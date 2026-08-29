Milpas secas y cosechas perdidas: agricultores de Cubulco y Rabinal enfrentan el déficit de lluvia

Las lluvias en la temporada del 2026 han sido escasas, lo que tiene un impacto directo en la agricultura.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que 236 mil 447 familias de 138 municipios del país registran pérdidas de cultivos debido a las condiciones climáticas. La información fue presentada este 28 de agosto durante la séptima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan).

Solo en Baja Verapaz, más de 13 mil familias habrían perdido sus cosechas por la sequía prolongada, según una estimación expuesta el pasado 10 de agosto en el Congreso de la República.

En un recorrido realizado por Prensa Libre en los municipios de Cubulco y Rabinal, agricultores consultados aseguran que el daño ya se refleja en parcelas de maíz destinadas principalmente al consumo familiar.

En el ingreso a Cubulco, una vaca busca alimento entre los restos de una milpa seca. Tallos y hojas cubren el terreno donde, según la persona encargada de la parcela, se perdieron más de cinco cuerdas de maíz. No espera recuperar nada.

Cinco cuerdas equivalen a poco más de 2 mil 184 metros cuadrados, aunque el área afectada es mayor, pues el agricultor asegura que sembró más de esa cantidad. El cultivo serviría principalmente para el consumo de la familia y para la venta.

La situación ocurre en un territorio con déficit de lluvias, de acuerdo con los registros de la estación del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ubicada en el municipio.

Entre el 1 de mayo y el 24 de agosto, esa estación acumuló 286.8 milímetros de lluvias. De 115 días con registros, únicamente llovió 36. En julio se acumularon 62.7 milímetros y no llovió durante 20 días.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) informó el 22 de agosto que áreas de Baja Verapaz estaban entre las regiones con menos del 25% de humedad superficial en el suelo. La institución señaló que los días consecutivos sin lluvia mantenían el déficit hídrico y el estrés en cultivos, entre ellos, maíz y frijol.

Espera rescatar el 12%

En la aldea Pichec, Rabinal, otro agricultor enfrenta una situación similar.

La milpa está junto a su vivienda: algunas plantas se ven verdes, otras amarillas o completamente secas.

El productor pidió que su nombre no fuera publicado. Sembró cuatro cuerdas de maíz, equivalentes a unos mil 747 metros cuadrados, para alimentar a su familia y para vender.

Estima que podrá rescatar apenas el 12% de la cosecha y que el 88% de lo sembrado se perderá. El cálculo no corresponde a una evaluación técnica, sino a lo que el agricultor considera que podrá obtener después del desarrollo que tuvo la plantación.

Además de las pérdidas, el hombre reclama por la falta de atención. Está molesto con el Gobierno, los diputados, las organizaciones y la prensa, porque asegura que nadie ha dado a conocer la situación de su familia desde que las lluvias comenzaron a disminuir.

Los casos de Cubulco y Pichec fueron documentados durante un recorrido de Prensa Libre efectuado el 24 y 25 de agosto por Cubulco, Rabinal y Salamá.

Aunque lo ocurrido en las dos parcelas no permite determinar la magnitud de las pérdidas en todo el departamento, los testimonios coinciden con alertas que las propias autoridades han emitido en las últimas semanas.

El reporte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación señala que unas 13 mil familias perdieron sus cosechas en Baja Verapaz. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Más de 13 mil familias

El 10 de agosto, durante una reunión de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso con autoridades del MAGA y del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), se discutió la afectación provocada por la sequía en Baja Verapaz.

Durante la fiscalización se indicó que más de 13 mil familias habrían perdido sus cosechas, mientras que solo mil 780 estaban contempladas para recibir apoyo económico por medio del seguro agrícola.

Salvador Herrera, delegado departamental del MAGA, advirtió en esa reunión sobre la situación de los agricultores de infrasubsistencia, cuyas cosechas no alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias de las familias.

Desde junio, diputados que fiscalizaban la respuesta institucional en Baja Verapaz señalaron que familias dedicadas a la agricultura esperaban insumos, pese a los planes de atención por las variaciones climáticas.

A la crisis agrícola que atraviesa el departamento se suma que 54 mil 104 personas están en crisis de inseguridad alimentaria, según la Clasificación Integrada de la Inseguridad Alimentaria por Fases (CIF). Además, el Ministerio de Salud reporta, hasta el 15 de agosto, 115 casos de niños menores de cinco años con desnutrición aguda.

Julio agravó el déficit

La disminución de las precipitaciones no se limita a Baja Verapaz.

Un análisis publicado por Prensa Libre el 7 de agosto reportó que julio fue hasta entonces el mes con mayor déficit de lluvia de la temporada del 2026. Cerca del 61.31% del territorio nacional presentaba condiciones de sequía moderada.

En buena parte del país, julio acumuló un déficit de lluvia de alrededor del 35%, mientras que en determinados departamentos llegó hasta el 75%. El comportamiento fue distinto en sectores de la parte alta de Baja Verapaz, donde hubo más días con precipitación que en otras zonas del territorio.

En Cubulco, sin embargo, los registros de la estación meteorológica muestran que durante julio hubo más días sin lluvia que con precipitación.

Para agosto, septiembre y octubre, el panorama tampoco es favorable. El MAGA informó que cerca del 96% del territorio agrícola del país, equivalente a 11 mil 838 kilómetros cuadrados, podría recibir lluvias por debajo de lo esperado durante ese período. Entre los cultivos expuestos están el maíz y el frijol.

Por la falta de lluvia, las plantaciones de maíz están secas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Para agricultores como los entrevistados en Cubulco y Rabinal, la preocupación es más inmediata.

Uno asegura que perdió toda la siembra de más de cinco cuerdas. El otro calcula que salvará apenas el 12% de cuatro cuerdas.

En ambos casos, el maíz no es únicamente una cosecha que podía generar ingresos. Es parte de los alimentos que sus familias esperaban guardar para los próximos meses. Falta establecer cuántos productores se encuentran en la misma situación y qué respuesta recibirán las familias que ya reportan pérdidas, mientras la segunda parte de la temporada lluviosa continúa bajo condiciones de déficit.