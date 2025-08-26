CC mantiene intacta la Ley de Competencia y acuerda no suspender provisionalmente artículos de la norma

Guatemala

CC mantiene intacta la Ley de Competencia y acuerda no suspender provisionalmente artículos de la norma

La presidenta de la Corte propuso suspender algunos artículos de la ley, pero cinco magistrados no apoyaron su proyecto de resolución.

En la CC han sido presentadas dos acciones legales contra el aumento de sueldo de los diputados. Fotografía: Prensa Libre. Foto Prensa Libre: Elmer Vargas 24-05-23

Una de las inconstitucionalidades a la Ley de Competencia se presentó desde junio. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Corte de Constitucionalidad (CC) acordó, por mayoría, mantener intacta la Ley de Competencia y no suspender provisionalmente artículos de la norma. La resolución fue avalada por cinco magistrados, quienes votaron por conservar la legislación, frente a dos que consideraron prudente suspender algunos puntos.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por Raúl Enrique Ramírez Ceballos y Giovanni Magdiel Duarte Contreras. Los expedientes fueron unificados y, según registros de la CC, el más antiguo data de junio pasado.

La discusión de esta inconstitucionalidad se dio la misma mañana en que los directores de Competencia convocaron a los medios de comunicación para dar a conocer la integración de su directorio, que tendrá como tarea la elección del nuevo superintendente de Competencia.

El caso llegó a la CC por las dudas en dos artículos: el número 2, que refiere al campo de aplicación, y el 3, inciso 2, que define al agente económico.

El primer artículo impugnado aclara que la ley se aplicará por igual en todo el país a todos los agentes económicos; mientras que el segundo buscaba anular la definición de agente económico, entendida como cualquier persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que realiza una actividad económica.

Las votaciones

El caso fue programado por la presidencia de la CC, Leyla Lemus, para ser analizado por el pleno de magistrados este martes 26 de agosto. Ese mismo día, los directores designados para la Superintendencia de Competencia anunciaron el inicio del proceso para elegir al futuro superintendente.

La magistrada presidenta, en su proyecto de resolución, propuso dictar la suspensión provisional, pero solo el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera apoyó la moción, según indicó una fuente del tribunal que prefirió no ser citada.

Por el contrario, cinco magistrados rechazaron la sugerencia de Lemus y optaron por mantener vigente la Ley de Competencia, que fue aprobada a finales del año pasado por el Congreso.

Los magistrados que rechazaron la propuesta de la presidencia constitucional fueron los titulares Roberto Molina Barreto y Nester Vásquez, junto con los suplentes Rony Eulalio López, Luis Rosales y Claudia Paniagua.

Se consultó con la presidenta de la CC cuándo podría volver a programarse la discusión de los recursos, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

