Directorio acepta la renuncia del superintendente de Competencia y nombra sustituto

Durante la sesión de este lunes 27 de julio, los miembros del Directorio de la Superintendencia de Competencia aceptaron la renuncia del superintendente Jorge Miguel Castillo Castro, quien había puesto su cargo a disposición.

Temporalmente ejercerá la representación legal Tomás Xocoy Acán, el Intendente de Gestión Administrativa y Financiera, hasta la designación de un nuevo superintendente, informó a Prensa Libre, el director Javier Bauer Herbruger.

La aceptación de la carta de renuncia de Castillo Castro fue aprobada por dos votos a favor y uno en contra. Los directores Javier Bauer Herbruger y Jorge Mario González Paz votaron a favor, mientras que el director Édgar Guzmán votó en contra.

En la sesión del 13 de octubre de 2025, Castillo Castro fue elegido y juramentado como el primer superintendente de Competencia.

El director Bauer Herbruger, afirmó , que el directorio aceptó por mayoría aceptar la renuncia irrevocable del superintendente Castillo en virtud de que ya no existe un vacío administrativo en la representación legal, por lo tanto, el jueves pasado nombró al intendente de gestión administrativa y financiera quien temporalmente ejercerá la representación legal de la superintendencia, y está pendiente de que se decida cuál será el proceso de designación del nuevo superintendente.

"Al ser una renuncia irrevocable solo se está a la espera de que existiera un representante legal a quien entregarle la representación legal, la ley establece que en ausencia temporal de un superintendente puede ejercer esa representación legal, por lo tanto, ya se puede aceptar la renuncia", expresó Bauer.

Aceptan renuncia del superintendente

El superintendente de Competencia, Jorge Miguel Castillo Castro, presentó su renuncia irrevocable al cargo por motivos personales, informó el Directorio de la Superintendencia de Competencia por medio de un comunicado emitido el pasado 10 de marzo.

El presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom), Javier Bauer, declaró que el funcionario decidió dejar el cargo por razones personales.

Además, indicó que el Directorio tenía programado reunirse el 11 de marzo para discutir el proceso mediante el cual se elegiría al nuevo superintendente.

Sin embargo, a partir de entonces se interpusieron varias acciones legales relacionadas con el proceso de selección del nuevo superintendente, que aún están pendientes de resolverse.

Bauer comentó que está por resolverse un recurso de reposición que estaba pendiente para poder avanzar a esa discusión, y esperan que se resuelva pronto y se pueda determinar la forma de designar al nuevo superintendente de Competencia.