Transportistas anuncian plantón frente al Congreso este 31 de agosto y no descartan movilización en los departamentos

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Transportistas anuncian plantón frente al Congreso este 31 de agosto y no descartan movilización en los departamentos

Astrapigua anuncia manifestación por tema del subsidio al combustible y limitador de velocidad.

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MANIFESTACIÓN DE TRANSPORTISTAS

Imagen ilustrativa. Transportistas anuncian manifestación en la capital el lunes 31 de agosto. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

William Barrera, dirigente de la Asociación de Transportistas y Pilotos de Guatemala (Astrapigua), informó que para este lunes 31 de agosto tienen planificado un plantón frente al Congreso, donde darán a conocer una serie de peticiones, entre estas, el subsidio al combustible y los limitadores de velocidad.

En declaraciones a la prensa, Barrera recordó la reciente manifestación en el cruce a San Vicente Pacaya, Escuintla.

Afirmó que mantienen este movimiento porque, según Astrapigua, el presidente del Legislativo, Luis Contreras, los recibiría el jueves 27 de agosto, pero, según Barrera, esto no ocurrió.

Aún esperan respuesta a las peticiones que también hicieron al Ejecutivo.

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Barrera anunció que para este lunes 31 de agosto tienen planificado un plantón a partir de las 9 horas para abordar la instancia de jefes de bloques en el Congreso.

Cuando le preguntaron si habrá manifestaciones en otros puntos del país, Barrera respondió que las bases en los departamentos van a tomar sus posiciones, aunque no aclaró si habrá bloqueos.

Entre sus demandas piden que se analicen el subsidio al combustible y los limitadores de velocidad.

Afirmó que no están en contra de limitar la velocidad, pero deben estar involucradas las autoridades correspondientes y aplicarse las leyes en las carreteras departamentales, centroamericanas y nacionales.

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Según Barrera, en algunas rutas hay cobros ilegales de la Policía Municipal de Tránsito y han tenido persecución de instancias encargadas de regular el transporte.

Dijo que el precio del galón de combustible no ha bajado y, pese a eso, tienen que salir a trabajar; de lo contrario, pilotos extranjeros hacen los fletes más baratos, por lo que no habría control en la facturación.

Para leer más: Subsidio a combustibles propuesto por el Ejecutivo seguirá trámite ordinario en el Congreso

Pidió que se tomen acciones para que baje el precio del galón de carburante.

En un video publicado en redes sociales, Barrera indicó que también manifestarán contra la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

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