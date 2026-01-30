Superintendencia de Competencia aprueba nueva escala salarial, directores recibirán Q342 mil por salario retroactivo

La propuesta fue realizada por el Superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro, en la sesión, que se llevó a cabo este viernes 30 de enero, con base a un dictamen de Recursos Humanos y Financiero.

El director, Edgar Guzmán dio a conocer que la escala propuesta, y aprobada este viernes, establece el salario de Q57 mil mensuales para los directores titulares; Q52 mil para los directores suplentes.

Mientras que para el cargo de Superintendente de Competencia se aprobaron Q52 mil más Q3 mil de gastos de representación, agregó.

Los nuevos salarios se pagarán de forma retroactiva, es decir, que los directores titulares recibirán Q342 mil, tomando en cuenta los seis meses anteriores.

En declaraciones Guzman indicó que la sesión manifestó que lo importante de esta nueva escala salarial es por un lado, la reducción de salarios acorde a la realidad presupuestaria de la institución, su inicio y la realidad económica del país.

Sin embargo, considera que la brecha establecida entre Titulares y Suplentes, aún no atienden a las diferencias en responsabilidades, riesgos y responsabilidades, por lo que también solicitó que sea analizado posteriormente.

Desgaste por acuerdo previo

La revocatoria del pliego salarial, que se generó la semana pasada, generó dudas sobre las futuras resoluciones en casos de competencia, afirmaron analistas consultados por Prensa Libre y comentaron que esa situación afecta su legitimidad pública y puede influir en sus evaluaciones.

La institución, que investigará la existencia de posibles carteles en el mercado, aún está en fase de formación, aunque ha tenido avances clave, como la emisión de su reglamento.

Los directores de la Sicom revocaron el pliego salarial que ellos mismos habían aprobado el martes 13 de enero.

Retos claves de la Sicom

Josemaria Echeverría, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), comentó que lo actuado por los directores en la actual gestión debe leerse en tres planos. El primero es el proceso de instalación institucional y estructural que, aunque complejo, fue necesario.

La elección del Directorio no se dio cuando se aprobó la Ley de Competencia, en diciembre del 2024, sino hasta agosto del 2025, cuando se definieron los integrantes titulares y suplentes. Ante ello, la aprobación del reglamento en diciembre pasado fue un hito fundamental, pues otorga a la Sicom herramientas operativas para ejercer sus funciones.

Consideró que este no es un paso trivial, sino determinante para la sostenibilidad del funcionamiento de la superintendencia. Ahora, el reto estará en traducir las normas en procedimientos claros, predecibles y técnicamente sólidos, evitando improvisaciones, discrecionalidad y vacíos interpretativos. “Ellos tienen en este periodo la tarea de crear una autoridad robusta, blindada de presiones políticas y otros intereses”, recomendó.

El segundo plano tiene que ver con la organización interna: el termómetro de la Sicom debe centrarse en su capacidad de construir equipos técnicamente preparados, capaces de llevar a cabo lo que la ley exige.

Finalmente, un escenario de legitimidad pública y confianza. Al ser una autoridad nueva, la legitimidad no se construye por decreto, sino mediante conductas institucionales, como la transparencia, la comunicación técnica, la coherencia en los mensajes y la independencia frente a presiones políticas, económicas o sociales.