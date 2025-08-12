Congreso elige a Jorge Mario González y Jorge Alberto Chen para integrar la Superintendencia de Competencia

El pleno del Congreso designó este martes 12 de agosto a Jorge Mario González Paz como director titular y a Jorge Alberto Santiago Chen Sam como director suplente ante la Superintendencia de Competencia, con 131 y 124 votos, respectivamente.

La elección se realizó en una misma sesión, durante la cual, con 123 votos, los diputados acordaron conocer de urgencia nacional las reformas a la Ley de Competencia antes de proceder a los nombramientos. La discusión de las enmiendas quedó suspendida para dar paso a la votación.

En el palco público, algunos de los postulantes observaron el desarrollo de la sesión legislativa, que puso fin a meses de retraso en la integración del Directorio del nuevo ente regulador.

La Ley de Competencia, aprobada en noviembre de 2024, creó la Superintendencia de Competencia para promover mercados abiertos, prevenir monopolios y sancionar prácticas anticompetitivas. Su Directorio está conformado por tres titulares y tres suplentes, nombrados por el Ejecutivo, el Congreso y la Junta Monetaria.

A mediados de 2025, el Ejecutivo y la Junta Monetaria ya habían designado a sus representantes, pero el Congreso mantenía vacantes sus plazas, lo que impedía alcanzar el quorum necesario para tomar decisiones clave, como la elección del primer superintendente o la aprobación de reglamentos internos.

Con la designación de González Paz y Santiago Chen Sam, la Superintendencia podrá avanzar en la contratación de personal técnico, la elaboración de manuales operativos y la instalación de la infraestructura para la aplicación plena de la ley.

#Ahora | Con 131 votos el pleno del Congreso elige a Jorge Mario González Paz como director titular ante la Superintendencia de Competencia. pic.twitter.com/ZqVS9seJgW — Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) August 13, 2025

#Ahora | Con 124 votos el pleno del Congreso elige a Jorge Alberto Santiago Chen Sam como director suplente ante la Superintendencia de Competencia. pic.twitter.com/W2QIDZUQJB — Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) August 13, 2025