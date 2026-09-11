Bloqueos en Guatemala EN VIVO: Cacif pide desalojar bloqueos y solicita investigar quién organiza estas acciones

Los bloqueos continúan en Guatemala este viernes 11 de septiembre y se han extendido a la capital, donde la movilidad está complicada. Los manifestantes rechazan el alza en el precio del combustible.

Esta semana, los bloqueos se han registrado en las principales rutas del país y ahora se reportan en el Anillo Periférico, en la entrada a la colonia Bethania, y en la ruta al Atlántico, en la salida e ingreso a la capital.

Las jornadas de bloqueos de esta semana han afectado la movilidad de miles de personas y, según el sector empresarial, estas acciones han provocado pérdidas económicas al país.

Algunos bloqueos ya superan las 24 horas, como los de Cuyotenango, Suchitepéquez, y Río Hondo, Zacapa.

El jueves se vivieron horas de tensión en los bloqueos entre los kilómetros 37 y 40 de la ruta al Pacífico y en la carretera antigua entre Palín y Escuintla.

¿Dónde hay bloqueos hoy en Guatemala?

Ruta al suroccidente

Km 168 en Cuyotenango, Suchitepéquez

Ruta al Atlántico y en ingresos y salida de la capital

Km 17.5 en Llano Largo, zona 18

Km 13 en la cuesta del Águila, zona 18

Km 8 en la entrada a San Rafael, zona 18

Km 7.7 de la ruta al Atlántico, zona 18

Km 136 en Río Hondo, Zacapa (Habilitado)

km 126 en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa

Bloqueo en el centro de la capital

Ingreso a la colonia Bethania sobre el Anillo Periférico

Avenida Petapa, zona 12, en dirección a Prados de Villa Hermosa

Ruta CA-13

Km 477.7 tramo del Aeropuerto Mundo Maya, en Santa Elena, Petén

Km 434 El Chal, Petén

Km 460 en Santa Ana, Petén

Ruta CA-14

Km 185, en San Julián, Alta Verapaz (Habilitado)

Ruta departamental 11 de Petén

Km 515, en La Libertad, Petén

Ruta a El Salvador

Km 67, en Los Esclavos, Santa Rosa.

Ruta al Pacífico

Km 39 en Palín, EscuintlaRuta Interamericana

Ruta Interamericana

Km 19, en Mixco

11 de septiembre 2026, 13:23h AmCham pide acatar resolución de la CC



“La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) manifiesta su preocupación ante los bloqueos que han afectado distintos puntos del país y que vulneran el derecho a la libre locomoción, impactando a miles de guatemaltecos y la actividad económica nacional”, manifestó.

Insta a las autoridades a garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y a actuar conforme a la ley. asegurando el respeto de los derechos constitucionales.

11 de septiembre 2026, 13:18h El Cacif expone cómo los bloqueos afectan a Guatemala



El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil actuar para liberar las carreteras que permanecen bloqueadas, mientras solicitó al Ministerio Público investigar quién organiza estas acciones, si existe financiamiento y cuáles serían sus motivaciones.

Representantes del @CACIFGuatemala se pronuncian por la jornada de bloqueos de este viernes a escala nacional. Piden al Ministerio Publico investigar estos eventos. @prensa_libre pic.twitter.com/nUH17m1Som — Urías Gamarro (@ugamarro_pl) September 11, 2026

11 de septiembre 2026, 13:15h Informan de bloqueo en el km 15 de la ruta Interamericana



La PMT de Mixco informa que el paso está interrumpido por parte de taxistas.

Se reporta bloqueo por parte de taxistas en Km 15 Calzada Roosevelt en ambos sentidos. #TránsitoMixco pic.twitter.com/LgmJ2HCY9c — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 11, 2026

11 de septiembre 2026, 12:46h Agexport también pide al Ejecutivo decretar estado de Prevención

"Nos unimos a las acciones impulsadas por la Cámara de Comercio de Guatemala, y exigimos a las autoridades que actúen de inmediato para liberar las vías, garantizar la libre locomoción y hacer cumplir la ley. Guatemala no puede seguir paralizada", afirmó en un comunicado.

AGEXPORT se une a la solicitud de @CamComercioGT y exigimos a las autoridades que actúen de inmediato para liberar las vías, garantizar la libre locomoción y hacer cumplir la ley.



Aquí nuestra postura ⬇️ pic.twitter.com/aTjasWGI39 — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) September 11, 2026

11 de septiembre 2026, 11:48h Tensa situación en desalojo de bloqueo en Cuyotenango



La situación es tensa en el kilómetro 168 de la ruta al suroccidente, Los manifestantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad.

Según información preliminar, hay enfrentamientos en las calles principales de Cuyotenango.

Se alerta de que el grupo que bloquea portan armas de fuego armas de fuego

11 de septiembre 2026, 11:35h Cámara de Comercio le pide al Ejecutivo decretar estado de Prevención



“La comisión de delitos reiterados y la violación a la libre locomoción de los guatemaltecos han llevado al país a una situación insostenible”, indicó.

11 de septiembre 2026, 11:05h Reportan bloqueo en la carretera a San Miguel Petapa



La PMT de la capital informa de bloqueo en el kilómetro 12 de la carretera a San Miguel Petapa, lo que provoca complicaciones en la circulación vehicular hacia el sector sur.

11 de septiembre 2026, 11:00h PMT informa de bloqueo en la ruta Interamericana, en Mixco



Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informa que está interrumpido el paso de vehículos en el km 19 de la ruta Interamericana,

Manifestantes han colocado taxis para impedir el paso.

11 de septiembre 2026, 10:53h CC convoca a pleno para conocer tema de los bloqueos



La Corte de Constitucionalidad convoca a pleno a las 11 horas para conocer una debida ejecutoria por el tema de los bloqueos, la Corte ya otorgó un amparo para garantizar la libre locomoción que no estaría siendo obedecido por autoridades de gobierno.

Para más detalles del tema ingrese aquí.

#Urgente



La @CC_Guatemala convoca a pleno a las 11 horas para conocer una debida ejecutoria por el tema de los bloqueos, la Corte ya otorgó un amparo para garantizar la libre locomoción que no estaría siendo obedecido por autoridades de gobierno. pic.twitter.com/j9W0WIoUNk — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 11, 2026

11 de septiembre 2026, 10:37h Así es como motoristas dan sus datos para pasar en bloqueo de la Bethania

Motoristas deben anotar su nombre, número de DPI y firmar para que el grupo que organiza el bloqueo los deje pasar.

Más detalles aquí.

11 de septiembre 2026, 10:30h Antimotines llegan a bloqueo en Cuyotenango



Una situación tensa se vive en el bloqueo en el kilómetro 168 de la ruta al suroccidente, donde un grupo de personas interrumpe el paso desde hace unas 48 horas.

11 de septiembre 2026, 10:20 h Cámara de Industria rechaza bloqueos y advierte impacto en comercio y recaudación



El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Enrique Font, rechazó los bloqueos registrados en distintos puntos del país en medio del descontento por el incremento del precio de los combustibles. Reconoció el impacto de los precios en la población, pero sostuvo que las interrupciones al tránsito generan costos adicionales para la economía y no representan una solución al problema.

Font atribuyó el alza principalmente a factores externos y geopolíticos. Señaló que la población tiene derecho a manifestarse de forma pacífica, pero afirmó que los bloqueos son ilegales y pidió a las autoridades actuar dentro del marco jurídico para garantizar la libre locomoción.

Con información de Paula Carranza

11 de septiembre 2026, 09:26h Situación tensa en bloqueo en tramo de la colonia Bethania



Un motorista, que no se identificó, indicó que algunos manifestantes portan palos. Además, durante algunos minutos abren un carril para que pasen motos, pero algunos pilotos de automóviles también aprovechan el momento para pasar, lo que aumenta el riesgo y la tensión.

11 de septiembre 2026, 09:04h Pilotos que quieran pasar en bloqueo de la Bethania debe firmar



En un video compartido por La Red se observa que manifestantes en el bloqueo sobre el Anillo Periférico obligan a los pilotos a que firmen unas hojas a cambio de dejarlos pasar.

11 de septiembre 2026, 08:30h Tránsito es complicado en el bulevar La Madre, zona 7

La Policía Municipal de Tránsito informa que conductores utilizan el bulevar La Madre como ruta alterna ante el bloqueo en el Anillo Periférico, frente a la colonia Bethania.

Las autoridades recomiendan planificar el recorrido, conducir con precaución y utilizar vías alternas.

BULEVAR LA MADRE PRESENTA COMPLICACIONES VEHICULARES



Bulevar La Madre, zona 7, presenta complicaciones en la movilidad debido a que está siendo utilizado como ruta alterna ante los bloqueos registrados en Anillo Periférico.



Policía MT mantiene regulación y agilización… pic.twitter.com/Al3xysWXzP — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) September 11, 2026

11 de septiembre 2026, 08:15h DGAC emite recomendación ante complicaciones de tránsito y bloqueos

La Dirección General de Aeronáutica Civil sugiere a los viajeros de vuelos nacionales e internacionales anticipar su salida hacia aeropuertos o aeródromos.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y de las Policías Municipales de Tránsito.

11 de septiembre 2026, 07:50h Camagro cuestiona bloqueos y califica de “delincuentes” a quienes cierran carreteras

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala, afirma que las acciones en distintos puntos del país no corresponden a manifestaciones ciudadanas, sino a un movimiento político.

También señala que el Gobierno ha mostrado una incapacidad que, según dice en una entrevista en Prensa Libre Radio, es evidente, pero considera que los bloqueos tampoco son la vía para resolver la situación de ingobernabilidad.

“Es una vergüenza que hasta unidades médicas tengan que sacar un comunicado rogándoles a estos delincuentes que dejen pasar a los pacientes”, agrega.

11 de septiembre 2026, 07:31h Tránsito complicado en el Anillo Periférico

Se reporta tráfico complicado sobre el Anillo Periférico, en el tramo del puente de Villalinda, derivado de los bloqueos registrados en el sector, informa la PMT.

11 de septiembre 2026, 07:28h Provial informa de bloqueo en tramo del Aeropuerto Mundo Maya



Según el reporte, el paso está interrumpido en el kilómetro 477.7. Medios locales también informa de otros puntos bloqueados en Petén.

11 de septiembre 2026, 07:14h PNC emite comunicado por los bloqueos en Guatemala



“La Policía Nacional Civil respeta plenamente el derecho constitucional de la ciudadanía a la manifestación pacífica. Sin embargo, hace un llamado firme a la coherencia y a la empatía social. Las medidas de hecho, como los bloqueos de vías públicas, no deben vulnerar ni atropellar los derechos fundamentales de la población guatemalteca”, indicó.

Comunicado de prensa: pic.twitter.com/IGwp0Omz8Q — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 11, 2026

11 de septiembre 2026, 07:04h La PMT explica en video los desvíos en algunos tramos ante jornada bloqueos



La PMT informa de qué estrategia desarrolla para tratar de agilizar la movilidad en áreas afectadas por los bloqueos.

11 de septiembre 2026, 07:00h En estos puntos de la capital el tránsito está afectado.





Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó de los tramos afectados en la capital y de qué acciones desarrollan para tratar de agilizar la movilidad.

Asociación de militares retira protesta en área trasera del Congreso

Bloqueo en kilómetro 13 de la ruta CA9 Norte entre zonas 18 y 25.

Sigue manifestación en kilómetro 7.7 y 7.8 en ruta El Atlántico zonas 17 y 18.

Persiste bloqueo en Periférico bajo colonia Bethania zona 7.

11 de septiembre 2026, 06:45h Continúa bloqueo en el ingreso a la colonia Bethania



En el Anillo Periférico la movilidad es complicada por el bloqueo que permanece en el ingreso a la referida colonia. El bloqueo comenzó la noche del jueves.

📢AVISO IMPORTANTE 📢



🚎#LINEA 7



🚫Se les informa que el servicio se encuentra TEMPORALMENTE SUSPENDIDO



⚠️Debido a manifestaciones por parte de la Bethania qué bloquean la vía.



🔄Sugerencia:

Les recomendamos tomar rutas alternas

🛣️ y salir con anticipación. Estaremos… pic.twitter.com/jI1gNDXVpe — MuniGuate (@muniguate) September 11, 2026

11 de septiembre 2026, 06:28h Movilidad complicada en la capital

La PMT reporta que el paso está interrumpido en tres puntos estratégicos de la ciudad de Guatemala

- Tráfico y Seguridad

- Bloqueos viales en Ciudad Guatemala

- Viernes 11 septiembre 2026

- Por manifestación contra alza a combustible:



⚠️ 6:10 horas



1. Periférico, Colonia Bethania en ambos sentidos



2. ⁠Ruta El Atlántico, San Rafael en ambos sentidos



3. Ruta El… pic.twitter.com/bFpSYWqW5T — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 11, 2026

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