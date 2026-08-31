Cámaras empresariales rechazan bloqueos y advierten que aumentan costos y afectan el abastecimiento

Política

Cámaras empresariales rechazan bloqueos y advierten que aumentan costos y afectan el abastecimiento

Cámaras empresariales piden garantizar la libre locomoción y alertan que los bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento, empleos y acuerdos comerciales de Guatemala.

|

time-clock

Camagro Agexport Cámara de Industria bloqueos Guatemala

El sector empresarial advierte que los cierres de carreteras afectan la distribución de alimentos, el transporte y la logística, mientras Provial reporta 17 bloqueos activos. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / Erick Ávila)

La Cámara del Agro de Guatemala señala que los bloqueos en carreteras de este 31 de agosto ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución de alimentos e insumos, lo cual afecta a pequeños productores, trabajadores y familias y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Camagro afirma que ningún grupo que actúe al margen de la ley puede impedir a los guatemaltecos trabajar y transitar con libertad.

El sector agroindustrial solicita al presidente Bernardo Arévalo; al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y a la Policía Nacional Civil garantizar el orden público y los derechos de todos, conforme lo ordena, de manera reiterada, la Corte de Constitucionalidad.

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) advierte que paralizar la movilidad no reduce el precio de los combustibles; por el contrario, incrementa los costos.

EN ESTE MOMENTO

Congreso avanza con la iniciativa que busca imponer los criterios de la CSJ en las resoluciones penales

Right
Pleno del Congreso de Guatemala durante una sesión legislativa mientras se mantiene vigente el aumento salarial e indemnización para diputados tras resolución de la CC.

Presupuesto 2027: intereses preelectorales marcarán la negociación entre los diputados

Right

Un solo día de bloqueos representa una pérdida de Q217.59 por cada guatemalteco económicamente activo, de acuerdo con estimaciones del Observatorio de Políticas Industriales de la CIG.

El sector industrial explica que el precio de los hidrocarburos impacta en la producción, el transporte y la logística de materias primas, así como en los bienes que entran o salen del país. Esto genera un efecto que traslada el incremento de precios a la población.

Según la CIG, afectar la movilidad, el abastecimiento, el empleo y la competitividad del país “no es una solución”.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) insta a las autoridades gubernamentales a establecer el diálogo para que los bloqueos dejen de afectar a estudiantes, pacientes, trabajadores y turistas.

LECTURAS RELACIONADAS

MANIFESTACIÓN DE TRANSPORTISTAS

Transportistas anuncian plantón frente al Congreso este 31 de agosto y no descartan movilización en los departamentos

chevron-right
BLOQUEOS EN RUTA INTERAMERICANA, SOLOLÁ

Bloqueos en carreteras de Guatemala EN VIVO: sector privado rechaza medidas que interrumpen el tráfico

chevron-right

“El derecho a manifestar no puede ejercerse vulnerando los derechos de los guatemaltecos”, indica Agexport en su comunicado.

También alerta de que los cierres viales ponen en riesgo empleos, comprometen acuerdos comerciales que Guatemala debe cumplir y generan pérdidas a productores, transportistas, comerciantes y empresas.

Asimismo, el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) rechaza los bloqueos en distintos puntos del país que vulneran la libre locomoción y el tránsito de mercancías.

La Cámara de Comercio de Guatemala pide a las autoridades competentes actuar de inmediato para restablecer la libre locomoción y el orden público.

"Ningún grupo puede estar por encima de la ley ni vulnerar los derechos de la ciudadanía", indica en su pronunciamiento.

Hasta el mediodía, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) contabiliza 17 bloqueos activos y un punto liberado.

Las rutas afectadas son la Interamericana, CA-2 Occidente, la ruta departamental 11 de Petén y la ruta nacional 1, lo que implica movilidad detenida en sectores de Totonicapán, Sololá, San Marcos, Chimaltenango, Petén, Suchitepéquez y Quiché.

La Dirección General de Aeronáutica Civil reportó una manifestación en la ruta CA-13, cerca del aeropuerto Mundo Maya, en Petén, lo cual impide la circulación vial.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Agexport Alza de combustible Bloqueos en Guatemala Camagro Cámara de Industria de Guatemala Precio combustibles 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM