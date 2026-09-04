Maga tramita Q1 mil 300 millones más para alimentos: ¿cómo prevé ejecutar los fondos?

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) tendrá una ampliación presupuestaria de Q1,300 millones para comprar alimentos, según se reveló esta semana durante una citación en el Congreso.

El anuncio sorprendió a los diputados, quienes cuestionaron la capacidad del Maga para ejecutar ese monto en los menos de cuatro meses que restan del año. La ministra María Fernanda Rivera señaló que una parte de los fondos se trasladará a los primeros tres meses del próximo año. Esa afirmación también inquietó a los congresistas por el "arrastre" de los fondos no ejecutados.

Rivera apuntó que no habría tal situación, pero no detalló el mecanismo de ejecución, que se definiría con la cartera de Finanzas en los próximos días.

Diversos sectores han expresado preocupación ante el incremento de población en inseguridad alimentaria a causa de la sequía y las altas temperaturas provocadas por el fenómeno de El Niño, y la limitada respuesta del Maga para atender la problemática.

En Guatemala, 3.2 millones de personas enfrentan serias dificultades para alimentarse. El Ministerio de Agricultura (Maga) tiene en bodega 340 mil 500 raciones para entregar a población en inseguridad alimentaria, según informaron autoridades durante la citación con la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República, el pasado 1 de septiembre. La cartera aclaró que el dato es cambiante "debido a las demandas de atención a las familias".

Si cada ración está pensada para una familia de cinco miembros, el producto en bodega alcanzaría para 1.7 millones de personas; haría falta cubrir a 1.5 millones, aproximadamente, que tienen dificultad para acceder a alimentos.

El Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan) dispone de Q255.8 millones para los diferentes programas de asistencia alimentaria. Hasta agosto, reportaba una ejecución del 44% y una previsión de llegar al 86% al cierre del 2026, sin tener en cuenta la ampliación en trámite.

¿Qué contiene una ración alimentaria?

Cada ración contiene 10 libras de frijol, 5 libras de arroz, 5 libras de harina de maíz nixtamalizada o 25 libras de maíz, una botella de 800 mililitros de aceite vegetal, un kilo de hojuelas de avena, mil gramos de azúcar fortificada con vitamina A, 460 gramos de sal yodada y 900 gramos de mezcla de harina de maíz y soya fortificada con vitamina A, según detalle del Maga.

Para atender a los 3.2 millones de personas en inseguridad alimentaria que se proyecta de acuerdo con la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), se prepararán 3 millones 840 raciones para entregar a las familias afectadas durante los próximos seis meses, explicó la titular del Maga durante la citación.

Las gestiones para adquirir el nuevo lote de alimentos están en proceso. Sin embargo, disponer de las raciones en bodega no implica la distribución inmediata entre las familias afectadas. Rivera explicó que hay mecanismos que se deben activar en cada territorio para efectuar las entregas.

Para acceder a las reservas del programa de Inseguridad Alimentaria y Nutricional (Insan), a cargo del Maga, los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocodes) presentan una solicitud ante la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), que revisa los listados de personas afectadas y solicita al Maga la cantidad de raciones necesarias.

Más de un millón de solicitudes

De acuerdo con la Sesán, se ha validado información de un millón de personas que necesitan asistencia alimentaria y se trasladaron al Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan) 132 gestiones para atender a 521 mil 138 familias.

Los fondos de la ampliación presupuestaria de Q1,300 millones se destinarán específicamente para adquirir alimentos mediante el Programa Mundial de Alimentos (PMA), a un costo de Q241 por ración.

La cartera informó que mediante los convenios suscritos con el PMA este año se han adquirido 1 millón 120 mil 397 raciones para atender a familias en situación de vulnerabilidad.

Según reportes del ministerio, de enero a agosto del 2026 se entregaron 812 mil 16 raciones de alimentos en beneficio de 743 mil 781 familias. Es un 20.8% más de lo repartido en el mismo período del 2025, cuando se distribuyeron 672 mil 869 raciones a 622 mil 828 familias.

Afectación agrícola

El Maga no tiene un registro de cuántos agricultores hay en Guatemala; sin embargo, estima que unos 300 mil están afectados por la sequía debido al fenómeno El Niño. Éste aún no ha sido oficializado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), aunque se reporta una disminución de más de un tercio de las lluvias.

Los cultivos afectados suman 178 mil 336 hectáreas; el 17% corresponde a granos básicos, según reporte oficial.

La cifra difiere de las 116 mil 562.10 hectáreas de cultivos con daños, principalmente de maíz, frijol y arroz; 36 mil 400 familias afectadas en los 22 departamentos del país, que la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (Dicorer) del Maga presentó a los diputados. La sequía agrícola se reporta como la causa del 93.84% de las afectaciones reportadas y las pérdidas económicas ascienden a Q648 millones 143 mil 437.

Por otro lado, el informe La sequía, los cultivos y el corredor seco centroamericano, elaborado por Oxfam, organizaciones socias y Acción contra el Hambre, indica que en el corredor seco 36 mil 431 hogares tienen serios daños en sus cosechas de maíz, lo que agrava la inseguridad alimentaria.

Rivera indicó que la variación en los datos obedece a que la sequía es una emergencia de tracto lento, por lo que la cantidad de personas afectadas puede variar de una semana a otra y cada ocho días actualizan la información a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), pues en eventos de similar magnitud se trabaja junto con otras instituciones, incluidas la Sesán y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La preocupación por la crisis alimentaria que atraviesa el país por los daños de la sequía en los cultivos escaló esta semana al pleno del Congreso. El 1 de septiembre, varios diputados criticaron al Ejecutivo y le exigieron tomar acciones concretas para atender y mitigar el impacto en la población.

Acción reactiva

El diputado Jairo Flores, de la Comisión de Seguridad Alimentaria, indicó que la entrega de alimentos por parte del Maga es una acción reactiva a la crisis que viven 3.2 millones de guatemaltecos y que el ministerio no tiene un plan de prevención ni “extraordinario”, cuando las previsiones climáticas desde el año pasado apuntaban a que el fenómeno El Niño sería intenso y traería sequía.

Para junio, la proyección era de 2.5 millones de personas en crisis y emergencia alimentaria, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), es decir, que en dos meses hay 700 mil personas más en esta condición.

De acuerdo con Flores, el Maga siempre ha entregado alimentos; sin embargo, estos se dan de manera discrecional y clientelar, lo que ocasiona que las raciones no se repartan bajo criterios técnicos.

Añadió que la ampliación presupuestaria de Q1,300 millones para la compra de alimentos abre una ventana para continuar con esa dinámica de distribución, lo que puede agravar la crisis alimentaria en los hogares.

“Esto tiene un impacto en el crecimiento de la inseguridad alimentaria, pone en mayor vulnerabilidad a los niños que están en pobreza. Se incrementan los niveles de nutrición crónica y aguda, y esto ha tenido un impacto lamentablemente en la cantidad de niños que fallecen”, refirió el diputado.

Al 22 de agosto, el Ministerio de Salud reportó 14 mil 687 casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años y 30 menores fallecidos por esta causa.