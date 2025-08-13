¿Quiénes son Jorge Mario González Paz y Jorge Alberto Santiago Chen Sam, elegidos por el Congreso para la Superintendencia de Competencia en Guatemala?

El Congreso de la República, el martes 12 de agosto de 2025, nombró a Jorge Mario González Paz como director titular y a Jorge Alberto Santiago Chen Sam como director suplente de la recién creada Superintendencia de Competencia.

Las votaciones arrojaron 131 votos a favor de González Paz y 124 votos para Santiago Chen Sam, impulsando finalmente la conformación de este organismo esencial para la regulación económica en Guatemala.

La Superintendencia de Competencia tiene como objetivo proteger a los consumidores, prevenir abusos y garantizar la apertura de los mercados en Guatemala.

Quién es Jorge Mario González Paz, director titular

Jorge Mario González Paz, abogado y notario guatemalteco con más de una década de experiencia en el sector público y privado, fue designado por el Congreso de la República como director titular de la Superintendencia de Competencia.

Juramentación de Jorge Mario González Paz como director titular y de Jorge Alberto Santiago Chen Sam como director suplente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, para el período 2025-2031.

Especialista en Derecho de la Empresa, ha ocupado cargos de asesoría jurídica en ministerios y entidades estatales, además de ejercer como litigante independiente.

Fecha de nacimiento: 29 de agosto de 1987 (37 años)

Formación académica: Maestría en Derecho de la Empresa (LLM UC), Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024 Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2015



Experiencia profesional: Sector público: con cargos desde Asistente Profesional IV en el Ministerio de Desarrollo Social (2012-2016), Asesor en distintas instancias públicas—incluidos el Registro Nacional de las Personas (RENAP), la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Social—hasta asesor en el Viceministerio Administrativo Financiero del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social (2024). Sector privado: abogado litigante desde 2017.



Contratista del Estado: Participó en 29 contratos públicos entre 2012 y 2024, por un monto total de Q1 millón 370 mil 640.86 .



Participación previa en comisiones de postulación: En 2024 fue aspirante a magistrado de la Corte de Apelaciones (expediente CP-CA-2024-01075). En 2025 fue postulado por el Congreso como candidato titular o suplente para la Superintendencia de Competencia (expediente 18-2025).



Datos de contacto institucional: Perfil disponible en la plataforma Guatemala Visible — Sistema que monitorea elecciones de autoridades: Guatemala Visible



Quién es Jorge Alberto Santiago Chen Sam, Director Suplente

Jorge Alberto Santiago Chen Sam, especialista en administración pública y gestión empresarial, fue designado por el Congreso de la República como director suplente de la Superintendencia de Competencia en Guatemala.

Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 1994 (31 años)

28 de marzo de 1994 (31 años) Formación académica: Doctorado en Alta Dirección Política y Administración Pública – Universidad Galileo, 2023 MBA y Executive MBA con especialidad en Liderazgo y Estrategia en la Dirección – Escuela de Negocios (formato educativo), 2022 MBA en Administración y Gestión de Empresas – Universidad Galileo, 2021 Ingeniería en Administración – Universidad Galileo, 2021 Postgrado en negocios y gestión empresarial – Universidad Galileo, 2020



Experiencia profesional pública: Servicios profesionales en la Dirección Administrativa de la Contraloría General de Cuentas (2021-2025) Servicios técnicos en la Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes (2019-2020)



Contratista del Estado: Participó en 10 contratos desde 2019 hasta 2025, con un monto total de Q772 mil 758.83 .



Negocios registrados: Vinculado con Ucha'Xik Agencia de Comunicación y Publicidad , registrado en Guatecompras.



¿Qué busca la nueva Ley de Competencia?

El eje central de la Ley es la protección del consumidor y la promoción de un entorno donde exista una variedad de oferentes y demandantes, evitando así monopolios que reduzcan la oferta, eleven los precios o deterioren la calidad de los productos y servicios.

Además, prohíbe prácticas como la venta por debajo del costo con el fin de eliminar o bloquear a competidores, así como las condiciones discriminatorias que generen desventajas injustas entre consumidores o proveedores en situaciones similares.