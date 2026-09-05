Índice de confianza se mantiene y por qué es clave para las próximas decisiones empresariales

Los agentes económicos y tomadores de decisiones mantienen la confianza en la economía, mientras Guatemala se acerca al ciclo político-económico con el llamado a elecciones generales en enero del 2027.

El Índice de Confianza de la Actividad Económica (Icae) de agosto tuvo un resultado de 59.31 puntos, levemente inferior, en 0.67%, al dato de julio, que fue de 59.71 puntos, pero superior en 4.75% respecto del mismo mes del 2025, cuando se situó en 56.62 puntos.

Este indicador mide la percepción de los agentes económicos. Si el resultado se mantiene por encima de 50 puntos, se considera aceptable; pero, si está por debajo, se percibe desconfianza en la economía, lo cual puede influir en las decisiones de negocios e inversión a corto o mediano plazo.

Durante el año, la variable se ha mantenido por encima de los 50 puntos, nivel que se conoce como zona de expansión.

Economía crecería 4.3% en el 2026

En agosto, la Junta Monetaria (JM) revisó al alza la proyección de crecimiento económico para el 2026, que originalmente era de 4.1%, según la política monetaria, cambiaria y crediticia de diciembre del 2025.

Ahora, la nueva proyección es de 4.3%, por lo que aumenta dos décimas, asociada a la evolución de factores como un consumo privado constante, un aumento de la inversión pública y privada y el comportamiento dinámico de las exportaciones.

En las actualizaciones, el valor central de crecimiento será de 4.3%, por lo que el nuevo rango será de 3.3%, como límite inferior, a 5.3%, como límite superior. Para el 2027, se mantiene en 4%.

La posición ha sido recibida por los agentes económicos a pesar de una coyuntura y un entorno externo complicados, sobre todo por los precios del barril de petróleo observados a escala internacional y que también se han trasladado a la economía local.

Junta Monetaria mantuvieron en 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria en agosto. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Analistas prevén mayor inflación

En cuanto a los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), se estima que la inflación se ubicará en 3.13%; para septiembre, en 3.21%, y para octubre, en 3.26%, lo que refleja un aumento.

Para diciembre del 2026 se estima en 3.95% y para diciembre del 2027, en 3.93%, según la EEE.

Para realizar este análisis mensual, el Banguat hace una encuesta a un panel de analistas, quienes estiman que el producto interno bruto real registrará un crecimiento de 3.8% para el 2026 y el 2027, manteniendo las perspectivas de julio pasado.

Los consultados indican que hay nueve factores que pueden incidir en el ritmo de la actividad económica en el 2026, con una determinada ponderación:

Desempeño de la política fiscal: 13.86% Precios de energéticos: 13.86% Política de inversiones públicas y privadas: 12.87% Fortalecimiento del mercado interno: 12.87% Estabilidad en el nivel general de precios: 11.8% Estabilidad en el tipo de cambio: 9.90% Niveles de tasas de interés: 8.91% Tratados comerciales: 7.92% Otros: 7.93%

Indicadores orientan planes para el 2027

Las unidades de planeación de los agentes económicos y tomadores de decisiones comenzaron con el proceso presupuestario del 2027, con la información disponible y el análisis de las variables dadas a conocer.

Para la estructuración de la planeación estratégica del 2027 se consideran claves la proyección del crecimiento del PIB, la inflación, la evolución del tipo de cambio y la fijación del salario mínimo.

Sobre la estabilidad de estos indicadores se hacen las distintas proyecciones y se toman las decisiones futuras.