La Sicom supera disputa legal y podría avanzar hacia la elección de un nuevo superintendente

El Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom) rechazó por mayoría el recurso de reposición planteado por quien fue superintendente, Jorge Miguel Castillo, contra la decisión de ese órgano de aceptar su renuncia.

El recurso de reposición fue rechazado por mayoría el martes 4 de agosto, durante la sesión del Directorio, fecha a partir de la cual Tomás Xocoy Acán quedó como superintendente en funciones, informó el director Luis Velásquez.

Xocoy Acán es el intendente de Gestión Administrativa y Financiera de la Sicom.

"Como parte de esta transición, y en atención al reciente nombramiento del intendente de Gestión Administrativa y Financiera, la representación legal de la entidad será ejercida temporalmente por dicho funcionario, hasta la designación del nuevo superintendente, asegurando la continuidad operativa de la institución y el ejercicio ininterrumpido de sus funciones", había informado el Directorio la semana pasada por medio de un boletín al aceptar la dimisión.

El 10 de marzo último, Castillo presentó su renuncia irrevocable como superintendente, cargo en el cual continuaría hasta que se eligiera a quien lo sustituiría. El Directorio no llegó a conocer oficialmente dicha dimisión.

Sin embargo, el 7 de julio Castillo informó que retiraba su renuncia, mientras que el lunes 27 de ese mes el Directorio decidió por mayoría de votos aceptarla. Luego de ello, Castillo presentó un recurso de reposición contra esa resolución, el cual fue rechazado el 4 de agosto.

Al ser rechazado por mayoría el Directorio ya no conoció ese recurso, y se argumentó que, al tratarse de la renuncia de cuestiones laborales, no procedía el recurso de reposición, según la Ley de lo Contencioso Administrativo, explicó Velásquez. Aunque refirió que Castillo aún puede acudir a otras instancias.

Otra resolución

Además, el lunes 3 de agosto, por unanimidad, el Directorio resolvió rechazar el recurso de reposición planteado por el director Edgar Guzmán contra la decisión del Directorio de no admitir la recusación que él presentó contra el presidente de la entidad, Javier Bauer, informó Velásquez.

Guzmán argumentó que Bauer había adelantado criterio al brindar declaraciones acerca del proceso para elegir al nuevo superintendente luego de la renuncia de Castillo, en marzo último, y que era una decisión que debía tomar el Directorio de forma colegiada.

El lunes, para conocer este caso y votar, participaron en la sesión los suplentes de ambos, Velásquez y Alfredo Skinner-Klee, respectivamente, además del director titular Jorge Mario González.

El caso había llegado hasta la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad que tardó alrededor de dos meses en emitir su respuesta.

La decisión se tomó con base en dictámenes jurídicos proporcionados al Directorio, entre ellos el de la PGN, que estableció que el recurso de reposición no era la figura legal adecuada para objetar la decisión del Directorio, explicó Velásquez.

Ya no hay ningún recurso pendiente, dijo el director la tarde del miércoles. Por ello el Directorio ya está en posibilidad de que, por medio de su presidente, se convoque a una sesión para conocer, discutir y definir el procedimiento para elegir al nuevo superintendente, agregó.

A lo largo de estos meses han surgido varios criterios acerca del procedimiento que se debería utilizar.