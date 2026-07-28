Directorio de Competencia deberá resolver recurso antes de elegir al nuevo superintendente

La impugnación contra la resolución del Directorio de Competencia que conoció la renuncia del superintendente Jorge Miguel Castillo Castro fue presentada este martes 28 de julio, por lo que el proceso entra en un impase legal.

El recurso de reposición deberá ser conocido por los integrantes del Directorio para determinar si es procedente. La impugnación fue presentada por el superintendente contra la Resolución 49-2026, según se conoció durante una citación en el Congreso de la República.

El Directorio, con una votación de dos a uno, designó a Tomás Xocoy Acán como representante legal. Xocoy Acán fue nombrado el pasado 23 de julio como intendente de Gestión Administrativa y Financiera, y el lunes asumió las nuevas funciones.

Durante la citación nuevamente se evidenciaron señalamientos entre los directores y el superintendente Castillo Castro.

Recurso aplaza elección de superintendente

El presidente del Directorio, Javier Bauer Herbruger, declaró que lo actuado se enmarcó en la ley, luego de la dimisión presentada por el superintendente Castillo Castro, debido a que en ese momento no había quien pudiera ejercer la representación legal de la Superintendencia de Competencia (Sicom).

El jueves pasado se nombró a un intendente, por lo que, según la ley, puede ejercer la representación legal en ausencia del superintendente, explicó el presidente de la Sicom.

Ahora se deberá esperar la elección del nuevo superintendente para que asuma el cargo.

"Ayer se aceptó la renuncia del superintendente y la situación es que el intendente (Xocoy Acán) ejerce la representación legal", apuntó Bauer Herbruger.

Sobre el proceso para elegir al superintendente, el presidente comentó que se está a la espera de resolver un recurso de reposición presentado contra una recusación. Una vez resuelto, se podrá avanzar en la deliberación sobre el procedimiento para elegir y designar al nuevo superintendente.

Aclaró que este recurso deberá ser conocido por el Directorio.

Recurso impugna decisión del Directorio

El director Édgar Guzmán comentó que el recurso de reposición fue informado durante la citación en el Congreso de la República, por lo que el Directorio deberá conocerlo en su momento.

"Concretamente ayer hubo una sesión en la cual el Directorio decidió aceptar la renuncia (Castillo Castro) y la forma en que se hizo viola los procedimientos establecidos, contraviene lo que expone la Ley de Competencia y en ese sentido se genera esta nueva crisis que ha sido muy recurrente lo que afecta la credibilidad y la falta de certeza jurídica de la institución", añadió el director Guzmán.

Recordó que, cuando se conozca el recurso de reposición presentado por Castillo Castro, el Directorio deberá tomar una decisión. En este caso se aplicará la Ley de lo Contencioso Administrativo.

Aclaró que el recurso de reposición busca, dentro del marco de la Ley de Competencia y de la Ley de lo Contencioso Administrativo, impugnar la resolución del Directorio.