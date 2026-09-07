Importación de maíz blanco aumenta tras ampliación del contingente y productores advierten impacto en precios

Cuatro contingentes arancelarios por desabastecimiento para la importación de granos básicos a Guatemala sin cobro de aranceles mantiene activos el Gobierno en el 2026. El correspondiente al maíz blanco se agotó y fue ampliado en agosto.

Esos contingentes son un mecanismo de política que los gobiernos implementan para garantizar la importación de productos esenciales que contribuyen al abastecimiento de la canasta básica y que ingresan al país sin aranceles o con una tasa preferencial.

Los contingentes arancelarios por desabastecimiento de granos básicos se aprueban para cada año fiscal y son solicitados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), ante riesgo de desabastecimiento, al Ministerio de Economía (Mineco), el cual los aprueba, pone en vigencia y administra.

En la actualidad están vigentes cuatro contingentes, que aún tienen disponibilidad para ser adjudicados: maíz blanco, maíz amarillo, frijol negro y arroz con cáscara, a las empresas que lo soliciten y cumplan los requisitos.

Maíz blanco

Para el maíz blanco se aprobó inicialmente un contingente por 65 mil toneladas métricas (TM), activado el 1 de abril del 2026. Posteriormente, fue ampliado por 50 mil TM el 4 de agosto del 2026, con lo que alcanzó un total de 115 mil TM.

Según información del Mineco, este contingente es el más utilizado por las empresas. Además, a la fecha es el único que ha requerido una ampliación debido al dinamismo de las empresas en su utilización, agregó la institución.

Al 4 de septiembre, se habían adjudicado a 10 empresas solicitantes 71 mil 158.99 TM, equivalentes al 61.9% del total aprobado, por lo que quedaba un saldo pendiente de adjudicación de 43 mil 841.01 TM.

Del total adjudicado, a esa fecha se habían importado 62 mil 975.41 TM, conforme la presentación de la Declaración Única Aduanera (Duca), indicó el Mineco.

Maíz amarillo

En el caso del maíz amarillo, el Gobierno activó un contingente de 650 mil TM, vigente del 15 de enero al 31 de diciembre del presente año. De ese volumen se habían adjudicado 95 mil 455.07 TM (14.7%) a 15 empresas, por lo que permanecían disponibles 554 mil 544.93 TM.

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Al 4 de septiembre, las empresas habían importado 75 mil 755.28 TM del volumen adjudicado.

Frijol negro

El contingente para frijol negro, por 20 mil TM, se activó el 23 de mayo. Se habían adjudicado 7 mil 212.52 TM (36.1%) a 18 empresas y permanecía un saldo disponible de 12 mil 787.48 TM.

Del total adjudicado, solo se habían importado o liquidado 4 mil 966.83 TM.

Arroz

También se activó un contingente de 60 mil TM de arroz con cáscara, de las cuales se habían adjudicado 37 mil 818.95 TM (63%) a ocho empresas. De ese volumen se habían importado o liquidado 33 mil 254 TM.

Gustavo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab), dio a conocer pérdidas de cosechas de maíz en algunas regiones del país, como el oriente y la costa sur, aunque refirió que en Ixcán y Petén sí se obtuvo producción. Agregó que también ingresa maíz importado y de contrabando.

Sin embargo, opinó que las autoridades de los ministerios de Economía y Agricultura deberían consultar al sector sobre la situación de la producción nacional antes de autorizar contingentes. Explicó que esa posición obedece a la reciente ampliación del contingente para maíz blanco, puesta en vigencia en agosto, ya que considera que coincidirá el ingreso del grano importado con la cosecha que se levantará en Petén e Ixcán y que llegará al mercado entre septiembre y octubre. A su juicio, habrá suficiente abastecimiento y los precios podrían perjudicar al productor nacional.

Maga analiza contingentes

Durante la semana, en citaciones en el Congreso de la República, la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, indicó que se analizan abrir contingentes, de maíz blanco y amarillo, frijol y arroz.

Agregó que el volumen dependerá de varios factores, como el cálculo toma en cuenta el consumo de las familias y la industria lo que denominan consumo aparente, también se observan las condiciones o amenazas climáticas y se analiza la brecha de lo que habría entre la producción nacional y el consumo.

“En este año, por supuesto que hay amenaza climática, diferente al año pasado que no había ese problema”.

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Aunque ya existen los contingentes reportados por el Mineco y la ampliación de agosto para el maíz blanco, la ministra de agricultura dijo que, aunque el Maga hizo las estimaciones desde marzo, no se abrieron hasta que no salgan las cosechas de Petén, área donde consideran que sí puede haber cosecha en este momento porque tienen menor riesgo climático y más productividad.

La ministra dijo que hay reportes de que se está sacando maíz de Guatemala hacia El Salvador, y hace un llamado a que los guatemaltecos puedan denunciar si conocen de prácticas ilegales ya que al salir producto hacia otros países podría presionar aún más los precios.