¿Cómo se llegó al alza de los combustibles en Guatemala y qué busca resolver ahora el Congreso?

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¿Cómo se llegó al alza de los combustibles en Guatemala y qué busca resolver ahora el Congreso?

El conflicto en el estrecho de Ormuz, la escalada de precios, un subsidio que se agotó y múltiples propuestas que no avanzaron marcaron la crisis de los combustibles en Guatemala. Estos son los hechos puntuales que explican cómo se llegó a la situación actual.

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precios combustibles guatemala

El precio del combustible ha generado medidas de emergencia, nuevas propuestas y bloqueos en distintos puntos del país. (Foto Prensa Libre: Hemerteca PL)

Las protestas por el alto costo de los combustibles llegaron este martes al centro de la capital, luego de una semana de bloqueos en carreteras de distintos puntos del país, impulsados principalmente por transportistas que reclaman acciones para contener los precios.

El problema se arrastra desde el primer semestre del 2026, cuando el precio de los derivados del petróleo comenzó a aumentar luego de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, en el estrecho de Ormuz, que dispararon el precio internacional del petróleo.

En Guatemala, el impacto se hizo más evidente después de que el subsidio aprobado por el Congreso se agotara a inicios de julio pasado.

Desde entonces, el alza ha llevado al Gobierno y al Congreso a discutir nuevas medidas, mientras el aumento de los combustibles empieza a reflejarse en la economía de los hogares. La inflación pasó de 2.70% en julio a 3.37% en agosto, y los combustibles fueron la principal causa del aumento de los precios.

La presión alcanza ahora al Ejecutivo y al Legislativo. Mientras el Congreso no ha logrado consensos para aprobar una nueva medida de apoyo, el Ejecutivo espera impulsar una propuesta en la sesión de este martes para establecer un precio máximo de Q39 por galón de diésel durante lo que resta del 2026.

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Congreso propone fijar precios de Q39 al diésel y gasolina regular, y Q41 a la gasolina superior

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Este martes 8 de septiembre, los 48 Cantones de Totonicapán se movilizaron en el centro de la capital y llegaron al Congreso para exigir respuestas ante el incremento de los precios.

Cronología

Antes de las concentraciones de este día, así evolucionó la problemática desde inicios del 2026:

Marzo-abril: comienzan las propuestas

El aumento de los precios lleva al Congreso a discutir distintas alternativas, desde la reducción o suspensión temporal de impuestos hasta fondos de compensación y subsidios.

Abril: Congreso aprueba el primer subsidio

El Congreso aprueba Q2 mil millones para subsidiar los combustibles, con un apoyo de Q8 por galón de diésel y Q5 para las gasolinas.

Mayo: entra en vigor el subsidio

Comienza a aplicarse el apoyo estatal para contener los precios en las estaciones de servicio.

Julio: se agotan los recursos

El subsidio termina antes de lo previsto después de que se utilizan los Q2 mil millones asignados. Ese mismo mes, la inflación comienza a acelerarse y los combustibles vuelven a presionar los precios.

Finales de julio: vuelve la discusión

El Congreso conoce la iniciativa 6801, que plantea un nuevo apoyo temporal para diésel y gasolina regular mediante una readecuación de Q3 mil 480 millones. La propuesta no fue aprobada y, para ese momento, los diputados ya habían discutido otras iniciativas relacionadas con el precio de los combustibles, sin lograr acuerdos.

Agosto: el diésel alcanza precios históricos

El precio del diésel llega a niveles récord y el aumento comienza a generar nuevas protestas y reclamos del sector del transporte.

Inicios de septiembre: llegan los bloqueos

Transportistas y otros sectores realizan bloqueos en carreteras de distintos puntos del país para exigir medidas ante el aumento de los combustibles.

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7 de septiembre: Congreso no logra una salida

Los jefes de bloque retoman la discusión y reciben planteamientos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y representantes del transporte, pero no alcanzan un acuerdo para aprobar una nueva medida.

8 de septiembre: presión llega al centro de la capital

Los 48 Cantones se movilizan hacia el Congreso, mientras el Ejecutivo anuncia que prepara una propuesta para establecer un precio máximo de Q39 por galón de diésel. Los dirigentes Índigenas sostuvieron una reunión con diputados y cuestionaron que los subsidios no necesariamente lleguen de forma directa al consumidor. Como alternativa, plantean una suspensión temporal de impuestos.

Contexto y respuestas

¿Cuánto ha subido el combustible?

El diésel bajó al comenzar septiembre, pero volvió a subir en los días siguientes. El 28 de agosto estaba en Q45.37 por galón y el 3 de septiembre llegó a Q46.37.

El 7 de septiembre, el MEM mantuvo el diésel en Q46.37 por galón en autoservicio y Q47.42 en servicio completo. La gasolina superior se ubicó en Q43.06 y Q44.11, respectivamente.

¿Qué propuestas siguen pendientes en el Congreso?

La iniciativa 6801, por ejemplo, plantea Q3 mil 480 millones para financiar un apoyo temporal de Q12 por galón de diésel y Q3 para gasolina regular hasta diciembre. El Congreso también analiza otras alternativas, incluida una propuesta para crear un fondo de compensación.

¿Qué propone ahora el Ejecutivo?

El Gobierno prepara una iniciativa para establecer un precio máximo de Q39 por galón de diésel durante lo que resta del 2026. La propuesta sería discutida este martes y requiere la aprobación del Congreso para entrar en vigor.

¿De dónde saldrán los fondos?

Horas antes de la sesión en el Congreso, el presidente Bernardo Arévalo adelantó que se cuenta con los fondos para cubrir la propuesta y que estos saldrán del presupuesto del Estado, mediante una readecuación para cubrir la diferencia en el precio del diésel.

Lea también: Ejecutivo aguarda decisión del Congreso sobre mecanismo para mantener precio del galón de diésel en Q39

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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