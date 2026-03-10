Superintendente de Competencia Jorge Miguel Castillo Castro presenta renuncia irrevocable

El superintendente de Competencia, Jorge Miguel Castillo Castro, presentó su renuncia irrevocable al cargo por motivos personales, informó este martes 10 de marzo el Directorio de la Superintendencia de Competencia en un comunicado.

Según el documento, la dimisión fue conocida durante la sesión más reciente del Directorio y será efectiva cuando se seleccione a la persona que lo sustituirá en el puesto.

El presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom), Javier Bauer, indicó que el funcionario decidió dejar el cargo por razones personales.

Además, Bauer explicó que el Directorio tiene programado reunirse el miércoles 11 de marzo, para discutir el proceso mediante el cual se elegirá al nuevo superintendente.

El Directorio adelantó que en los próximos días dará a conocer el procedimiento que se seguirá para la selección de la persona que ocupará el cargo.

Además, el presidente de la Sicom explicó que deberá realizarse un nuevo proceso mediante convocatoria abierta. Esto se debe a que el proceso anterior de elección, basado en las listas de aspirantes propuestas por cada una de las tres entidades nominadoras, solo aplicaba para la designación del primer superintendente.

Añadió que el plazo que podría requerirse será definido por el Directorio en los próximos días, ya que no está regulado el proceso de elección tras la renuncia de un superintendente.

