Congreso propone fijar precios de Q39 al diésel y gasolina regular, y Q41 a la gasolina superior

La presión de varios sectores, incluidos líderes indígenas hacía el Congreso, hizo que los diputados llegaran a un acuerdo para promover una iniciativa de ley que busca fijar precios topes a los combustibles, tanto al diésel como a la gasolina regular y superior.

Eso según una iniciativa de ley que fue acordada por diputados luego de escuchar las demandas de los 48 Cantones de Totonicapán, autoridades indígenas de Sololá y representantes de los transportistas; propuesta que ya fue presentada ante el pleno y se mocionó para buscar su aprobación de urgencia nacional en la sesión que se celebra este martes 8 de septiembre, votación que está pendiente.

Los grupos inconformes dieron de plazo hasta hoy para que los diputados resuelvan el alto costo de los combustibles, que ha dejado un aumento en productos de la canasta básica y los distintos servicios de transporte.

La nueva iniciativa de ley contiene 14 artículos y busca fijar el costo del galón de diésel y gasolina superior a Q39, mientras que el costo para el galón de la gasolina superior será de Q41. La principal diferencia con lo que había pedido el Ejecutivo es que ahora se incluye la compensación económica a la gasolina y no solo al diésel.

Para lograr un precio fijo, el gobierno debe hacer una readecuación presupuestaria que le permita construir un fondo de Q2 mil 500 millones, recursos que permitirían compensar a los importadores cuando los precios rebasen el umbral establecido, un mecanismo compensatorio que se extendería hasta el 31 de diciembre o hasta que se agoten los fondos.

Líderes indígenas observan la sesión desde uno de los palcos. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

La iniciativa contempla una serie de reacomodos financieros, incluida una reducción de Q507 millones 640 mil 626 del presupuesto de egresos de este año, según el documento que ha circulado durante la plenaria.

Entre algunos de los reajustes destaca el Ministerio de Gobernación, que vería una reducción de su presupuesto de Q353 millones 596 mil; el Ministerio de Economía aportaría al fondo Q432 mil 54 y desde las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro se buscaría una reducción de Q142 millones 661 mil 872 y de la Superintendencia de Telecomunicaciones Q10 millones 950 mil 700.

*Información en desarrollo