Convocatoria para superintendente de Competencia: requisitos, plazos y cómo postularse

La Superintendencia de Competencia (Sicom) abrió el 11 de agosto la recepción de expedientes para elegir a su próximo superintendente, quien tendrá entre sus principales desafíos terminar de construir las capacidades de una institución que deberá ejercer plenamente sus funciones a partir de diciembre del 2026.

Los profesionales interesados tendrán hasta el 31 de agosto para presentar su candidatura, según la convocatoria aprobada por el Directorio.

La búsqueda del nuevo titular ocurre después de la salida del primer superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro, cuya renuncia fue aceptada por el Directorio. En su lugar asumió temporalmente Tomás Xocoy Acán, superintendente en funciones y anteriormente intendente de Gestión Administrativa y Financiera.

El proceso adquiere especial relevancia porque el nuevo funcionario deberá asumir la conducción de la Sicom cuando todavía está pendiente completar su estructura administrativa, contratar personal especializado y desarrollar herramientas para investigar mercados y analizar operaciones de concentración empresarial.

Actualmente la institución cuenta con cinco personas contratadas y requiere incorporar alrededor de 15 trabajadores para cubrir áreas necesarias para su funcionamiento.

¿Quiénes pueden postularse?

Las bases divulgadas establecen que los candidatos deben ser guatemaltecos, tener reconocida honorabilidad y capacidad profesional, encontrarse en el goce de sus derechos civiles y políticos y ser profesionales colegiados activos.

Además, tendrán que acreditar satisfactoriamente los conocimientos necesarios para ejercer el puesto y cumplir con lo establecido en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto 89-2002.

La convocatoria está dirigida a profesionales que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Competencia, Decreto 32-2024, y demás normas aplicables. El Directorio señala que busca un perfil con trayectoria profesional comprobable, capacidades técnicas y de liderazgo, además de reconocida honorabilidad.

Los aspirantes deberán entregar:

Formulario de inscripción

Currículum vitae acompañado de la documentación requerida y elaborado conforme a la guía aprobada por el Directorio

Expediente con índice y debidamente foliado

Un plan de trabajo de un máximo de cinco hojas

Un expediente original completo y una copia digital en formato PDF, almacenada en memoria USB o CD, cuyo archivo no podrá superar los 25 MB

¿Dónde y hasta cuándo se recibirán expedientes?

La recepción comenzó el 11 de agosto y finalizará el 31 de agosto del 2026, en horario de 8.30 a 16.30 horas.

Los documentos deben presentarse en la 6a. avenida 5-69, zona 1, cuarto nivel, oficina 3-4A, Plaza Vivar, en la ciudad de Guatemala.

La convocatoria advierte que, una vez concluido el plazo, no se admitirán nuevos expedientes. El formulario de inscripción, la guía para elaborar el currículum, el cronograma y demás documentación del proceso fueron puestos a disposición por la Superintendencia en sus canales institucionales.

Evaluación técnica y entrevistas serán públicas

Uno de los elementos centrales del nuevo proceso será la incorporación de mecanismos externos de evaluación y fiscalización.

Según la Superintendencia, la selección se desarrollará bajo criterios de mérito, objetividad e independencia técnica y contará con acompañamiento de la Unión Europea.

También participará una universidad de prestigio internacional especializada en competencia, que tendrá a su cargo evaluar los conocimientos especializados de los aspirantes. El documento divulgado por la institución no identifica a la universidad.

Además, las entrevistas a los candidatos serán transmitidas públicamente, y organismos y entidades de veeduría podrán acompañar las distintas etapas de la selección.

Javier Bauer, presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, afirmó que la designación representa una decisión relevante para el fortalecimiento institucional y el funcionamiento de los mercados.

“Hemos diseñado un proceso que responde a los más altos estándares de transparencia, independencia y meritocracia”, afirmó Bauer, quien agregó que se busca garantizar que el seleccionado reúna las capacidades técnicas, profesionales y de liderazgo requeridas para dirigir la institución.

El reloj corre hacia diciembre

La elección ocurre en un momento decisivo para la nueva autoridad de competencia.

La Sicom deberá estar preparada en diciembre del 2026 para ejercer plenamente las funciones contempladas en el nuevo régimen de competencia, pero todavía debe completar la contratación de personal, fortalecer sus procedimientos administrativos, desarrollar herramientas tecnológicas y conformar equipos especializados para investigar mercados y analizar operaciones empresariales.

Mientras termina de organizarse, la institución ya trabaja en sectores como medicamentos, combustibles y telecomunicaciones.

En medicamentos ha participado en análisis relacionados con posibles barreras para la entrada de participantes al mercado; en combustibles está por concluir un estudio sobre las condiciones de competencia, y en telecomunicaciones mantiene acercamientos con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

El nuevo superintendente, por tanto, no recibirá una institución completamente consolidada: deberá dirigir simultáneamente la puesta en marcha de la estructura administrativa y técnica y el inicio del ejercicio de las facultades que la Ley de Competencia concede a la Superintendencia.

La presión del calendario aumenta porque diciembre marca el momento en que la entidad deberá estar en condiciones de cumplir plenamente funciones relacionadas con investigaciones, análisis de concentraciones empresariales, identificación de barreras y promoción de la competencia.

Una elección después de la salida del primer superintendente

El proceso también busca cerrar un período de inestabilidad en la dirección de la nueva institución.

Castillo Castro dejó el puesto cuando la Superintendencia aún se encontraba en proceso de organización y el Directorio designó a Xocoy Acán como superintendente en funciones mientras se definía el mecanismo para nombrar al titular permanente.

La convocatoria conocida ahora establece por primera vez las condiciones concretas para esa sustitución: 21 días para recibir expedientes, evaluación especializada de conocimientos, exposición pública de los candidatos y mecanismos de veeduría, mientras la Superintendencia intenta completar su organización antes de asumir todas sus atribuciones en diciembre.

La documentación oficial indica que el objetivo es seleccionar a una persona con trayectoria profesional comprobable, honorabilidad, capacidad técnica y liderazgo para conducir la nueva autoridad encargada de velar por mercados competitivos y el bienestar de los consumidores.