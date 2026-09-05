Unas 377 mil familias productoras están en riesgo por la variabilidad climática, incluyendo la sequía

Como parte de las medidas implementadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) ante la variabilidad climática que experimenta el país, se incluye el monitoreo de las condiciones agroclimáticas y por medio del cual se ha estimado un universo potencial de 377 mil 575 familias productoras y 178 mil 336 hectáreas expuestas a posibles afectaciones.

El Maga informó que, además de fortalecer su capacidad de respuesta ante la variabilidad climática mediante la disponibilidad de alimentos, cuenta con acciones complementarias, como el monitoreo de las condiciones agroclimáticas, la asistencia técnica y mecanismos de protección para las familias y productores del país.

Qué identifican

El monitoreo de las condiciones agroclimáticas permite identificar territorios con mayor exposición a sequías, temperaturas elevadas y lluvias intensas, y utilizar esta información para orientar las acciones de prevención y asistencia al sector productivo, agrega la institución en el boletín divulgado.

Se reporta que con los análisis territoriales efectuados, se identifican 123 municipios con muy alta vulnerabilidad, 129 con alta y 88 con vulnerabilidad media.

Además, según la cartera, se estima un universo potencial de 377 mil 575 familias productoras y una superficie de 178 mil 336.15 hectáreas expuestas a posibles afectaciones.

"Entre los cultivos que requieren mayor atención frente a estos escenarios", la institución menciona: maíz, frijol, café, caña de azúcar, banano, melón, plátano, tabaco y cítricos, además de las áreas destinadas a pastos.

Aunque las condiciones actuales en el país son de déficit de lluvia, el Maga expuso que el monitoreo también mantiene vigilancia ante posibles escenarios de lluvias intensas en la Franja Transversal del Norte (FTN), el Caribe y Petén.

El déficit de lluvia y la canícula prolongada ya afectan los cultivos de miles de familias en Guatemala. Según datos oficiales al 27 de agosto, 236 mil 447 familias de 138 municipios en los 22 departamentos registran pérdidas agrícolas y, a esa fecha el Maga contabilizaba 2 mil 800 reportes de daños, principalmente en cultivos de maíz blanco y maíz criollo, según información divulgada el 2 de septiembre.

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Medidas

El ministerio mencionó que entre las herramientas para proteger a los productores se impulsa el seguro agropecuario, ya que este contribuye a reducir el impacto económico de eventos climáticos adversos en las familias dedicadas a las actividades agrícolas.

Reportó que en la actualidad el Maga cuenta con 1 millón 120 mil 397 raciones de alimentos, provenientes de los diferentes convenios suscritos con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y expuso que esta disponibilidad permite atender de forma oportuna a las familias que enfrentan inseguridad alimentaria y fortalecer la respuesta ante situaciones que puedan afectar su acceso a los alimentos.

Entre enero y agosto del 2026 se han distribuido 812 mil 16 raciones para 743 mil 781 familias de diferentes departamentos del país.

Las raciones son diferentes según cada intervención que realiza el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el Maga.

Para las familias en situación de inseguridad alimentaria esta ración incluye frijol, arroz, harina de maíz nixtamalizada o maíz, aceite vegetal, avena, azúcar fortificada con vitamina A, sal yodada y mezcla de harina de maíz y soya fortificada con vitamina A, detalló.

Seguimiento

Durante la cuarta reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Social (GEDS), presidida por la vicepresidenta Karin Herrera y efectuada la semana pasada, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó un tablero de información que permitirá monitorear los daños y actualizar los registros para identificar las necesidades de los territorios y definir acciones para apoyar a las familias afectadas mediante la coordinación de las instituciones, informó el Gobierno.

Conred indicó en esa oportunidad que algunos municipios acumulan hasta 52 días sin lluvia, principalmente en el corredor seco.

La vicepresidenta informó esta semana que giró instrucciones para que las instituciones de Gobierno generen acciones económicas y sociales en un plazo de 15 días.