Salario mínimo 2027: trabajadores y empresarios presentan propuestas, y Gobierno se abstiene

Los sectores laboral y empleador presentaron este viernes 4 de septiembre sus propuestas para fijar el salario mínimo del 2027 durante la reunión de las comisiones paritarias. En contraste con los dos años anteriores, el Gobierno, por medio de los inspectores de Trabajo, se abstuvo de presentar una propuesta con montos o porcentajes y tampoco participó en la votación.

El siguiente paso del proceso será que las comisiones paritarias remitan su informe a la Comisión Nacional del Salario (CNS), a más tardar el 15 de septiembre próximo. En esa instancia, los representantes de los tres sectores discutirán las propuestas, votarán y emitirán su informe, el cual debe ser enviado al Ministerio de Trabajo (Mintrab).

Posteriormente, el Ministerio lo trasladará al presidente de la República, quien deberá decidir el salario mínimo que entrará en vigor el 1 de enero del 2027.

El sector empleador

Guido Ricci, representante del sector empleador ante la CNS y coordinador de la Unidad Laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), explicó que la propuesta de este sector no se centra en un porcentaje o monto de aumento, sino en cinco principios para definir la política salarial.

El primero es colocar la generación de empleo como el objetivo central de la política laboral y salarial. Según Ricci, toda decisión relacionada con salarios debe analizar si favorece o no la creación de empleo.

El segundo busca recuperar la relación entre salarios y productividad. Afirmó que la productividad de los trabajadores no ha aumentado al mismo ritmo que los salarios, situación que, a su juicio, dificulta la generación de nuevos empleos.

Como tercer punto propuso evitar que aumente la brecha entre la economía formal e informal, ya que considera que las dificultades para crear empleo impulsan la informalidad.

El cuarto plantea establecer un mecanismo técnico para fijar el salario mínimo que sea transparente, previsible y gradual, y que no dependa de decisiones políticas. Para ello, dijo, es necesario alcanzar consensos sobre una metodología de aplicación.

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El quinto consiste en impulsar una política salarial que fortalezca la competitividad del país.

“Tengamos en mente que la productividad de los trabajadores depende de muchas cosas, no estamos diciendo que depende de ellos, y esto para que en definitiva como país seamos más competitivos”.

“Entonces, de momento, nosotros como empleadores sugerimos que las comisiones de salario, las paritarias adopten estas recomendaciones y mantener una discusión seria sobre esos puntos”, agregó Ricci.

Charles Bland, representante del sector empleador ante la CNS y presidente de la Cámara del Agro (Camagro), afirmó que siempre han considerado que el salario mínimo debe basarse en la realidad del país y en la productividad.

Consultado sobre la propuesta de una fórmula para determinar el salario mínimo, no confirmó que esta se haya presentado para la actividad agrícola, aunque indicó que el tema ha sido discutido en varias ocasiones.

A su juicio, la principal ventaja de contar con una fórmula es que permitiría establecer un resultado técnico y no político, como, según dijo, ha ocurrido en otros años. Añadió que uno de los principales retos es definir cómo hacer que esa metodología funcione y logre el consenso de todos los sectores, ya que eso brindaría certeza a las inversiones.

“Los salarios deben de subir por productividad, los salarios deben de subir por temas económicos, no deben de subir por temas políticos, y eso es también donde hemos fallado muchas veces, eso se debe de corregir con el tiempo”, expresó.

Sin embargo, señaló que el aumento de los precios no solo afecta a los trabajadores, sino también a las empresas. Como ejemplo mencionó el incremento en el costo de los fertilizantes y de los combustibles. Agregó que tanto la gasolina como el diésel han subido para quienes utilizan un vehículo particular y también para quienes operan camiones.

Bland añadió que encontrar un equilibrio entre esos factores no es sencillo y que ese ha sido uno de los aspectos analizados en las comisiones paritarias. Indicó que esperan conocer los informes que elaboren esas instancias.

Por su parte, Alejandro Ceballos, representante del sector empleador de maquila en la CNS, indicó que la decisión sobre el salario mínimo debe basarse en criterios técnicos, mediante la fórmula utilizada en años anteriores, que toma en cuenta indicadores como inflación y productividad. Según explicó, con esa fórmula resultan incrementos de entre 3.5% y 4.5%.

El sector laboral

El sector laboral presentó en las seis comisiones paritarias una propuesta para elevar el salario mínimo a Q250 diarios, equivalente a unos Q7 mil 500 mensuales, sin diferenciación por actividad económica ni por región.

La propuesta representa incrementos de entre 90% y 136% respecto del salario mínimo vigente para el 2026.

Franky Pozuelos, representante del sector ante la CNS, explicó que el objetivo es que el salario mensual no solo cubra el costo de la canasta básica alimentaria, sino que también reduzca la brecha con la canasta ampliada, que incluye alimentos, servicios y transporte.

Añadió que el incremento también busca compensar la pérdida del poder adquisitivo registrada este año por el aumento en los precios de los combustibles y de los productos de ambas canastas.

Pozuelos afirmó que el impacto del incremento del costo de vida afecta tanto a quienes perciben el salario mínimo como a quienes ganan más que esa cifra, ya que tampoco reciben compensaciones económicas para afrontar el aumento de los gastos familiares.

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Como ejemplo mencionó el costo del transporte. Señaló que hay trabajadores que pagan entre Q40 y Q50 diarios para trasladarse a sus empleos, especialmente quienes viajan desde municipios cercanos a la capital. Ese gasto puede representar entre 25% y 30% del salario mínimo mensual.

“El incremento al salario mínimo es necesario” y ahora esperan que el tema sea discutido en la CNS y que el Gobierno tome una buena decisión, afirmó Pozuelos.

El Gobierno

Prensa Libre consultó al Ministerio de Trabajo sobre la postura que llevó el Gobierno a las comisiones paritarias y sobre las razones para abstenerse de presentar una propuesta y de votar. Sin embargo, no ha respondido.

Fuentes consultadas señalaron que, a diferencia de los dos años anteriores, el Gobierno no presentó una propuesta de monto o porcentaje de incremento y optó por abstenerse durante las votaciones.

Consultado al respecto, Ceballos, del sector empleador, consdiera que los inspectores de trabajo como parte del gobierno no deben hacer propuestas sino que su función es ser mediadores, aspecto que según dijo se analizó y se les señaló desde el año pasado. Mientras que Pozuelos, del sector laboral, dijo estar de acuerdo en que los representantes del gobierno sí hagan propuesta en las comisiones paritarias.

En el 2024, para definir el salario mínimo del 2025, propuso un aumento del 10% en todas las comisiones paritarias, porcentaje que finalmente fue aprobado.

Para el salario mínimo del 2026 se hicieron propuestas de incrementos diferenciados por actividad y circunscripción económica, de entre 3% y 12%. Finalmente, el aumento aprobado por el mandatario fue de 7.5% para el sector no agrícola, 5.5% para el agrícola y 4.0% para las actividades de maquila y exportación.