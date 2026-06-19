Pugna por la Superintendencia de Competencia se agudiza tras acusaciones de coacción

Una citación en el Congreso puso en evidencia la pugna por la titularidad en la Superintendencia de Competencia, un cargo que quedó vacante tras la renuncia de Jorge Miguel Castillo Castro en marzo pasado, seis meses después de haber asumido.

El superintendente Castillo expuso ayer ante la Comisión de Transparencia del Legislativo que el presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Enrique Bauer, lo presionó para presentar su renuncia al cargo.

Cuando el presidente de la comisión, Cándido Leal, preguntó a qué se debieron las presiones Castillo respondió: “quizá por todo lo que había sucedido por los salarios”,.

En enero pasado surgieron cuestionamientos ante la decisión de la Superintendencia de Competencia para fijar sueldos de Q75 mil mensuales para cada uno de los integrantes de su Directorio, tres titulares y sus suplentes, así como para el titular de la entidad.

Los diputados inquirieron al presidente del directorio, Javier Bauer Herbruger, sobre el señalamiento quien manifestó: “en ningún momento hice tal solicitud al superintendente (Castillo)” y añadió que en la carta de renuncia “claramente se indica la renuncia por motivos personales”.

Al finalizar la sesión, Castillo sostuvo la coacción. “Fui, de alguna manera obligado”, manifestó a los periodistas que indagaron sobre su revelación en la sala de trabajo legislativo. “Al hacer mi análisis, decidí que lo mejor era presentar la renuncia”, añadió.

Consultado sobre la posibilidad de presentar alguna acción legal, señaló que lo consultará con su abogado.

La renuncia de Castillo será efectiva cuando se elija a un sucesor, un procedimiento que también despierta fricciones entre algunos integrantes del directorio.



El primer superintendente de competencia se seleccionó de entre los expedientes de los profesionales que se postularon ante el Congreso, la Junta Monetaria y el Organismo Ejecutivo, para integrar el directorio de Competencia y que no resultaron electos.



Algunos directivos consideran que el sucesor de Castillo se debe elegir de la misma forma. Sin embargo, ese procedimiento es transitorio de acuerdo con la Ley de Competencia.

El criterio de otros directivos es que se debe convocar a un proceso para elegir al nuevo superintendente de competencia.

La normativa no indica cómo proceder en caso de renuncia ni sobre el plazo de funciones del nuevo superintendente, si completará el periodo de seis años que comenzó Castillo o si se parte de cero.

La Superintendencia de Competencia se crea a partir del Decreto 32-2024, Ley de Competencia, aprobado por el Congreso de la República en noviembre del 2024. La finalidad de la institución es la promoción de la defensa de la libre competencia, así como la prevención, investigación y sanción de prácticas anticompetitivas.

La institución opera bajo la dirección de un consejo que se integra por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes, designados por el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Congreso y la Junta Monetaria.