Sicom analizará barreras a la competencia y requirió documentos a entidades estatales

Las entidades de la Administración Pública, incluidos los Organismos del Estado, las municipalidades y las entidades autónomas y descentralizadas, deberán cumplir y entregar los documentos a esa institución, a más tardar el 15 de mayo próximo.

El requerimiento se hace por medio de la resolución 16-2026, emitida por el Directorio de la Sicom, publicada el viernes en el Diario de Centro América, la cual entra en vigencia este sábado 27 de marzo.

Según explica la Sicom en el documento, el objetivo es recopilar las resoluciones, acuerdos y demás normas de las entidades públicas, a fin de identificar barreras regulatorias que restringen la competencia, de conformidad con la Ley de Competencia, Decreto 32-2024 del Congreso de la República, y el artículo 120 de dicha ley.

Dicho artículo establece que la Sicom elaborará un informe en el que se indique cuáles son, a su criterio, las reformas o derogatorias de leyes, resoluciones, reglamentos, acuerdos ministeriales, acuerdos gubernativos y acuerdos municipales necesarias para cumplir con lo establecido en la Ley de Competencia.

Este informe deberá remitirse al Organismo Ejecutivo y al Organismo Legislativo, así como a las entidades descentralizadas y autónomas y a las autoridades competentes de las diferentes instituciones, en un plazo no mayor de dos años contados a partir de su elaboración.

Además, la Superintendencia recomendará al Organismo Ejecutivo una propuesta de iniciativa de ley que plantee las reformas de todas aquellas leyes contrarias a las disposiciones contenidas en la presente ley, dentro de un plazo no mayor de dos años a partir de la toma de posesión del primer superintendente, añade el mencionado artículo.

Los documentos que deben entregar

Los documentos requeridos de las siguientes disposiciones vigentes deben entregarse en copias digitales, según el artículo 1 de la resolución:

Leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, ordenanzas municipales y demás normas de carácter general

Resoluciones, instructivos, circulares y actos administrativos de alcance general que establezcan condiciones, requisitos, trámites, tarifas o cualquier otra normativa

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Sin embargo, quedan exceptuados de esta obligación:

Los expedientes administrativos de carácter particular, incluidas licencias emitidas, autorizaciones específicas, sanciones administrativas y procedimientos disciplinarios

Los expedientes laborales, de personal o de recursos humanos

Los documentos que ya se encuentren publicados en su página web institucional o en portales de transparencia institucionales

Los documentos, requisitos, procedimientos y formatos que las entidades ya tienen publicados y actualizados en sus portales electrónicos o en el Sistema Electrónico de Trámites, en cumplimiento de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto 5-2021), deberán remitirse mediante el vínculo electrónico (URL) de acceso directo a dicha información.

Las entidades deberán entregar su información preferentemente en formato digital PDF al correo electrónico contacto@sicom.gob.gt.

De forma alternativa, podrán entregarse en soporte físico en la sede temporal de la Superintendencia de Competencia (13 calle 3-40, zona 10, edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, Ciudad de Guatemala), añade el documento.

Resolución 16-2026 del Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom) acerca del requerimiento de documentos a los entes estatales. (Foto, Prensa Libre: Sicom).