Javier Bauer Herbruger es designado primer presidente del Directorio de Competencia

La primera sesión del Directorio de Competencia se llevó a cabo el martes 26 de agosto, en la cual se eligió a Javier Bauer Herbruger como presidente para un periodo de dos años.

Además, se emitió la resolución 01-2025, que establece el reglamento para elegir al superintendente, a partir de la lista de seis profesionales finalistas seleccionados durante el proceso llevado a cabo en el primer semestre para cubrir el periodo 2025-2031.

Toda la gestión del Directorio es de carácter administrativo; es decir, se encuentra en proceso de creación, elaboración de normativa y elección del superintendente, quien fungirá como representante legal de la entidad. Una vez electo, se presentará al Ministerio de Finanzas (Minfin) la solicitud para ejecutar el presupuesto aprobado, que asciende a Q20 millones.

La sesión de los directores, en la que también participaron los delegados suplentes, se realizó en el Museo Nacional de Historia, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, ya que el Directorio aún no cuenta con sede propia.

Directorio arranca proceso para nombrar superintendente

En la sesión de integración del Directorio, Javier Bauer Herbruger resaltó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Competencia, el primer presidente debe ser el primer director designado por el presidente de la República en consejo de ministros.

Posteriormente, la presidencia corresponderá al director designado por el Congreso de la República, Jorge Mario González Paz, y luego se trasladará al representante designado por la Junta Monetaria (JM), Édgar Guzmán. Cada uno ejercerá el cargo durante dos años.

“Además de celebrar la primera sesión, se aprobó el reglamento de designación del superintendente. La ley determina que el primer superintendente debe salir del listado de los seis mejor calificados en los procesos de selección de director titular y suplente, propuestos por el Congreso, la Junta Monetaria y el presidente. Se invitó a los candidatos que cumplen con los requisitos, se les brindó un formulario y deben demostrar su interés en el proceso de análisis y designación del superintendente”, remarcó Bauer Herbruger.

Los seis directores que integran el Directorio de la Competencia comparten hoja de ruta para elegir al nuevo superintendente. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Fondos del Directorio dependen de superintendente

Aunque el plazo legal para la elección del superintendente es de 120 días (cuatro meses), el director suplente Guillermo Velásquez Pérez indicó que, en la próxima sesión, se elaborará un cronograma que establecerá las distintas fases del proceso, con el objetivo de concluir con la designación del mejor perfil.

En esa misma sesión se definirá la metodología para el nombramiento, con la intención de concretarlo antes del plazo, ya con fechas establecidas.

El director titular Jorge Mario González Paz recordó que el superintendente será el representante legal de la institución, en especial para gestionar el presupuesto ante el Ministerio de Finanzas (Minfin), que este año asignó un aporte de Q20 millones.

Mientras no se realice la designación, no podrán avanzar otros procesos administrativos clave para el funcionamiento de la Superintendencia.

En todo caso, los fondos asignados para este ejercicio fiscal quedarán en la caja fiscal para su ejecución en el próximo año, ya que se trata de una entidad autónoma, agregó el director.

Cinco de los seis candidatos que entrarán en la fase de elección de superintendente de Competencia. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Seis finalistas buscan dirigir la Superintendencia

El Directorio habilitó el sitio web www.leydecompetencia.com, en el cual, desde hoy, se publicaron las primeras resoluciones.

En ese portal se transmitirán las entrevistas a los candidatos a superintendente y todo el proceso que conlleva su designación, como parte de una plataforma de transparencia, aseguró Bauer Herbruger.

Los candidatos, en el orden establecido, para el cargo de superintendente de Competencia para el periodo 2025-2031 son: