“Piedras y bombas para ocasionar daño”: jornada de bloqueos por combustibles deja capturas, gas lacrimógeno y acciones que llegan a La Bethania

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el periodista Ángel Oliva mostró los momentos de mayor tensión registrados en la ruta al Pacífico, principalmente entre los kilómetros 37 y 40, donde agentes antimotines intentaron liberar el paso y manifestantes se movilizaron hacia distintos puntos. Las protestas se desarrollaron en rechazo al alza de los combustibles y al subsidio aprobado por el Congreso mediante el Decreto 21-2026, con 130 votos, que establece precios máximos de Q39 por galón de diésel y gasolina regular y Q41 para la gasolina superior.

La normativa contempla un fondo de Q2 mil 500 millones para compensar a los importadores cuando los precios superen esos límites y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que se agoten los recursos disponibles.

Manifestantes mantienen el bloqueo en el km 40 de la ruta al Pacífico durante la jornada de protestas por los combustibles. (Foto Prensa Libre: Moises Xec)

El humo del gas lacrimógeno, las llantas incendiadas, las piedras y otros artefactos lanzados durante los enfrentamientos marcaron una jornada de tensión en San Vicente Pacaya y Palín, Escuintla. Los manifestantes se desplazaron desde el km 37 hacia el km 39 y posteriormente al km 40 de la ruta al Pacífico, después de las intervenciones de las fuerzas de seguridad.

Durante la transmisión de Impacto Directo, un oficial de la PNC informó sobre tres aprehendidos: dos adultos y un adolescente, y afirmó que algunas personas tenían el rostro cubierto y estaban utilizando “piedras y bombas molotov para ocasionar un daño”. Actualizaciones posteriores de la cobertura reportaron nuevas detenciones en la antigua carretera de Palín a Escuintla y el hallazgo preliminar de artefactos en una motocicleta.

Autoridades apagan los incendios durante la noche mientras se libera el paso en sectores afectados por los bloqueos en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

De Escuintla a Villa Nueva

Las complicaciones también alcanzaron Villa Nueva, donde se reportaron bloqueos en el sector del Cenma, Puente Tubac y la conexión de El Frutal hacia el puente La Prosperidad. Henry Quevedo, de la PMT de Villa Nueva, informó que más de 100 motoristas permanecieron detenidos en el área del Cenma, además de otros vehículos. Durante el día, algunos pasos fueron habilitados y volvieron a cerrarse, mientras Provial actualizaba los puntos afectados en distintas rutas del país.

Durante la noche, los bloqueos se extendieron al Anillo Periférico, en la 27 calle de la zona 7, frente a la colonia Bethania, donde dos camiones cisterna de combustible fueron utilizados para bloquear de forma intermitente el tránsito en dirección del puente El Incienso hacia el puente El Naranjo.

Manifestantes bloquean durante la noche un sector del Anillo Periférico, frente a la colonia Bethania, zona 7, en protesta por los combustibles. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Las filas de vehículos aumentaron en el sector y motoristas, transporte pesado y automovilistas quedaron afectados. La protesta se sumó a los cierres registrados durante la jornada por el descontento relacionado con los precios y el subsidio de los combustibles.

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