competencia, la Superintendencia de Competencia (Sicom) ha recibido dos postulaciones.

Según Javier Bauer, presidente del Directorio de la Sicom, hasta el martes 25 de agosto se habían recibido dos expedientes en el proceso para elegir al superintendente.

El plazo de recepción de postulaciones vence el próximo 31 de agosto.

Los dos aspirantes que han presentado su expediente son:

Juan Carlos Pellecer Monterroso, economista con maestría en administración pública

José Humberto Ruiz Lal, contador público y auditor con maestría en administración financiera

Cronograma

Estos son los pasos que siguen en el proceso. La entidad explica que desarrolla las etapas señaladas en el artículo 4 de la Resolución Número 55-2026 del Directorio de la Superintendencia de Competencia y que las fechas son preliminares y están sujetas a modificación. Para los plazos, refiere que se consideran únicamente días hábiles, de lunes a viernes:

Recepción de expedientes: del 11 al 31 de agosto del 2026 (15 días hábiles)

Revisión del cumplimiento de requisitos de los expedientes recibidos: del 1 al 3 de septiembre

Publicación de los expedientes en el sitio web de Sicom y de los errores u omisiones que contengan: 4 de septiembre

Otorgamiento de un plazo de cinco días para subsanar: del 7 al 11 de septiembre

Publicación del listado final: 14 de septiembre

Presentación del plan de trabajo por cada participante: 16 de septiembre

Entrevista: 17 y 18 de septiembre, conforme a la programación que apruebe el Directorio

Examen por oposición: 21 de septiembre. Será formulado por una institución de educación superior de prestigio internacional. No se detalla el nombre de la institución.

Examen psicométrico: 22 de septiembre, aplicado conforme a parámetros técnicos

Continúan los siguientes pasos, para los cuales aún no aparecen fechas establecidas en el cronograma:

Elaboración del listado de candidatos integrado por las seis mejores calificaciones, en una sesión del Directorio

Publicación de la nómina de los seis candidatos en el sitio web de la Sicom

Presentación de Declaración Jurada de Intereses por los seis candidatos

Entrevista final ante el Directorio de los seis mejores expedientes

Designación por parte del Directorio, en una sesión

Publicación de la designación en el sitio web de Sicom

Requisitos

Bauer explicó que el interesado debe consultar los requisitos y la documentación del proceso en sicom.gob.gt y presentar el formulario de inscripción, junto con los documentos que allí se detallan, en formato físico y digital.

Las etapas que efectuará el Directorio para evaluar, calificar y elegir al próximo superintendente son las señaladas en el artículo 4 de la Resolución Número 55-2026 del Directorio, según lo descrito en el cronograma aprobado.

Qué se evaluará según la tabla de ponderación de méritos