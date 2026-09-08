EN VIVO: Seis puntos continúan bloqueados en Guatemala y persiste la tensión en la ruta al Pacífico

Los bloqueos en Guatemala continúan este jueves 10 de septiembre en rechazo al alto precio del combustible. Además, algunos sectores rechazan lo aprobado por el Congreso, que establece precios de referencia por galón de carburante.

Algunos bloqueos permanecen desde la tarde del miércoles, lo que ha ocasionado que cientos de vehículos queden varados en las rutas al suroccidente, al Pacífico y al Atlántico.

El sector privado ha manifestado su rechazo a los bloqueos de carreteras, al afirmar que estas acciones generan pérdidas económicas para el país. El Cacif en un comunicado manifestó que reconoce el derecho constitucional a manifestar de manera pacífica. Añadió que ningún derecho puede ejercerse vulnerando los derechos fundamentales de los demás guatemaltecos.

La nueva ley contiene 14 artículos y fija en Q39 el precio del galón de diésel y de gasolina regular, mientras que el de gasolina superior será de Q41.

Lo aprobado no ha sido bien recibido por todos los sectores, pues algunos piden que se eliminen impuestos a los combustibles para paliar la crisis de precios.

Rutas bloqueadas

Ruta al suroccidente

Km 168, en Cuyotenango, Suchitepéquez.

Km 93, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. (Habilitado)

Ruta al Atlántico

Km 126, en Santa Cruz Río Hondo, Zacapa.

Ruta al Pacífico

Km 38, en San Vicente Pacaya. (Habilitado)

Ruta antigua de Palín a Escuintla.

Ciudad de Guatemala

8a avenida, entre 9a y 10a calle, zona 1.

Cenma, zona 12.

RD-GUA-14

Km 16, en Puente Tubac, Villa Nueva.

RN-01

Km 259, en la aldea El Boquerón, Esquipulas Palo Gordo.

10 de septiembre

10 de septiembre 2026, 16:55h Manifestantes vuelven a bloquear la ruta antigua de Palín a Escuintla

Nuevamente manifestantes bloquean la ruta antigua de Palín a Escuintla, donde comienza a registrarse presencia de personas en la vía.

En el lugar se observa transporte pesado y motoristas detenidos, mientras más personas empiezan a llegar al sector.

Manifestantes vuelven a bloquear la ruta antigua de Palín a Escuintla, donde transporte pesado y motoristas permanecen detenidos mientras más personas llegan al lugar. (Video Prensa Libre: Ángel Oliva

10 de septiembre 2026, 16:40h Más de 100 motoristas permanecen varados por bloqueo en el Cenma

Henry Quevedo, de la PMT de Villa Nueva, reporta que más de 100 motoristas permanecen en el sector del Cenma debido al bloqueo.

En el lugar también permanecen detenidos distintos tipos de vehículos, mientras continúan las complicaciones para la circulación.

Más de 100 motoristas y otros vehículos permanecen varados en el sector del Cenma debido al bloqueo que interrumpe la circulación. (Foto Prensa Libre: Henry Quevedo, PMT de Villa Nuev

10 de septiembre 2026, 15:10h Continúa la tensión entre antimotines y manifestantes en San Vicente Pacaya

Continúa la tensión entre agentes antimotines de la PNC y manifestantes en San Vicente Pacaya, Escuintla, durante las acciones para liberar la ruta bloqueada.

De forma preliminar, se reportan algunas capturas y se presume que el paso ya fue liberado. La información se encuentra en desarrollo.

Agentes antimotines de la PNC permanecen en San Vicente Pacaya, Escuintla, donde continúa la tensión con manifestantes durante las acciones para liberar el paso. (Video Prensa Libre: Ángel Oliva)

10 de septiembre 2026, 13:38h Así la situación en el kilómetro 40 de la ruta al Pacífico



Las fuerzas de seguridad continúan con las acciones para mantener despejado el paso en la ruta al Pacífico. Los supuestos manifestantes lanzan morteros a los uniformados y se han movilizado entre los kilómetros 37 y 40 tras los desalojos.

10 de septiembre 2026, 13:15h Continúa bloqueo en el bulevar del Cenma



La PMT de Villa Nueva informa que el paso de vehículos continúa interrumpido en el área del Cenma, donde un grupo de personas manifiesta en rechazo al precio del combustible.

Persiste el bloqueo en el bulevar Cenma y Puente La Prosperidad. Cenma, Central sur y colonias aledañas incomunicada.#TransitoVN pic.twitter.com/l2qcJ5ndab — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 10, 2026

10 de septiembre 2026, 12:46h Encapuchados durante desalojo en bloqueo en el km 39 de la ruta al Pacífico



Algunos de los manifestantes permanecen encapuchados durante las acciones de la PNC para liberar el paso en el kilómetro 39 de la ruta al Pacífico.

10 de septiembre 2026, 12:30h Manifestantes lanzan morteros a la PNC en desalojo en ruta al Pacífico



El ambiente continúa tenso entre los kilómetros 37 y 39, donde los manifestantes persisten con bloquear de nuevo el paso.

En el lugar, una persona confrontó a la PNC, luego de ser golpeado durante un segundo operativo para dispersar manifestantes.

10 de septiembre 2026, 12:10h Cacif condena los bloqueos que afectan distintos puntos del país



"Cacif condena los bloqueos que nuevamente afectan este jueves 10 de septiembre en distintos puntos del país, provocando graves consecuencias para la movilidad, el trabajo, el abastecimiento y la actividad productiva", expresó.

"Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República, así como a asegurar el estricto cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad en esta materia", agregó.

CACIF condena los bloqueos que nuevamente afectan este jueves 10 de septiembre en distintos puntos del país, provocando graves consecuencias para la movilidad, el trabajo, el abastecimiento y la actividad productiva. #ComunicadoCACIF



Lee la postura completa aquí:… pic.twitter.com/cTqHpvXocF — CACIF (@CACIFGuatemala) September 10, 2026

10 de septiembre 2026, 11:50h Continúa tensión en el km 39 de la ruta al Pacífico



Agentes antimotines accionan de nuevo para dispersar a manifestantes que intentan bloquear el paso en el km 39, de donde habían sido desalojados.

10 de septiembre 2026, 11:43h Cámara del Agro se pronuncia por bloqueos



Indicó que la producción no puede detenerse y rechaza los bloqueos.

La producción no puede detenerse.

Las carreteras tampoco.



¡Ya basta de bloqueos!

¡Ya basta de acciones ilegales!

¡Ya basta de impunidad!



Queremos producir.

Queremos trabajar para sacar adelante a nuestras familias.

Queremos vivir en paz. 🇬🇹 pic.twitter.com/bmdo9jOggJ — Cámara del Agro (@CamagroGuate) September 10, 2026

10 de septiembre 2026, 11:14h Antimotines intervienen para retirar a manifestantes del km 39 al Pacífico



Las fuerzas de seguridad intervienen para desalojar a manifestantes del kilómetro 39, donde los inconformes han incendiado llantas.

10 de septiembre 2026, 11:05h Situación se torna tensa en bloqueo en ruta al Pacífico



La situación es tensa en bloqueo en el kilómetro 39 de la ruta al Pacífico, donde agentes de la PNC retiran obstáculos. Se reporta la captura de una persona. Los manifestantes fueron desalojados del km 37 y luego taparon el paso en el km 39.

10 de septiembre 2026, 10:58h PNC libera el paso en el kilómetro 37 de la ruta al ´Pacífico



El paso ha sido liberado con dirección a la capital tras estar bloqueado durante varias horas por manifestantes que rechazan el alto costo del combustible.

En el lugar aún hay largas filas de vehículos y se registra caos vial.

10 de septiembre 2026, 10:49h Unaerc les pide a los manifestantes permitir el paso de pacientes que necesitan diálisis



“La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico -UNAERC- hace un llamado urgente y respetuoso a las personas que actualmente se encuentran manifestando en el país, para que permitan el paso de pacientes, personal y trabajadores que se dirigen a nuestras instalaciones del departamento de Guatemala y diferentes puntos del país”, indicó.

Añadió: “Cada día, decenas de pacientes con enfermedad renal crónica deben trasladarse para recibir su tratamiento de diálisis, un procedimiento vital que no puede posponerse sin poner en grave riesgo su salud e incluso su vida. Para muchos de ellos, llegar a tiempo a su tratamiento representa la diferencia entre complicaciones graves hasta comprometer su vida”.

10 de septiembre 2026, 10:35h Siete tramos están bloqueados a escala nacional



De acuerdo con el último reporte de Provial, al menos en siete carreteras se halla interrumpido el paso de vehículos

🚨 ¡BLOQUEOS EN RUTA! 🚧



🔴 7 puntos bloqueados en diferentes rutas del país.

🟢 1 punto habilitado

🛣️ Consulta el estado de tu ruta y toma precauciones.



🗺️ https://t.co/H6sPML79Ru

🚧 https://t.co/nqGSiA4vcn pic.twitter.com/G93EBS8hlr — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 10, 2026

10 de septiembre 2026, 09:48h Transmetro deshabilita estaciones por manifestación de taxistas



Informa que debido al bloqueo de taxistas en el bulevar Cenma, el servicio opera de El Trébol con dirección a zona 1.

Deshabilita las siguientes estaciones: Centra Sur, Monte María, Javier, Charcas Norte y Sur, Carmen, Reformita Norte y Sur y Mariscal Norte y sur.

🚨Atención usuarios del servicio #Línea12



Debido a bloqueo de taxistas en la 21 avenida zona 12, el servicio se encuentra operando de estación Trébol con dirección a zona 1, se deshabilitan las siguentes estaciones:

❌Centra sur, Monte María, Javier, Charcas Norte y Sur, Carmen,… pic.twitter.com/K1IU3hjwJq — Transmetro MuniGuate (@TransmetroGuate) September 10, 2026

10 de septiembre 2026, 09:30 h Taxistas bloquean el paso en el bulevar Cenma



La PMT de Villa Nueva alerta de que un grupo de taxistas bloquea la circulación de vehículos en el referido bulevar, lo que ya afecta la movilidad.

¡ÚLTIMA HORA! Taxistas bloquean el bulevar Cenma zona 12 en ambos sentidos.#TransitoVN pic.twitter.com/deRI9IUeRR — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 10, 2026

10 de septiembre 2026, 08:39h PMT reporta paso bloqueado en el km 91.5 de la ruta al Pacífico



La Policía Municipal de Tránsito de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, informa que el paso está interrumpido. Los manifestantes han colocado varios obstáculos para impedir la movilidad.

10 de septiembre 2026, 08:23h Rutas alternas por bloqueo en Cuyotenango



Por más de 24 horas se mantiene el bloqueo en Cuyotenango, Suchitepéquez, en el kilómetro 168 de la ruta al suroccidente. Ante esta situación, Provial comparte tres rutas alternas.

Para vehículos livianos se habilitó una ruta que parte del kilómetro 159.5, en San Francisco Zapotitlán, pasa por Pueblo Nuevo y llega a Nuevo Palmar, Quetzaltenango, en el kilómetro 195.

El transporte pesado puede circular por la ruta que parte del kilómetro 143.5, en San José El Ídolo, pasa por Santo Domingo y San José La Máquina, y finaliza en Cuyotenango.

La tercera opción es la Autopista Xochi o Corredor de las Flores, de cuatro carriles, que conecta Suchitepéquez con Retalhuleu y permite evitar el tramo de la ruta al suroccidente afectado por el bloqueo.

10 de septiembre 2026, 08:05h Tránsito detenido por bloqueo en la ruta al suroccidente



Largas filas de vehículos, en especial de transporte pesado, se han formado por un bloqueo en el kilómetro 168, en Cuyotenango, Suchitepéquez.

10 de septiembre 2026, 07:18h El cruce a San Vicente Pacaya lleva más de 14 horas bloqueado



La PMT informa que la movilidad continúa paralizada en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico.

10 de septiembre 2026, 07:15h Cutrigua hace un llamado a las autoridades



“Ante la persistencia de bloqueos en distintos puntos de la red vial nacional, El Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala-CUTRIGUA- hace un llamado urgente a las autoridades responsables a actuar con prontitud para garantizar la libre movilidad y el orden público”, indicó en un comunicado.

“El derecho a manifestar debe ejercerse dentro del marco de la ley y sin vulnerar los derechos de terceros”, añadió.

🚨 La libre movilidad no puede esperar.



CUTRIGUA hace un llamado urgente a las autoridades a actuar y restablecer la circulación en las vías afectadas.



Guatemala necesita movilidad, certeza y condiciones para trabajar, producir y comerciar. pic.twitter.com/Mt8XQ8YFcs — CUTRIGUA (@CUTRIGUA) September 10, 2026

10 de septiembre 2026, 06:58 h Continúa el bloqueo en el cruce a San Vicente Pacaya



El paso sigue interrumpido en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico, donde pilotos están atrapados en largas filas de vehículos.

09 de septiembre 2026, 21:49h DGAC desmiente supuesto bloqueo en el Aeropuerto La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) desmiente información sobre un supuesto bloqueo en los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora.

La institución asegura que la situación en la terminal aérea es normal y comparte una fotografía de la entrada al aeropuerto para mostrar las condiciones actuales.

La DGAC asegura que el ingreso al Aeropuerto Internacional La Aurora se encuentra sin bloqueos la noche de este 9 de septiembre. (Foto: Prensa Libre, DGAC)

09 de septiembre 2026, 19:40h PNC busca acuerdos con manifestantes para liberar paso en San Vicente Pacaya

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en San Vicente Pacaya y dialogan con los manifestantes para tratar de alcanzar acuerdos que permitan liberar el paso.

El bloqueo comenzó a las 17.05 horas y mantiene afectada la circulación en el sector.

Agentes de la PNC dialogan con pobladores que mantienen un bloqueo en San Vicente Pacaya para tratar de alcanzar acuerdos y liberar el paso. (Foto Prensa Libre, cortesía).

09 de septiembre 2026, 18:16h Reportan bloqueos en San Vicente Pacaya

Fuentes reportan bloqueos en la ruta a San Vicente Pacaya, Escuintla, que se suman a la serie de pasos afectados durante las protestas contra el incremento en el precio de los combustibles.

09 de septiembre 2026, 17:54h Transportistas se retiran sin ser atendidos por el presidente Arévalo

Los transportistas extraurbanos y de rutas cortas comienzan a retirarse de la Plaza de la Constitución, luego de permanecer varias horas en el lugar a la espera de una reunión con el presidente Bernardo Arévalo.

Los dirigentes se retiran sin ser atendidos por el mandatario, a quien buscaban plantear su rechazo al subsidio aprobado para los combustibles y su propuesta de eliminar temporalmente impuestos.

Transportistas extraurbanos y de rutas cortas comienzan a retirarse de la Plaza de la Constitución sin ser atendidos por el presidente Bernardo Arévalo. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

09 de septiembre 2026, 17:15h Protestas mantienen complicaciones viales en la zona 1

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informa que la protesta de transportistas extraurbanos continúa en la zona 1, con buses en los alrededores de la Plaza de la Constitución y el Palacio Nacional de la Cultura.

Además, una manifestación de una asociación de exmilitares mantiene bloqueada la 8a avenida y 9a calle, mientras están habilitadas la 1a, 3a, 5a, 9a, 11 y 13 avenidas para circular hacia el norte del Centro Histórico.

Protesta de transportistas extraurbanos sigue teniendo presencia en zona 1, ahora mismo los buses en perímetro de plaza La Constitución y Palacio Nacional de la Cultura.



⚠️ Se habilitan la 1, 3, 5, 9, 11 y 13 avenida zona 1 para dirigirse al norte del Centro Histórico.… pic.twitter.com/AGqCw9IXKm — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 17:00h Liberan paso en el km 19 de la ruta CA-9 tras más de cinco horas de bloqueo y alertan a conductores dormidos en sus vehículos

La PMT de Villa Nueva informó que fueron retirados los vehículos, objetos y personas que bloqueaban el paso en el km 19. Agentes comenzaron recorridos para alertar a conductores de vehículos livianos y transporte pesado que se habían quedado dormidos dentro de sus automotores durante las largas horas de espera.

Aunque la ruta ya fue liberada, persisten complicaciones de tránsito en Bárcenas, San José Villa Nueva y el ingreso al municipio.

Liberado el paso en el km. 19 ruta CA-9 con dirección hacia ambos sentidos, retiran objetos y vehículos que bloqueaban el paso en el lugar, libre el #TraficoVN pic.twitter.com/Fr9SQc13KT — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 9, 2026

09 de septiembre 20261, 16:43h Transportistas se retirarán del Palacio Nacional sin ser atendidos por Arévalo y mantienen rechazo a ley de combustibles

Gamaliel Ching, presidente de la Gremial de Rutas Cortas Extraurbanas, afirmó que solicitaron una reunión con Arévalo para presentar una propuesta que plantea eliminar temporalmente el IVA y el impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados (IDP) sobre los combustibles, con el objetivo de que el galón llegue a Q30. Los transportistas cuestionan el Decreto 21-2026 aprobado por el Congreso, que fija precios máximos de Q39 para el diésel y la gasolina regular y Q41 para la gasolina superior.

Ching afirmó que insistieron durante el día en ser recibidos por el mandatario, pero no obtuvieron la reunión y anunciaron que se retirarán en las próximas horas. Carlos Vides, presidente de Gretexpa, también manifestó inconformidad porque los transportistas no fueron atendidos y sostuvo que tienen el mismo derecho de plantear sus demandas a las autoridades.

Representantes del transporte permanecen en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura mientras reclaman ser atendidos por el presidente Bernardo Arévalo para presentar una propuesta sobre el precio de los combustibles. (Video: Prensa Libre, Andrea Domínguez)

09 de septiembre 2026, 16:05h Persisten fuertes complicaciones de tránsito en la zona 1

La Policía MT reporta que continúan las fuertes complicaciones vehiculares en la zona 1, donde permanecen buses extraurbanos estacionados en los alrededores de la Plaza de la Constitución.

También continúa la concentración de personas en la 8a avenida, entre 9a y 10a calle, mientras agentes de tránsito regulan la circulación en el sector.

AÚN SE REPORTAN FUERTES COMPLICACIONES VEHICULARES EN ZONA 1



Al momento, aún se reportan buses extraurbanos estacionados en los alrededores de la Plaza Central y concentración de personas sobre la 8ª avenida, entre 9ª y 10ª calle, zona 1.



Si se dirige hacia zona 1, planifique… pic.twitter.com/dkqNmHkN1j — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 15:30h Continúan siete bloqueos en distintos puntos del país

Provial reporta que continúan siete bloqueos en distintos puntos del país, incluidos tramos de las rutas al suroccidente, Atlántico, Pacífico y CA-14.

En la Ciudad de Guatemala permanecen dos puntos bloqueados en la zona 1, mientras que en las carreteras los cierres afectan ambos sentidos de circulación.

🚨 ¡ATENCIÓN EN RUTA! 🚧



🔴 7 puntos bloqueados en diferentes rutas del país.



🛣️ Consulta el estado de tu ruta y toma precauciones.



🗺️ https://t.co/H6sPML79Ru

🚧 https://t.co/nqGSiA4vcn pic.twitter.com/NQoIEqRAlU — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 15:23h Continúa bloqueo en el km 19 de la ruta al Pacífico

La PMT de Villa Nueva reporta que persiste el bloqueo en el km 19 de la ruta CA-9 Sur, con dirección hacia ambos sentidos de la vía.

Agentes de tránsito reportan complicaciones en la circulación debido al cierre.

#PMTVillaNueva reporta que persiste bloqueo en el km. 19 ruta CA-9 con dirección hacia ambos sentidos de la vía, agentes reportan complicaciones de tránsito. pic.twitter.com/llZ3Zi5bYv — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 15:21h Transportistas piden eliminar impuestos a los combustibles y rechazan subsidio

Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Rutas Cortas Extraurbanas, afirma que rechazan el subsidio aprobado por el Congreso y plantean eliminar temporalmente el IVA y el IDP de los combustibles.

Según Chin, la propuesta busca que el precio de los combustibles llegue a Q30 y pide al presidente Bernardo Arévalo recibir a los transportistas para plantearle sus demandas.

09 de septiembre 2026, 14:50h Transportistas esperan ser atendidos por Arévalo y advierten posibles medidas

Decenas de integrantes de gremiales de transportistas extraurbanos y de rutas cortas permanecen en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura a la espera de ser atendidos por el presidente Bernardo Arévalo.

Los transportistas aseguran que permanecerán en el lugar hasta las 19 horas y se organizan para acercarse a las puertas del Palacio Nacional para presionar por una reunión. Advierten que, si sus propuestas no son escuchadas, podrían tomar medidas que afecten a los usuarios.

Transportistas extraurbanos y de rutas cortas permanecen en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura a la espera de ser atendidos por el presidente Bernardo Arévalo. (Video Prensa Libre: Andrea Domínguez)

09 de septiembre 2026, 14:24 h Transportistas piden reunión con el presidente Bernardo Arévalo



Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Rutas Cortas y miembro de Gretexpa, entrega en la Secretaría Privada de la Presidencia la carta con las peticiones al presidente Bernardo Arévalo.

En la misiva piden vetar el nuevo decreto aprobado por el Congreso en relación con los precios tope de los combustibles.

Según los transportistas, ya se comunicaron con la secretaria Ana Glenda Tager y le pidieron una reunión con el mandatario.

09 de septiembre 2026, 13:42h Cámara de Industria afirma que "los bloqueos no son la solución"



"Compartimos la preocupación ante el incremento de los precios de los combustibles y reconocemos que esta situación genera presión sobre toda la cadena productiva. Sin embargo, los bloqueos no son la solución, profundizan el impacto económico de una problemática que afecta a trabajadores, familias, empresas, MIPYMES, y al limitar la movilidad, dificultan el abastecimiento y generan pérdidas", indicó en un comunicado.

Los bloqueos NO son la solución al incremento de los combustibles. Por el contrario, afectan la movilidad, el abastecimiento y la actividad económica, generando mayores costos para trabajadores, familias, empresas y MIPYMES.



Lea la postura completa: https://t.co/1aB2F3WNZB pic.twitter.com/b2n26ODxA3 — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 13:15h MEM advierte que recursos para subsidio podrían agotarse antes de fin de año



El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que los Q2 mil 500 millones aprobados para subsidiar el diésel y las gasolinas regular y superior podrían cubrir al menos tres meses, aunque el plazo dependerá del comportamiento de los precios internacionales de los carburantes.

El MEM será responsable de dar seguimiento diario al comportamiento de los precios internacionales de los combustibles para determinar cuánto deberá aportar el Estado en concepto de subsidio para mantener el costo tope aprobado por el Congreso.

09 de septiembre 2026, 13:00h PMT alerta de suspensión de carriles reversibles en la Aguilar Batres



El tránsito se complica en la calzada Aguilar Batres y, debido a ello, la PMT informa que no habilitará carriles reversibles.

Por ahora los reversibles en Aguilar Batres quedan suspendidos por bloqueo en el km 19 CA-9.#TransitoVN pic.twitter.com/ydeoo0koSv — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 12:50h Bloqueo en ruta al Pacífico afectará la calzada Aguilar Batres



La PMT de Villa Nueva alerta de que se han formado largas filas de vehículos por bloqueo en el km 19 y se complicará la movilidad para salir de la capital.

En pocos minutos se vera afectada calzada Aguilar Batres por bloqueo en el km 19 CA-9.#TransitoVN pic.twitter.com/JejlE79Gxx — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 12:10h Cámara de Comercio rechaza continuidad de bloqueos en Guatemala



En un comunicado afirma: "Los bloqueos generan pobreza, miseria y anarquía".

📢 ¡Basta ya de bloqueos! Guatemala exige autoridad y cumplimiento de la ley pic.twitter.com/atHKS2Act5 — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 11:50 h Gretexpa dice que se opone a lo aprobado por el Congreso

Carlos Vides, dirigente de Gretexpa, explica las peticiones que tienen y afirma que se oponen a lo aprobado por el Congreso de la República sobre el tope a los precios de los combustibles.

Dijo que entregarán una carta al presidente Bernardo Arévalo y al presidente del Congreso, Luis Contreras, para pedir que se vete lo aprobado por el Legislativo.

Considera que lo aprobado no tiene sustento técnico y, según él, poner un precio máximo a los combustibles no es la solución.

09 de septiembre 2026, 11:35 h Más buses extraurbanos llegan a la zona 1 de la capital



La PMT alerta que más caravanas de buses llegan al Centro Histórico en manifestación contra el precio de combustible

Más buses extraurbanos están llegando a Centro Histórico.



Le recomendamos, si es ajeno a estos movimientos sociales, dirigirse por:



- Periférico para avenida Elena

- ⁠Periférico para Calle Martí

- ⁠Parque Colón o bulevar La Asunción

- ⁠Calzada La Paz para bulevar Austriaco… pic.twitter.com/xZvKbi18Is — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 11:30h PMT informa de bloqueo en la ruta al Pacífico



La PMT de Amatitlán amplía que la circulación de vehículos está bloqueada en ambos sentidos de la ruta.

09 de septiembre 2026, 11:18h Arévalo dice que trabajan en Reglamento en tema de precio del combustible



En video compartido en redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo se refirió a la graduación de agentes de la Policía Nacional Civil.

Luego en la grabación se refirió a lo aprobado por el Congreso respecto de los precios tope para el combustible.

Dijo que el Ejecutivo trabaja en el Reglamento que permita implementar lo aprobado por el Legislativo.

09 de septiembre 2026, 10:30 h Manifestantes comienzan a llegar al Palacio Nacional



Una de las caravanas de buses llegó a la Plaza de la Constitución, en la zona 1. Otras caravanas aún se dirigen al centro a la ciudad.

Caravana de buses frente al Palacio Nacional en manifestación por el precio del combustible. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

09 de septiembre 2026, 10:25h Otra manifestación de pilotos se desplaza por la ruta al Atlántico



La PMT informa que buses extraurbanos avanzan por la ruta El Atlántico hacia calzada José Milla, zona 6, con dirección al Barrio Moderno.

Caravana de Transporte Extraurbano avanza por ruta El Atlántico hacia calzada José Milla zona 6 yendo para Barrio Moderno.



Se dirigen a Congreso de la República.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/wbsl6ZZB68 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 10:20h Caravana de buses extraurbanos se desplaza por la avenida Elena

Las unidades de transporte se dirigen al Congreso, donde los pilotos se unirán a las manifestaciones por alto costo del combustible.

09 de septiembre 2026, 09:41h Avanza caravana hacia el centro de la capital



Avanza la movilización de la caravana de buses proveniente del sur, se desplazan por El Trébol y la avenida Bolívar con dirección a la zona 1.

09 de septiembre 2026, 09:05h Caravana afecta la circulación de unidades del Transmetro



El Transmetro informa que debido a una manifestación en la calzada Aguilar Batres y 47 calle, el servicio opera temporalmente hasta la Estación Trébol, desde donde las unidades retornan hacia Estación Los Portales.

Las estaciones temporalmente inhabilitadas: CentraSur, Monte María, Javier, Charcas Norte y Sur, Carmen, Reformita y Mariscal Norte y Sur.

🚨 ESTADO DEL SERVICIO 🚨



🚎 #Línea12



⚠️ Debido a un bloqueo en Calzada Aguilar Batres y 47 calle, el servicio opera temporalmente hasta Estación Trébol, desde donde las unidades retornan hacia Estación Los Portales.



❌ Estaciones temporalmente inhabilitadas:

CentraSur, Monte… pic.twitter.com/LQXBTNnJfO — Transmetro MuniGuate (@TransmetroGuate) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 08:10h Avanza caravana de buses en la calzada Aguilar Batres

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva alerta sobre congestionamiento vial desde el kilómetro 16 de la ruta al Pacífico.

Caravana de buses ya de desplaza por Aguilar Batres con sentido norte. El #TransitoVN se ve afectado desde km 16 CA-9. pic.twitter.com/7eBxJIJhOm — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 9, 2026

09 de septiembre 2026, 07:45h Buses extraurbanos se concentran en el bulevar de Cenma por protesta contra alza de combustibles

La Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa advierte sobre una caravana que se dirige hacia la ruta al Pacífico y la calzada Raúl Aguilar Batres, en rechazo al alza de los combustibles.

Las autoridades viales de San Miguel Petapa afirman que el municipio podría ser utilizado por los conductores como ruta alterna en las próximas horas.

09 de septiembre 2026, 07:24h Bloqueo en la ruta al suroccidente



Manifestantes colocan llantas para impedir el paso de vehículos en el km 166, en Cuyotenango, Suchitepéquez

09 de septiembre 2026, 07:00h Caravana de buses se dirige a la capital



Usuarios informan que una caravana de buses procedente de Antigua Guatemala se desplaza a la capital para manifestar.

09 de septiembre 2026, 06: 55h PNC se pronuncia por manifestaciones y bloqueos

En un comunicado, la PNC indicó que ante el anuncio de manifestaciones y bloqueos privilegiará el diálogo.

La Policía Nacional Civil informa a la población guatemalteca: pic.twitter.com/bx1CsrJq57 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 9, 2026

08 de septiembre 2026, 20:43h Congreso aprueba ley para fijar precios de combustibles tras jornada de protestas

El Decreto 21-2026 fija en Q39 el precio máximo por galón de diésel y gasolina regular, y en Q41 el de gasolina superior. La iniciativa 6844 fue aprobada de urgencia nacional y contempla un fondo de Q2 mil 500 millones para implementar la medida.

Con 130 votos a favor y de urgencia nacional, el Congreso aprobó la iniciativa 6844, que se convierte en el Decreto 21-2026 y establece medidas para contener el precio de los combustibles. pic.twitter.com/Yia58gWCE3 — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) September 9, 2026

08 de septiembre 2026, 19:45h Congreso avanza de urgencia nacional con ley para fijar precios de combustibles en medio de manifestaciones

La iniciativa 6844 será conocida en único debate y plantea fijar en Q39 el precio máximo por galón de diésel y gasolina regular, y en Q41 el de gasolina superior. La propuesta consta de 14 artículos y contempla un fondo de Q2 mil 500 millones para implementar la medida.

El avance de la iniciativa ocurre mientras representantes de los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas de Sololá permanecen atentos a la decisión del Congreso, luego de las manifestaciones de este 8 de septiembre por el alto precio de los combustibles.

Con 134 votos a favor, los diputados aprobaron modificar el orden del día, de urgencia nacional, para conocer la iniciativa 6844, que plantea establecer un precio máximo de Q39 por galón de diésel y Q41 para gasolina regular y súper.



La propuesta contempla utilizar un fondo de… pic.twitter.com/5Wp5ArVFRZ — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) September 9, 2026

08 de septiembre 2026, 19:20h Manifestantes permanecen afuera del Congreso durante sesión por combustibles

Unas 300 personas permanecen en las afueras del Congreso de la República, entre ellas líderes de mercados.

Los manifestantes buscan presionar por una decisión sobre las medidas para reducir el impacto del alza de los combustibles y se reportan intentos de impedir la salida de trabajadores del Legislativo.

Manifestantes abuchean y lanzan bolsas con agua a algunos trabajadores que salen del Congreso de la República. (Video Prensa Libre: Andrea Domínguez)

08 de septiembre 2026, 17:45h Habilitan paso en la ruta Interamericana durante más de seis horas de bloqueo en Huehuetenango

El bloqueo en el km 252.5 de la CA-1 Occidente comenzó a las 10.30 horas y el paso fue restablecido a las 17.37 horas, por lo que la circulación estuvo interrumpida durante aproximadamente siete horas.

La habilitación ocurre durante una jornada de manifestaciones relacionadas con el alza de los combustibles. Según la actualización vial, permanece un bloqueo en la 8a avenida, entre 9a y 10a calles, zona 1 de la capital.

🚨 ACTUALIZACIÓN VIAL 🚨



⚠️ Se reporta 1 bloqueo:



📍 Ciudad de Guatemala

⛔ 8.ª avenida, entre 9.ª y 10.ª calle, zona 1

↔️ Ambos sentidos

✅ Habilitado: km 252.5, CA-1 Occidente, Piedras Negras, Huehuetenango.



🔎 Consulta: https://t.co/nqGSiA4vcn https://t.co/H6sPML79Ru pic.twitter.com/pAz2B58SBF — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 8, 2026

08 de septiembre 2026, 15:57h Cacif presenta amparo ante la CC por amenazas de bloqueos y posibles afectaciones a infraestructura estratégica

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras informó este 8 de septiembre que la acción busca garantizar los derechos fundamentales de los guatemaltecos. La organización rechazó los bloqueos y las amenazas de paralizar infraestructura estratégica, incluidos los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora.

El Cacif afirmó que respeta el derecho constitucional a manifestarse de manera pacífica, pero pidió a las autoridades actuar dentro del marco de la ley para evitar restricciones a la libre locomoción. También solicitó el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad.

CACIF informa que hoy presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, con el propósito de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los guatemaltecos ante las amenazas y acciones que buscan restringir la libre locomoción y afectar… pic.twitter.com/Ezny0BXlAM — CACIF (@CACIFGuatemala) September 8, 2026

08 de septiembre 2026, 15:00h Concluye reunión entre Arévalo y autoridades indígenas

La reunión entre autoridades indígenas y el presidente Bernardo Arévalo concluyó sin resultados definitivos, puesto que el Ejecutivo insiste en impulsar su propuesta de fijar un precio tope al diésel, mientras que las organizaciones indígenas proponen la eliminación de impuestos.

Líderes de los 48 Cantones de Sololá y de la Alcaldía Indígena de Sololá señalaron que, de no ser tomadas en cuenta sus demandas, tomarían acciones de hecho. Sin embargo, aseguraron que eso sería en última instancia, pues en algún momento se mencionaron bloqueos de vías clave, como el acceso al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Los líderes indígenas informaron que el presidente Arévalo les indicó que la decisión está en manos del Congreso, puesto que tanto la iniciativa del Ejecutivo como la propuesta de las autoridades indígenas están en manos de los diputados

08 de septiembre 2026, 14:27h Autoridades ancestrales de Sololá exponen sus argumentos a Arévalo



Le solicitan al presidente Bernardo Arévalo que ejecute el presupuesto de manera eficiente, ya que consideran que hay vías para ayudar a la población.

Señalan falta de voluntad del Ejecutivo y del Legislativo. También piden que el apoyo sea para el consumidor final del combustible.

El presidente Bernardo Arévalo en reunión con autoridades ancestrales por el tema del combustible. (Foto Prensa Libre: cortesía Presidencia)

08 de septiembre 2026, 13:55h Los 48 Cantones de Totonicapán expresan su inconformidad por precio del combustible



En la reunión con el presidente piden investigar y sancionar los abusos en el alza de las tarifas del transporte colectivo. Proponen suspender temporalmente los impuestos a los combustibles.

Además, piden que se investigue el abastecimiento porque en Totonicapán solo se vende gasolina regular con etanol, cuando se había informado que sería opcional utilizar la mezcla E10, pero las gasolineras no tienen gasolina superior.

Reiteran los precios tope para el diésel, pero piden que se consideren también para las gasolinas.

08 de septiembre 2026, 13:50h Autoridades ancestrales de Sololá y Totonicapán en reunión con el presidente Arévalo



Los manifestantes le exponen al mandatario los efectos en la economía derivado del alto costo del galón de combustible.

08 de septiembre 2026, 12:38h Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción se pronuncia ante amenaza de bloqueo



En un comunicado afirmó que rechaza “categóricamente los bloqueos de carreteras y la amenaza de tomar el Aeropuerto Internacional La Aurora”.

Añadió: “Son medidas que atentan contra la libertad de circulación y que terminan afectando a quienes no tienen relación con el reclamo: personas que necesitan llegar a su trabajo, a un hospital, cumplir un compromiso o simplemente movilizarse con libertad. La libre circulación es un derecho de todos, y cuidarlo es cuidarnos entre guatemaltecos”.

08 de septiembre 2026, 12:01h Manifestantes se dirigen al Palacio Nacional



El grupo de manifestantes se dirige al Palacio Nacional donde está previsto se reúnan con el presidente Bernardo Arévalo

08 de septiembre 2026, 11:55 h Autoridades de la Alcaldía Indígena de Sololá mantiene propuesta de quitar impuestos



Los representantes de Sololá seguirán su propia iniciativa de eliminar el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado. Según ellos, los 48 Cantones de Totonicapán se habrían sumado a la propuesta del Gobierno.

08 de septiembre 2026, 11:45h Dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán piden trabajar en precio tope



Dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán piden que se trabaje en el precio tope y proponen incluir las gasolinas.

También plantean que se estudie el retiro de impuestos y se elabore un fondo de compensación a mediano y largo plazo, ya que el próximo año sería complicado por la sequía.

08 de septiembre 2026, 11:38h Representantes de bancadas reconocen que quitar impuesto al combustible es complicado

En la reunión con los jefes de bloques, las autoridades indígenas insistieron en quitar impuestos al combustible; sin embargo, la mayoría de las bancadas reconocieron que el asunto es de carácter urgente, pero advirtieron que quitar un impuesto es complicado.

El diputado Carlos Sanabria mencionó la iniciativa presentada por el presidente Arévalo, de precio tope de Q39 al galón de diésel. Añadió que hablan con otras bancadas para llegar al consenso.

En la reunión no estuvieron los diputados de Sololá y hubo tres de Totonicapán.

08 de septiembre 2026, 11:10h Qué piden las autoridades ancestrales en reunión con el presidente del Congreso



Representantes de Sololá piden eliminar el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado para todos los combustibles.

Además, piden que, si se aprueba un subsidio, este se enfoque en el consumidor final.

Mientras, representantes de Totonicapán rechazan el subsidio y piden la suspensión temporal de los impuestos a los carburantes.

08 de septiembre 2026, 11:00 h Aeronáutica informa que operaciones aéreas se desarrollan con normalidad



Aeronáutica comparte la información ante un posible bloqueo del tránsito en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora.

08 de septiembre 2026, 10:20h Autoridades ancestrales se reúnen con presidente del Congreso



Representantes de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Alcaldía Indígena de Sololá, en reunión con el presidente del Congreso, Luis Contreras, para tratar el alza del precio del combustible.

Piden la suspensión temporal de los impuestos al combustible.

08 de septiembre 2026, 10:00 h Dirigentes se refieren a los precios del combustible



Se refieren a precios tope para combustibles y afirman que de no encontrar solución podrían tomar medidas de hecho. Indican que el subsidio es de beneficio para pocos.

Según ellos, el subsidio no beneficiaría a los consumidores, por lo que buscan el diálogo para que se propongan soluciones.

08 de septiembre 2026, 09:26h Autoridades ancestrales se movilizan al Congreso



Ha comenzado la movilización de integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y los alcaldes indígenas de Sololá hacia el Congreso de la República, se movilizan sobre la 7a avenida de la zona 1.

08 de septiembre 2026, 09:12h Cámara de Industria fija postura ante posibles bloqueos





"Cámara de Industria de Guatemala rechaza categóricamente la amenaza de bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora, así como cualquier bloqueo de infraestructura estratégica, carreteras o acción que ponga en riesgo la vida, la seguridad y la libre locomoción de las personas", expresó en un comunicado.

Guatemala no puede normalizar los bloqueos y paralizaciones que ponen en riesgo la seguridad, la libre locomoción y la infraestructura estratégica del país. Cámara de Industria de Guatemala hace un llamado a las autoridades a garantizar el cumplimiento de la ley y generar certeza… pic.twitter.com/A1nxDcIwqP — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) September 8, 2026

08 de septiembre 2026, 09:08h Agexport se pronuncia ante amenaza de bloqueo



“Condenamos las amenazas de bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora. Impedir el funcionamiento de infraestructura estratégica vulnera la libre locomoción, afecta a miles de personas y pone en riesgo la conectividad, el comercio, el turismo y el empleo”

Rechazamos y condenamos las amenazas de bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora.



Aquí nuestra postura ⬇️ pic.twitter.com/Xj2cQGIF4r — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) September 8, 2026

08 de septiembre 2026, 08:46h Manifestación frente al Palacio Nacional



Integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán manifiestan en la Plaza de la Constitución por el alza en los combustibles.

08 de septiembre 2026, 07:30h Cámara de Comercio rechaza que se impida la libre locomoción

En un comunicado manifestó: “Amenazar con paralizar infraestructura estratégica, restringir la libre locomoción y condicionar mediante presión el actuar de las autoridades reviste extrema gravedad y podría constituir la comisión de diversos ilícitos penales”.

📢 Amenazar con paralizar infraestructura estratégica no puede quedar impune pic.twitter.com/Hbo8sEyrdw — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) September 8, 2026

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