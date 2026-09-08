Inflación se acelera en Guatemala: combustibles presionan los precios e indicador llega a 3.37%

La percepción del incremento en el valor de bienes y servicios durante agosto fue confirmada por el reporte mensual de inflación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por segundo mes consecutivo, el indicador mantuvo una tendencia alcista en 3.37%, explicada por la evolución de los precios de los combustibles.

El reporte de agosto del Índice de Precios al Consumidor (IPC), instrumento utilizado para calcular la inflación, da cuenta de un incremento de precios en siete divisiones de gasto. Las alzas más significativas se registraron en alimentos y transporte, lo que presionó la inflación mensual hasta 0.60%.

La inflación acumulada alcanzó 2.90%, según el IPC.

Inflación acelera en agosto

El informe indica que en agosto se registró un ritmo inflacionario de 3.37%. Esta cifra representa una aceleración de 0.68 puntos en el aumento general de precios, en comparación con el 2.70% del mes anterior. Además, respecto de la variación de 1.17% observada en agosto del 2025, se registró una aceleración de 2.20 puntos.

En cuanto a la inflación intermensual, que fue de 0.60%, representó una leve desaceleración de 0.06 puntos porcentuales en el incremento general de precios respecto de julio, cuando se situó en 0.66%, y de agosto del 2025, cuando fue de -0.06%.

La inflación acumulada pasó de 2.34% en julio a 2.95% en agosto.

El IPC indica que el precio internacional del petróleo, de referencia para Guatemala, se situó en un promedio de US$83.90 por barril, lo que refleja una variación de 29.34%, es decir, US$19.03 más en comparación con agosto del 2025, y de 4.28%, es decir, US$3.44, en relación con julio del 2026.

Con relación al tipo de cambio de referencia del quetzal frente al dólar de Estados Unidos, se registró un promedio de Q7.62 por US$1, lo que refleja una variación de -0.51% al comparar con agosto del 2025 y de 0.01% en relación con julio del 2026.

El tomate fue uno de los productos que más incidió en la inflación de agosto, según el IPC. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Alimentos y combustibles presionan precios

Por su participación en la estructura del IPC, las divisiones de alimentos y transporte, al moverse al alza o a la baja, influyen en el indicador mensual.

En esta ocasión, el IPC señala que ambas divisiones reflejaron alzas: la de alimentos, de 0.2580%, y la de transporte, de 0.2063%, que son las de mayor incidencia positiva.

También hubo incidencia positiva en bienes diversos, con 0.0430%; restaurantes, 0.0280%; vivienda, 0.0235%; muebles, 0.0228%, y salud, 0.0196%.

El informe indica cinco productos que registraron incidencia positiva (alza) en agosto, entre los cuales hay dos energéticos que no ceden: gasolina (0.1432%); tomates (0.1172%); cebollas (0.0648%); diésel (0.0408%), y huevos de gallina (0.0202%).

En julio pasado, la gasolina y el diésel también registraron incidencia positiva. Esto coincidió con la finalización del subsidio estatal al galón de combustibles y, a la vez, con el aumento del precio del crudo en el mercado internacional.

El alza de agosto refleja, principalmente, “el choque negativo de oferta proveniente del incremento del petróleo y sus derivados.

En contraste, los cinco productos que registraron incidencia negativa (baja) fueron papas (-0.0290%); güisquil (-0.0124%); limones (-0.0123%); zanahorias (-0.0083%), y ejotes (-0.0062%).

El IPC confirma que el poder adquisitivo del quetzal tuvo una pérdida de Q0.05, por lo que el valor del quetzal en agosto del 2026 es de Q0.95.

El precio del galón de diésel sobrepasó los Q46 en agosto en las estaciones de servicio de la capital, según la referencia. (Foto Prensa Libre: EFE)

Combustibles aceleran la inflación

Las autoridades monetarias reaccionaron luego de conocer el informe del INE.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), declaró que en agosto la inflación mensual fue de 0.60%, lo que ocasionó que el ritmo inflacionario aumentara a 3.37%, mayor que el 2.70% de julio. “Esto, como se previó, se debe al aumento de los combustibles, principalmente. Las gasolinas aumentaron 3.62%, mientras que el diésel se incrementó 14.18%. Por el lado de los alimentos, el aumento más significativo fue en el tomate que fue de 10.96%”, apuntó.

La explicación técnica es que el alza de agosto refleja, principalmente, “el choque negativo de oferta proveniente del incremento del petróleo y sus derivados”.

En cuanto a la perspectiva de cierre, la inflación permanece en 3.75%, “dado que se anticipa que los precios de los citados energéticos se estabilice el resto del año”.

El presidente de la banca central aseguró que la estimación de cierre se mantiene, “pero se está atento a cualquier cambio que pueda modificar el pronóstico y, por ende, incluirlo en el balance de riesgos de inflación para cualquier decisión futura de política monetaria”.

Inflación supera de nuevo el 3%

La referencia histórica indica que, en abril pasado, el ritmo inflacionario subió a 3.24% al registrarse la primera “ola” de alzas en los combustibles por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que se reflejaron en el mercado local.

Luego hubo una estabilización, por lo que el índice interanual se mantuvo por debajo de 3% entre mayo, con 2.86%; junio, con 2.27%, y julio, con 2.70%.

En general, el precio del galón de gasolina durante agosto sobrepasó los Q46, mientras que las gasolinas se cotizaron entre Q44 y Q45 en el área metropolitana.

Entre enero y julio del 2024, el ritmo inflacionario se mantuvo por encima de 3%.

Salario mínimo sigue sin consenso

El viernes 4 de septiembre, los integrantes de las comisiones paritarias de trabajo no lograron consensos para fijar el salario mínimo del siguiente año, por lo que presentarán su informe a la Comisión Nacional del Salario (CNS) esta semana.

En esa instancia, los representantes de los empleadores, de los trabajadores y del Gobierno realizarán una nueva ronda de discusión de propuestas, en la cual la inflación y la pérdida del poder adquisitivo son indicadores que se toman en cuenta para la decisión sectorial.