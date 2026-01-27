Bernardo Arévalo participa en foro económico regional con siete mandatarios más en Panamá

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, arribó este martes 27 de enero a Panamá para participar, el miércoles, en la instalación de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, conocido como el Davos latinoamericano, junto a otros siete dignatarios de la región.

Arévalo llegó poco antes de las 19 horas (00 horas GMT del miércoles) al aeropuerto de Panamá Pacífico, donde fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en una ceremonia oficial.

El mandatario guatemalteco participará en el acto inaugural del foro, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Gobierno panameño, que tiene como invitado de honor al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de Arévalo y Lula, intervendrán en el evento los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Daniel Noboa; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La tarde del miércoles, el gobernante guatemalteco será recibido en el Palacio de las Garzas por su colega panameño, para una reunión bilateral.

En el foro, que se extenderá hasta el jueves y al que se espera la asistencia de 2,500 personas, se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe, y se reflexionará sobre los retos más urgentes de la región para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, según CAF.