CC convoca a pleno para conocer posible desobediencia al amparo que garantiza el derecho de locomoción

Guatemala

CC convoca a pleno para conocer posible desobediencia al amparo que garantiza el derecho de locomoción

El Cacif obtuvo un amparo para proteger la libre locomoción e infraestructura nacional, por los bloqueos ocasionados contra el alza de los combustibles.

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Fachada del edificio de la Corte de Constitucionalidad ubicado en la 11va avenida y 9 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, Fotografa Prensa Libre: Byron Garca

Los magistrados conocerán una nueva acción del Cacif en contra de los bloqueos. Fotografía: Prensa Libre.

La Corte de Constitucionalidad (CC) está convocada para una sesión de pleno extraordinario. Tienen como punto de agenda conocer una nueva acción legal que busca garantizar el derecho de tránsito por los bloqueos.

Se trata de una debida ejecutoria promovida por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que esta semana obtuvo un amparo provisional.

En esa resolución, la CC garantizó la libre locomoción y la protección de la infraestructura, ya que estaba la advertencia de algunos líderes indígenas de bloquear el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Tras esa resolución a favor, pese a ya existir una orden constitucional, las medidas de hecho han ido en aumento, pasando de movilizaciones pacificas a bloqueos en distintos puntos de la ciudad y del país.

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La acción que será discutida busca evaluar si existe alguna posible desobediencia de parte de las autoridades de gobierno, ya que las medidas de hecho que impiden la movilidad en el país, continúan.

En el 2023, durante una jornada de protestas ciudadanas, también con un amparo para garantizar la libertad de locomoción de por medio, la CC ordenó una investigación en contra del entonces ministro de Gobernación, David Napoléon Barrientos, por no accionar para liberar los tapones en las carreteras. En esa ocasión, el funcionario renunció al cargo.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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