Subsidio a combustibles: genera críticas por su estructura, y cuánto podrían durar los recursos

Guatemala implementará un segundo programa de apoyo temporal a los consumidores mediante un nuevo subsidio, que tendrá cobertura hasta el 31 de diciembre o hasta que se agoten los recursos destinados a hacer frente al alza de los precios de los combustibles en el mercado local.

La medida, aprobada por los diputados del Congreso de la República la noche del pasado 8 de septiembre, ha generado críticas por la estructuración del apoyo, ya que establece un precio de referencia en las bombas de despacho de Q41 para el galón de gasolina superior y Q39 para el de gasolina regular y diésel, aunque el precio real sea más alto en el mercado.

Cuando los precios estén por debajo de esos valores de referencia, se desactivará la cobertura estatal, explicaron las autoridades del MEM, que preparan la reglamentación.

La entrada en vigor está prevista para el lunes 21 de septiembre, con el nuevo pliego de precios para los consumidores.

Subsidio cubrirá diferencia en combustibles

El viceministro del MEM Guillermo Xoy explicó que todos los consumidores a escala nacional tendrán un precio de Q41 para la gasolina superior, mientras que el galón de gasolina regular y diésel tendrá un precio de Q39. Estos precios se verán reflejados cuando culmine el proceso de aprobación y reglamentación del decreto.

Ejemplificó que, una vez cobre vigencia la ley, los consumidores visualizarán en las bombas de despacho de las estaciones de servicio los precios de referencia.

“Prácticamente este será el precio de referencia. Se manejará un precio de referencia ex rack —en depósitos de almacenaje— para que sea trasladado en la estación de servicio, que se trasladarán los que ya se indicaron”, aseveró Xoy.

Indicó que ahora el precio de mercado del diésel está en Q47 y que, cuando entre en vigor la ley, en la bomba estará en Q39, por lo que el subsidio será de Q8. Así será para la gasolina superior y regular, que es lo que cubrirá el Gobierno Central.

Xoy confirmó que la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) proyecta que, a más tardar el 21 de septiembre, se reflejarán los nuevos precios.

En cuanto al mercado, los precios registraron un incremento de entre Q0.50 y Q1 por galón, asociado al conflicto geopolítico internacional, por lo que la tendencia es al alza. Sin embargo, también se proyecta que concluyan las tensiones, lo que sería un alivio no solo para Guatemala, sino a escala global, y que los precios comiencen a disminuir.

Recursos podrían agotarse antes de diciembre

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que los Q2 mil 500 millones destinados al subsidio podrían cubrir alrededor de tres meses, aunque su duración dependerá del comportamiento de los precios internacionales.

El viceministro Xoy explicó, que el beneficio finalizará cuando se agoten los recursos o concluya el período establecido, lo que ocurra primero. Como referencia, indicó que durante el subsidio anterior el Estado desembolsaba aproximadamente Q200 millones por semana.

El funcionario reconoció que, si los precios continúan aumentando, los fondos podrían agotarse antes de finalizar diciembre. El MEM dará seguimiento diario a los precios internacionales para determinar el monto que deberá aportar el Estado.

Guatemala implementará un segundo programa de apoyo temporal a los consumidores mediante un nuevo subsidio, que tendrá cobertura hasta el 31 de diciembre o hasta que se agoten los recursos destinados a hacer frente al alza de los precios de los combustibles en el mercado local. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Analistas cuestionan subsidio a combustibles

José Carlos Ortega Santa Cruz, director ejecutivo del Instituto de Servicios a la Nación, y Ramón Parellada Cuadrado, director del Centro de Estudios Económico-Sociales (Cees), criticaron la medida y consideran que habrá una distorsión en el mercado y que, por otro lado, responde a una medida populista y clientelar.

“En una economía de mercado libre, la intervención a través de un subsidio es la alteración de la oferta y la demanda. De esa manera, al fijar un precio por debajo del valor del mercado, se incentiva la demanda, es decir, el consumo, y altera la cadena de precios, que es la forma racional de las personas para la toma de decisiones”, apuntó Ortega Santa Cruz.

El directivo reiteró que, además, es una medida populista por parte del Ejecutivo y del Legislativo, pues, pudiendo hacer las cosas bien, que es reducir el impuesto a la distribución del petróleo (IDDP) y el impuesto al valor agregado (IVA), genera un gasto y deuda que, de otra forma, paga toda la población, incluidos aquellos que no compran combustibles. “Los subsidios son, en principio, inmorales, dan a unos y cobran a otros”, criticó.

Precio de referencia altera el mercado de combustibles

Parellada Cuadrado aseveró que lo que aprobó el Congreso de la República la noche del pasado martes 8 de septiembre es un grave error, económicamente hablando, porque no resuelve el problema de fondo. No es un problema de Guatemala, sino de una escasez relativa de petróleo causada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y porque los buques no pasan por el estrecho de Ormuz.

“Prácticamente este será el precio de referencia. Se manejará un precio de referencia ex rack —en depósitos de almacenaje— para que sea trasladado en la estación de servicio, que se trasladarán los que ya se indicaron”. Guillermo Xoy, viceministro MEM

Recordó que Guatemala no tiene que ver con esa situación. Sin embargo, esta está causando una escasez relativamente mayor de petróleo en relación con otros productos y, por lo tanto, un precio más alto. Ese precio envía señales que el Gobierno no debió distorsionar.

“Esas señales, esos precios funcionan como un semáforo. Cuando sube, te está indicando como consumidor que tienes que restringir tu consumo, que tienes que ser más eficiente, que tienes que buscar vías alternas u otras posibilidades, otros sustitutos. Y si el Gobierno lo que dice es no, dejemos un precio tope que no suba de tanto, está alterando esas señales y le está diciendo al consumidor: siga gastando lo que está gastando ahorita”, ejemplificó.

“No se preocupe, va a haber, vamos a tener suficiente petróleo y el Gobierno va a subsidiar la diferencia en relación con el precio del mercado. Pero resulta que ese subsidio viene de lo que han pagado los tributarios al Gobierno, lo que han pagado los que pagamos impuestos al Gobierno. Y ese subsidio no les llega a todas las personas que lo necesitan en realidad o que hay personas que necesitan otras cosas con mayor urgencia y hay personas que no lo necesitan en absoluto”, remarcó Parellada Cuadrado.

La ley establece el mecanismo de financiamiento del subsidio por un monto de Q2 mil 500 millones e identifica los espacios presupuestarios para realizar las maniobras financieras. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Advierten distorsiones por precio de referencia

Los consultados comentaron cómo funciona el nuevo programa de apoyo estatal, cuánto pagará el consumidor final y qué parte cubrirá la subvención estatal.

Ortega Santa Cruz afirmó que la intención del nuevo mecanismo de apoyo era que, si el precio de los combustibles bajaba del precio de referencia, el subsidio se interrumpiera y, si permanecía 15 días por debajo de ese precio, se cancelara el decreto.

El asunto es que, si el precio de los combustibles sube por encima de los valores actuales, el subsidio alterará completamente los valores.

Es decir, afirmó que, si el galón de uno de los combustibles llegara a Q60, se estaría subsidiando entre Q19 y Q21 por galón. Ese incentivo de comprar, contrabandear, acaparar u otro se exacerba. “La intención es que el usuario pague únicamente Q39 o Q41 por galón, pero sin tomar en cuenta la realidad de los mercados. Ni siquiera tomaron en cuenta si es en autoservicio o servicio completo. Es un disparate la ley”, consideró.

Parellada Cuadrado opina que es una injusta transferencia de riqueza de unos a otros. Además, afirmó que “finalmente va a crear corrupción, va a crear mercados negros, va a crear un montón de problemas que no nos imaginamos ahora. O sea, cómo se controla, quién distribuye, cuánto consume, cuánto se subsidia, a quién se le subsidia”.

“Lo veo muy complicado; creo que el Gobierno se equivocó con esto y la solución fácil sería eliminar los impuestos directos al combustible y para mí la solución inmediata. Pero eliminarlo ya permanentemente, si eso sí se quiere facilitar o apoyar al consumidor”.

Para el lunes 21, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene prevista la entrada en vigor del subsidio a los combustibles, que establece un precio de referencia al público de Q41 por galón de gasolina superior y Q39 por galón de gasolina regular y diésel.

Subsidios suman Q5 mil 500 millones

La ley establece el mecanismo de financiamiento del subsidio por un monto de Q2 mil 500 millones e identifica los espacios presupuestarios para realizar las maniobras financieras. Algunas instituciones de gobierno ceden espacio presupuestario y se amplía el presupuesto del 2026 en Q1 mil 787 millones para completar los Q2 mil 500 millones.

“En una economía de mercado libre, la intervención a través de un subsidio es la alteración de la oferta y la demanda. De esa manera, al fijar un precio por debajo del valor del mercado, se incentiva la demanda, es decir, el consumo, y altera la cadena de precios, que es la forma racional de las personas para la toma de decisiones”, José Carlos Ortega, analista

De ese monto, Q1 mil 280 millones provienen de la recaudación, Q820 millones de readecuaciones y Q400 millones del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip).

La readecuación presupuestaria se carga al presupuesto del MEM.

Con este nuevo programa, las autoridades destinarán Q5 mil 500 millones para mantener el subsidio a los combustibles, lo que mantiene la presión sobre las finanzas públicas.

El Gobierno Central cuenta con Q7 mil millones en la caja fiscal, entre la recaudación y la colocación de bonos, según los datos del Sistema de Contabilidad Integrada a este miércoles.