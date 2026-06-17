Directorio de la Superintendencia de Competencia sigue sin definir forma de elección de nuevo superintendente

Desde el año pasado se instaló la Superintendencia de Competencia (Sicom); sin embargo, la prematura renuncia del superintendente, en marzo pasado, cinco meses después de tomar posesión, ha impuesto una sombra de atrasos y discusiones en la entidad, que no consigue ponerse de acuerdo para la forma en que deben elegir al próximo superintendente.

Ante la falta de una nueva elección de superintendente, la última semana se presentó una acción de amparo en contra del directorio de la Sicom, promovida por el abogado Ignacio Andrade Aycinena.

La medida busca que se obligue a través de un mecanismo legal a que el directorio haga una convocatoria abierta y se elija a partir de ahí al mejor perfil. Otra opción que se ha discutido en el directorio es elegir al superintendente de la lista de candidatos a directores que integró el Congreso.

En declaraciones a Prensa Libre, el abogado Andrade Aycinena, solicitante del amparo, explicó que presentó la acción el pasado 9 de junio y se encuentra en la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Inestabilidad

Como superintendente de Competencia fue elegido en octubre del 2025, Jorge Miguel Castillo Castro. El 10 de marzo pasado presentó su renuncia irrevocable, argumentando motivos personales; aunque no ha entregado el cargo y lo hará hasta que llegue su sustituto.

El ponente explicó que el objetivo del amparo es obligar a la institución a abrir una convocatoria y no a través de la lista de candidatos del proceso anterior, un modelo que según el abogado, ya está agotado y es un mecanismo que está fuera de la ley.

Andrade Aycinena expuso que la elección debe ser un proceso nuevo, con base en el artículo 50 de la Ley de Competencia, que señala que el superintendente será designado por el directorio mediante un procedimiento establecido por este mismo órgano. Añadió que, según su criterio, es ilegal aplicar un artículo transitorio para esta elección, en referencia al artículo 115 de esa misma ley, que fue incluido para elegir al primer directorio y al primer superintendente.

El abogado también explicó que accionó en contra del directorio porque al no contar con un superintendente, la entidad no podrá avanzar y ejercer funciones que deben entrar en vigencia en diciembre, como las tareas de investigación de prácticas anticompetitivas, sancionar conductas ilegales, autorizar fusiones o ejercer sus funciones de supervisión; además, se impide el desarrollo institucional porque limita la ejecución presupuestaria.

Falta de acuerdos

Javier Bauer y Édgar Guzmán, ambos directores titulares de la Sicom, negaron tener conocimiento de la acción de amparo promovida por Andrade Aycinena. Sin embargo, sí coincidieron en explicar que todavía no se ha tomado en el directorio una decisión definitiva con respecto a la elección del superintendente.

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Bauer reconoció que no se avanza con el proceso de elección porque se el director, Édgar Guzmán, presentó una recusación en su contra, al considerar que había adelantado criterio respecto del proceso de elección durante una entrevista publicada en Prensa Libre.

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Tanto Bauer como Velásquez aclararon que el directorio decidió no admitir la recusación presentada por Guzmán; sin embargo, el director en su derecho de petición presentó un recurso de reposición y se elevó el caso a la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien todavía no ha resuelto y, por consecuencia, no se puede avanzar en la elección de superintendente.

Luis Velásquez, director suplente de la Sicom y Édgar Guzmán coincidieron en que el trabajo de la entidad no se ha atrasado, como señala el interponente del amparo. Por el contrario, el directorio sí está integrado y hay un superintendente.

Los directores recordaron que ahora mismo hay convocatorias en proceso para elegir al intendente y director administrativo. También recordaron que hay un plan estratégico institucional y un plan operativo anual, y que las diferentes acciones que han sido remitidas al directorio han sido abordadas con rigurosidad técnica. El Sicom tiene asignado para este año un presupuesto de Q45 millones.

Bauer opina distinto. El director y presidente del directorio advierte que sí hay un atraso por la falta de elección del nuevo superintendente. Recordó que la Superintendencia aunque tiene un directorio que resuelve, impone sanciones y autoriza concentraciones, también está el superintendente, que es el jefe administrativo y el encargado de realizar las investigaciones.

“Al final es el superintendente el que ejecuta el presupuesto, como representante legal de la institución. El hecho de que no se haya elegido a un superintendente que vaya cumpliendo con esos planes, con esas metas y la visión, atrasa el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Competencia”, expresó Bauer.