Junta Monetaria ajusta proyección del precio del petróleo y qué se prevé con la inflación

El precio promedio proyectado para el barril de petróleo representa un aumento de cerca de US$14 respecto de los US$64.81 registrados en 2025, según la actualización realizada por la Junta Monetaria en agosto último.

De acuerdo con las cifras presentadas con datos al 26 de agosto, el precio promedio observado del barril de crudo se situaba en US$81.94, es decir, unos US$17 por encima del promedio de 2025, equivalente a un incremento de alrededor del 26%.

Las autoridades monetarias confirmaron que la inflación cerraría diciembre del 2026 en 3.75%, con lo cual se mantiene el pronóstico revisado en abril pasado. Para 2027, la proyección se sitúa en 4%.

En julio, el ritmo inflacionario fue de 2.70%, por debajo de la meta, aunque se prevén movimientos en el indicador durante los próximos meses.

Guatemala depende de las importaciones de derivados del petróleo, principalmente diésel y gasolinas, cuyos precios han mostrado incrementos asociados, entre otros factores, al conflicto geopolítico internacional.

Petróleo mantiene presión al alza

Las autoridades monetarias explicaron la evolución del precio del petróleo, que ha mostrado una tendencia alcista, principalmente en el caso del petróleo intermedio de Texas (WTI), que sirve como referencia para Guatemala.

Según los análisis realizados por el Banco de Guatemala (Banguat), el precio promedio observado del barril de petróleo se ha situado en US$81.94.

“En los análisis del 19 al 26 de agosto se observó una disminución de US$85 a una cotización de US$82.23. Esto se ve favorecido por la expectativa de que las discusiones entre Irán y Omán, respecto de las rutas compartidas en el estrecho de Ormuz, pudieran prosperar”, explicó Jonhy Gramajo Marroquín, gerente económico del banco central, durante una conferencia de prensa.

Gramajo comentó que el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el tránsito de buques petroleros en el golfo Pérsico, continúa prácticamente cerrado. Sin embargo, las expectativas han mejorado ante la posibilidad de avances en las conversaciones.

Por otro lado, explicó que las sanciones económicas anunciadas recientemente por Estados Unidos contra Irán no han tenido efectos significativos en el mercado, aunque en el futuro podrían incidir en las cotizaciones internacionales del petróleo.

Aclaró que este escenario podría provocar un incremento en los precios si se produce una reducción en la oferta de crudo. En sentido contrario, las cotizaciones podrían disminuir si se reducen las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Petróleo bajaría a US$70 en 2027

En el análisis de la banca central, Gramajo explicó que el exceso de oferta de petróleo a escala mundial observado en 2025 no se ha mantenido desde que comenzó el conflicto, a finales de febrero. Por ello, se prevé que durante 2026 la demanda de crudo se mantenga por encima de la oferta, formando una especie de “V” cuya brecha se cerraría hacia finales de este año.

Para 2027, si se normaliza el mercado, principalmente el transporte marítimo de petróleo por el golfo Pérsico, podría registrarse nuevamente un exceso de oferta de crudo, lo que contribuiría a reducir el precio internacional del barril.

Gramajo reiteró que el precio promedio observado entre el 1 de enero y el 26 de agosto se situó en US$81.94 por barril. En el escenario base, el pronóstico apunta a que el promedio de 2026 se ubique en US$78.61, mientras que para 2027 disminuiría a US$70.25 por barril, “siempre bajo el supuesto de que haya una normalización de la oferta mundial de crudo”.

Combustibles impulsan la inflación regional

La JM también analizó el comportamiento de la inflación internacional y confirmó que las economías están registrando presiones inflacionarias importantes, derivadas principalmente del choque en los precios del petróleo.

Para Centroamérica, se explicó que la inflación ha mostrado una tendencia al alza en Honduras y República Dominicana, asociada al comportamiento de los precios de los combustibles, mientras que en Guatemala se ha mantenido relativamente estable.

Costa Rica, por su parte, continúa registrando deflación —es decir, una variación negativa de los precios—, mientras que El Salvador, cuya economía está dolarizada, presenta un aumento de precios que todavía se mantiene en niveles considerados bajos.