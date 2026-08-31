Cámaras empresariales rechazan bloqueos y advierten que aumentan costos y afectan el abastecimiento

La Cámara del Agro de Guatemala señala que los bloqueos en carreteras de este 31 de agosto ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución de alimentos e insumos, lo cual afecta a pequeños productores, trabajadores y familias y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Camagro afirma que ningún grupo que actúe al margen de la ley puede impedir a los guatemaltecos trabajar y transitar con libertad.

El sector agroindustrial solicita al presidente Bernardo Arévalo; al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y a la Policía Nacional Civil garantizar el orden público y los derechos de todos, conforme lo ordena, de manera reiterada, la Corte de Constitucionalidad.

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) advierte que paralizar la movilidad no reduce el precio de los combustibles; por el contrario, incrementa los costos.

Un solo día de bloqueos representa una pérdida de Q217.59 por cada guatemalteco económicamente activo, de acuerdo con estimaciones del Observatorio de Políticas Industriales de la CIG.

El sector industrial explica que el precio de los hidrocarburos impacta en la producción, el transporte y la logística de materias primas, así como en los bienes que entran o salen del país. Esto genera un efecto que traslada el incremento de precios a la población.

🚨Rechazamos los bloqueos de carreteras en diferentes puntos del país. 🚨 pic.twitter.com/K4CiUueQ6N — Cámara del Agro (@CamagroGuate) August 31, 2026

Según la CIG, afectar la movilidad, el abastecimiento, el empleo y la competitividad del país “no es una solución”.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) insta a las autoridades gubernamentales a establecer el diálogo para que los bloqueos dejen de afectar a estudiantes, pacientes, trabajadores y turistas.

“El derecho a manifestar no puede ejercerse vulnerando los derechos de los guatemaltecos”, indica Agexport en su comunicado.

También alerta de que los cierres viales ponen en riesgo empleos, comprometen acuerdos comerciales que Guatemala debe cumplir y generan pérdidas a productores, transportistas, comerciantes y empresas.

Los bloqueos paralizan la productividad, generan pérdidas económicas y aumentan los costos para toda la población. Un solo día de bloqueos representa una pérdida estimada de Q217.59 por cada guatemalteco económicamente activo.



Lea la postura completa: https://t.co/4y4aRxQFya pic.twitter.com/uiqCBeSB2B — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) August 31, 2026

Asimismo, el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) rechaza los bloqueos en distintos puntos del país que vulneran la libre locomoción y el tránsito de mercancías.

La Cámara de Comercio de Guatemala pide a las autoridades competentes actuar de inmediato para restablecer la libre locomoción y el orden público.

Desde AGEXPORT hacemos un llamado al @GuatemalaGob y a las autoridades competentes a garantizar y restablecer el libre tránsito, prevenir nuevos bloqueos y hacer cumplir la ley.



Aquí nuestra postura⬇️ pic.twitter.com/quqsWQyYNK — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) August 31, 2026

"Ningún grupo puede estar por encima de la ley ni vulnerar los derechos de la ciudadanía", indica en su pronunciamiento.

Hasta el mediodía, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) contabiliza 17 bloqueos activos y un punto liberado.

🚨 CUTRIGUA manifiesta:



Su rechazó a los bloqueos que afectan la libre circulación de personas y mercancías, generando pérdidas y paralizando al país.



El derecho a manifestarse no ampara vulnerar los derechos de terceros.



Se necesitan acciones inmediatas. pic.twitter.com/dYUo2qCjEK — CUTRIGUA (@CUTRIGUA) August 31, 2026

Las rutas afectadas son la Interamericana, CA-2 Occidente, la ruta departamental 11 de Petén y la ruta nacional 1, lo que implica movilidad detenida en sectores de Totonicapán, Sololá, San Marcos, Chimaltenango, Petén, Suchitepéquez y Quiché.

La Dirección General de Aeronáutica Civil reportó una manifestación en la ruta CA-13, cerca del aeropuerto Mundo Maya, en Petén, lo cual impide la circulación vial.

📢 Rechazamos enérgicamente los bloqueos de carreteras que nuevamente afectan a miles de guatemaltecos. pic.twitter.com/dx5GtXLKgp — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) August 31, 2026

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