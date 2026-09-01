Diputados exponen inconformidades al Maga y advierten riesgos por el mal manejo de la sequía

Los daños que la sequía está ocasionando en Guatemala van a impactar en miles de familias, según informes de organizaciones que advierten riesgos para la seguridad alimentaria.

Desde el Congreso, algunos diputados señalaron que la gestión del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga), no ha sido la más estratégica para mitigar los impactos.

Estudios de Oxfam, organizaciones socias y Acción Contra el Hambre, en una publicación de Prensa Libre, señalan que en el denominado Corredor Seco, cerca de 51 mil hogares están en riesgo de pasar hambre.

Además, que el clima está matando las cosechas, muchos comunitarios no tendrán jornadas de trabajo, lo que les impide obtener ingresos para comprar alimentos para sus familias.

El diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, propuso un llamado al Organismo Ejecutivo por medio de un punto resolutivo para que sean las entidades de gobierno las que, desde ya, tomen acciones a favor de esas 51 mil familias.

“Es hacer un llamado, una exhortativa al Ejecutivo, para que por medios de ministerios y secretarias atiendan este problema, que den una salida y solución, principalmente en el área rural que sufre los embates de esta sequía”, dijo el diputado.

José Chic, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), se sumó a las críticas y dijo que la sequía ya está generando un impacto en el costo de los granos, además que el número de afectados en el país puede ser mucho mayor.

Guatemala es impactada en cultivos por la falta de lluvias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Ese punto resolutivo seguramente va a llegar al Ejecutivo, pero se necesita que se atienda a las más de 3 millones de familias que están en inseguridad alimentaria, y a medio millón de productores para que reciban asistencia técnica”, insistió el diputado.

El diputado de oposición, Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, también se unió a las criticas y advertencias, señalando que es necesario que el Ejecutivo explique qué hará ante esta situación.

“A estas alturas no hay contingente de alimentos, va a haber una crisis y no vamos a poder atender a la población, porque el Maga, que no da la cara; luego alega el presidente que porque se les cita, pero no dan la cara”, dijo Rodríguez.

Diputados de Raíces dieron la bienvenida a Patricia Orantes y ninguno opinó en el pleno por los riesgos de las sequías. Fotografía: Prensa Libre (Esbin García).

Las criticas de Vamos no se centraron únicamente en el Maga, también señalaron de manera indirecta a la gestión del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

Hasta agosto el Marn estuvo a cargo de Patricia Orantes, quien regresó como diputada este martes al Congreso; sin embargo, ni ella ni ningún otro oficialista respondió a las dudas, cuestionamientos y criticas emitidas por los opositores.

El punto resolutivo que impulsó Palencia finalmente no recibió apoyo del pleno, Durante la votación se registraron 53 votos a favor, 28 en contra y 79 aparecían como ausentes.