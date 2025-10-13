Directorio de la Superintendencia de Competencia de Guatemala elige a Jorge Miguel Castillo Castro como primer superintendente

Directorio de la Superintendencia de Competencia de Guatemala elige a Jorge Miguel Castillo Castro como primer superintendente

Jorge Miguel Castillo Castro fue nombrado nuevo superintendente de la Comisión de Competencia 2025-2031. Durante su juramentación afirmó que será un honor fortalecer la ley y proteger a los consumidores guatemaltecos.

Javier Enrique Bauer Herbruger, Jorge Mario González Paz, Edgar Rolando Guzmán Fuentes, Luis Guillermo Velásquez, Jorge Alberto Santiago Chen Sam, Alfredo Skinner-Klée Sol, Jorge Miguel Castillo Castro.

Javier Enrique Bauer Herbruger y los demás miembros del directorio de la Comisión de Competencia durante el acto protocolario en el que nombraron a Jorge Miguel Castillo Castro como nuevo superintendente para el periodo 2025-2031. (Foto, Prensa Libre: cortesía Guatemala Visible)

El economista Jorge Miguel Castillo Castro fue nombrado el 13 de octubre de 2025 como el primer superintendente de la Superintendencia de Competencia de Guatemala, cargo que ejercerá durante el periodo 2025-2031.

“Me siento honrado de formar parte de este selecto grupo de la Superintendencia de Competencia. Para mí es un privilegio defender la Ley de Competencia y la Constitución Política de la República de Guatemala, velando porque los pilares de esta normativa se hagan efectivos. Estoy convencido de que, junto con las demás autoridades, haremos historia en beneficio de la economía nacional y de los consumidores.”

Jorge Miguel Castillo Castro, superintendente de la Superintendencia de Competencia

Con su designación, asumirá la representación legal de la institución y la gestión presupuestaria ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), entidad que este año asignó un presupuesto de Q20 millones para su funcionamiento.

Castillo Castro cuenta con una licenciatura en Economía y una maestría en Finanzas por la Universidad Rafael Landívar (URL), así como una maestría en Estudios Internacionales por la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur.

Directorio de la Superintendencia de Competencia 2025

El directorio que integra la Superintendencia de Competencia de Guatemala quedó completo y está conformado de la siguiente manera:

Superintendente de la Comisión de Competencia:

Directores titulares y suplentes:

  1. Javier Enrique Bauer Herbruger – Representante del Organismo Ejecutivo
    Luis Guillermo Velásquez, suplente
  2. Jorge Mario González Paz – Designado por el Congreso de la República
    Jorge Alberto Santiago Chen Sam, suplente
  3. Edgar Rolando Guzmán Fuentes – Representante de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala
    Alfredo Skinner-Klée Sol, suplente

Según se tiene previsto, el primer caso será conocido a finales de 2026.

Nombramiento como superintendente de Competencia  

La elección se realizó durante la sesión del directorio efectuada el lunes 13 de octubre de 2025, la cual inició alrededor de las 15 horasy concluyó dos horas y 15 minutos después, tras completarse la votación

Castillo Castro fue electo por mayoría, recibiendo dos de tres votos a favor de los directores titulares Javier Enrique Bauer Herbruger, representante del Ejecutivo, y Jorge Mario González Paz, designado por el Congreso de la República. El director Edgar Rolando Guzmán Fuentes, nombrado por la Junta Monetaria, emitió su voto a favor del candidato Carlos Rodolfo de León Herrera

Durante la sesión, los directores suplentes participaron con derecho a voz, pero sin voto. Ellos fueron Luis Guillermo Velásquez (Ejecutivo), Jorge Alberto Santiago Chen Sam (Congreso) y Alfredo Skinner-Klée Sol (Junta Monetaria).

Tras su elección, Castillo Castro fue llamado por teléfono para presentarse en la sede temporal de la Comisión, donde fue juramentado en la misma sesión.

Jorge Miguel Castillo Castro al ser juramentado como primer superintendente de la Superintendencia de Competencia, durante el periodo 2025-2031. (Foto, captura Guatemala Visible)
La lista de seis candidatos evaluados para ocupar el cargo de superintendente de Competencia para el periodo 2025-2031 estuvo conformada por: 

  1. Jorge Miguel Castillo Castro
  1. Édgar Rolando Yax Tezo
  1. Juan Carlos Rodil Quintana
  1. Carlos Rodolfo de León Herrera
  1. Byron Enrique Ochoa Paredes
  1. José Ramiro Martínez Villatoro

Trayectoria de Jorge Miguel Castillo 

En su trayectoria profesional destaca su desempeño como director de Promoción a la Competencia del Ministerio de Economía (Mineco) entre 2020 y 2025. 

Durante el gobierno de Jimmy Morales,  fue director de Política Económica Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores (2019) y viceministro Administrativo Financiero del Ministerio de Trabajo (2018–2019).

Jorge Miguel Castillo Castro, superintendente de Competencia 2025-2031 (Foto, Prensa Libre: cortesía Mineco)
También ha sido catedrático de posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

¿Qué busca la nueva Ley de Competencia? 

El eje central de la Ley de Competencia es la protección del consumidor y la promoción de un entorno económico competitivo, donde exista una variedad de oferentes y demandantes. 

El propósito es evitar monopolios que puedan reducir la oferta, elevar los precios o deteriorar la calidad de los productos y servicios.

La normativa también prohíbe prácticas anticompetitivas, como la venta por debajo del costo para eliminar competidores o la imposición de condiciones discriminatorias que generen desventajas injustas entre consumidores o proveedores en circunstancias similares. 

