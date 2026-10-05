Guatemala ratifica convenio con el CAF: cuánto pagará y cómo se financiará

La incorporación de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la adquisición de acciones fueron aprobadas mediante dos decretos del Congreso relacionados con el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, aunque uno de ellos fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC) por otras razones.

La forma de financiamiento en el primer decreto (27-2025) generó críticas porque autorizaba el uso de la Reservas Monetarias Internacionales (RMI) que están a cargo del Banco de Guatemala, luego se modificó el financiamiento en el segundo decreto.

Según un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), publicado en el diario oficial el 22 de septiembre del 2026, el presidente Bernardo Arévalo ratificó el 4 de ese mismo mes el Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario de la Serie C entre la República de Guatemala y la Corporación Andina de Fomento, por US$40 millones (alrededor de Q306 millones al cambio actual).

El documento añade que el convenio fue suscrito en Guatemala y Panamá el 8 de julio y el 10 de agosto del 2026, respectivamente. Con la ratificación, Guatemala se compromete a cumplir y aplicar las disposiciones establecidas en este.

Guatemala adquirirá acciones por US$40 millones

Guatemala adquirirá 2 mil 817 acciones, valoradas en US$14 mil 200 cada una, por un total de US$40 millones 1 mil 400 (US$40,001,400), monto que deberá cubrirse mediante cuatro pagos anuales.

Durante los primeros tres años —2026, 2027 y 2028—, los pagos anuales serán de US$9 millones 996 mil 800, correspondientes a 704 acciones cada año.

El cuarto pago, correspondiente al 2029, será de US$10 millones 11 mil, por 705 acciones.

Según el convenio, el primer pago, correspondiente al 2026, debía efectuarse antes del 30 de septiembre. Esa misma fecha se estableció como límite para efectuar los pagos en cada uno de los tres años siguientes.

El CAF entregará a Guatemala los títulos correspondientes a las acciones a medida que se efectúen los pagos de las cuotas establecidas.

Según el documento ratificado por el mandatario, Guatemala fue representada en la suscripción por el entonces ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig, mientras que el CAF estuvo representado por su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados Guida.

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Incorporación como accionista

El CAF fue creado como una institución de fomento en 1968 por los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Su sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, y cuenta con 24 países accionistas, entre ellos 22 de América Latina, además de España y Portugal, así como 13 instituciones privadas de la región. El organismo multilateral tiene presencia en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

En el convenio ratificado se expone que, según el Convenio Constitutivo de la entidad, el capital autorizado no suscrito del CAF puede ser destinado a la emisión de acciones de la Serie C para ser suscritas por personas jurídicas o naturales de fuera de los países miembros.

Se añade que una entidad proveniente de fuera de esos países puede convertirse en accionista después de ser autorizada por el Directorio.

El Directorio del CAF autorizó el 29 de julio del 2025 poner a disposición de Guatemala el número de acciones y los montos establecidos para que el país las suscribiera y se convirtiera en accionista de la Serie C.

El documento establece que el convenio entrará en vigor en la fecha en que Guatemala comunique al CAF que se han cumplido los requisitos constitucionales, legales y normativos necesarios.

Se consultó al Minex y al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) si el convenio ya cobró vigencia y ya si se efectuó el primer pago, pero al cierre de esta nota no habían respondido.

El proceso comenzó en el 2025

Según información divulgada por el CAF en su página electrónica, la adhesión de Guatemala comenzó después de la comunicación formal enviada por el Gobierno el 26 de marzo del 2025, en la cual expresó su interés en formar parte del organismo financiero multilateral.

El 12 de mayo de ese año, Guatemala comunicó el monto estimado para su capitalización mediante la suscripción de acciones de la Serie C.

Posteriormente, Guatemala y el CAF firmaron una carta de intención que, según el organismo, marcó el comienzo del proceso de adhesión del país centroamericano al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

🇬🇹 Avanza la agenda de la delegación de CAF en Guatemala. El presidente ejecutivo de CAF, @sergiodigra, se reunió con el presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon, en un encuentro que marca los primeros pasos hacia la incorporación del país como accionista de CAF. Este paso estratégico refuerza nuestro compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo de Guatemala y la región centroamericana, promoviendo alianzas que generen soluciones concretas y de largo plazo. — CAF (@AgendaCAF) May 21, 2025

Señalaron dudas sobre el primer mecanismo de financiamiento

El artículo 85 del Decreto 27-2025 del Congreso de la República, mediante el cual se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, autorizó al Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, a gestionar ante el Banco de Guatemala (Banguat), previa autorización de la Junta Monetaria, el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) para pagar las acciones del CAF, por alrededor de US$40 millones.

La disposición también facultaba al Banguat para que, con cargo a las RMI, cumpliera con el compromiso establecido en ese artículo.

Sin embargo, la posibilidad de utilizar las Reservas Monetarias Internacionales generó desacuerdos y posturas en contra de diversos centros de análisis e investigación, así como dentro de la propia Junta Monetaria.

El Decreto 27-2025, que contenía el presupuesto para el 2026, fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad, por lo que continuó vigente el presupuesto que regía en el 2025.

Posteriormente, el Congreso aprobó el Decreto 3-2026, mediante el cual se efectuaron reformas al presupuesto para su ejecución durante el presente año.

En el artículo 33 se volvió a aprobar la participación de Guatemala como accionista del CAF, pero se modificó la fuente de financiamiento.

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La nueva disposición facultó al Minfin para que, por medio de la Dirección de Crédito Público, efectúe las gestiones necesarias para la participación de Guatemala en el organismo, así como para identificar el espacio presupuestario que pueda asignarse dentro de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y gestionar los recursos para efectuar los pagos correspondientes.