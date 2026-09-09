Maíz y frijol siguen encareciendo: así afecta a los consumidores

Los granos básicos, como el maíz blanco y amarillo, así como el frijol negro, tuvieron un drástico aumento de precios durante la primera semana de septiembre.

El maíz blanco de primera cosecha subió Q52 por quintal con respecto a la última semana de agosto, una variación de 23.53%, con lo que llegó a Q273, según refleja el monitoreo actualizado al 4 de septiembre.

El alza acumulada en tres semanas ha sido de Q70.50 por quintal, según el informe semanal de precios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), actualizado al 4 de septiembre.

El precio por quintal pasó de Q202.50, registrado durante la semana del 10 al 13 de agosto, a Q204.50 el 21 de ese mes, con un alza de Q2. Al 28 de agosto llegó a Q221, con un incremento de Q16.50, mientras que entre el 1 y el 4 de septiembre aumentó Q52, hasta alcanzar Q273.

En términos interanuales, el precio promedio al 4 de septiembre es 28.40% mayor que el registrado en la misma fecha del 2025, cuando se cotizaba en Q212.62 por quintal.

Este es el precio registrado en septiembre más alto de los últimos cinco años, del 2022 al 2026.

El Maga refiere en su informe que continúa la tendencia de menor disponibilidad de maíz blanco en los mercados, asociada a la reducción de los volúmenes de cosecha del actual ciclo agrícola en algunas zonas productoras, derivada de las condiciones climáticas que han afectado la producción.

Por el momento, el abastecimiento continúa siendo complementado con maíz de origen mexicano, lo que permite amortiguar parcialmente la menor oferta nacional, agrega el informe.

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Aunque para esta semana se prevé que la oferta continúe limitada y que los precios mantengan una tendencia al alza, especialmente si persisten las reducciones en la disponibilidad de producto nacional y no se incrementa significativamente el ingreso de maíz importado.

Maíz amarillo empezó a subir; en una semana el alza fue de Q30 por quintal

En el caso del maíz amarillo, aunque en semanas anteriores no había registrado incrementos, según el Maga, al 4 de septiembre subió Q30 por quintal (15.79%), al pasar de Q190 a Q220 en una semana.

"Este comportamiento responde a una reducción puntual en la disponibilidad del producto en el mercado", y el incremento de precio observado puede estar asociado a ajustes en los volúmenes de comercialización y a la demanda de los mercados, indicó el Maga.

El informe añade que el abastecimiento continúa respaldado por el ingreso de maíz proveniente de las regiones norte y oriente del país, así como por producto de origen mexicano, que complementa la oferta nacional.

En términos interanuales, el precio promedio en septiembre llegó a Q220 por quintal, 13.79% más alto que el registrado en el mismo período del 2025, y superó los precios de los dos últimos años.

Para esta semana se espera que la oferta se mantenga en niveles normales y que los precios puedan estabilizarse, siempre que continúe el ingreso de producto nacional e importado y no se presenten reducciones importantes en la disponibilidad ni incrementos significativos en la demanda.

Frijol negro sube Q45 por quintal

En tanto, el frijol negro llegó a un precio promedio de Q570 por quintal al 4 de septiembre, con un alza de Q45 (8.57%) respecto de la semana anterior.

El Maga atribuye este comportamiento principalmente a una reducción en la disponibilidad inmediata del producto en los mercados, asociada con menores volúmenes de ingreso provenientes de las principales zonas productoras del oriente y norte del país.

También menciona factores como los costos de transporte y que la dinámica de abastecimiento entre las zonas productoras y los centros de distribución mayoristas podría estar contribuyendo a la presión al alza observada durante la semana.

Además de la producción nacional, el abastecimiento del mercado se mantiene con reservas nacionales y frijol importado, lo que ha contribuido a limitar una mayor presión sobre los precios.

En términos interanuales, el precio del frijol negro al 4 de septiembre es inferior al reportado entre el 2023 y el 2025, cuando se situaba entre Q625 y Q771.25 por quintal, y volvió a niveles similares a los del 2022.

El Maga prevé que durante esta semana la oferta sea relativamente normal y los precios permanezcan estables, aunque podrían registrarse ajustes al alza, condicionados por la dinámica de distribución.

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Arroz se mantiene estable

Mientras tanto, el arroz oro blanco mantiene un precio promedio de Q450 por quintal, según el reporte del Maga actualizado al 4 de septiembre.

Para este grano se reporta un flujo normal de producto proveniente de los beneficios, los cuales cuentan con granza de origen nacional e importado para abastecer la demanda, explica el informe.

Qué efecto tiene en el consumidor

Uno de los efectos del alza del maíz para el consumidor se refleja en el precio de las tortillas, alimento básico en la dieta de miles de guatemaltecos durante el desayuno, el almuerzo y la cena.

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Personas dedicadas a preparar y vender tortillas han comentado que, desde la semana pasada, el precio del quintal de maíz oscila entre Q235 y Q300, según el proveedor y el lugar de compra.

En algunos lugares venden las tortillas al consumidor final a tres por Q1 y a cafeterías o comedores a cuatro por Q1. Sin embargo, debido al aumento en el precio del maíz, indican que han tenido que reducir el tamaño de las tortillas.

Prepararlas implica cocer y lavar el maíz, llevarlo al molino y asumir los costos de transporte y distribución. Según vendedores consultados en un sondeo de Guatevisión, cada vez aumentan más los gastos y el margen de ganancia disminuye.

Algunos negocios optaron por reducir el tamaño de las tortillas y otros comenzaron a aumentar el precio. Por ejemplo, si antes vendían tres tortillas por Q1, ahora ofrecen dos unidades por ese mismo precio.

Otros negocios consultados este martes decidieron mantener la venta de tres tortillas, pero ahora a Q1.25. Asimismo, cuando se trata de pedidos de tortillas de mayor tamaño, que antes vendían a Q1, ahora las ofrecen a Q1.25.

Una de las personas consultadas recientemente comentó que evalúan constantemente sus costos y que, si estos continúan aumentando, tendrán que cerrar el negocio y dedicarse únicamente a la venta de comida.

En el caso de los consumidores finales, estos deben asumir el incremento de precios, pues ya comenzaron a recibir menos tortillas por Q1 o aceptar una reducción en su tamaño.

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que el incremento en el precio del maíz y del frijol repercute en el consumidor mediante aumentos en distintos productos, lo que reduce el poder adquisitivo de los ingresos laborales y obliga a las familias a consumir menos o a recurrir a sus ahorros.

Ministra afirma que el aumento de precios es estacional

Consultada sobre el incremento en los precios del maíz, la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, explicó el lunes 7 de septiembre, durante la conferencia gubernamental La Ronda, que se trata de un comportamiento normal para esta época del año y que aún falta que empiece a salir la cosecha de las áreas del norte del país, consideradas las de menor riesgo climático y mayor productividad.

Agregó que los precios comenzarán a disminuir a medida que el maíz blanco procedente de esas regiones empiece a ingresar a los mercados.

La funcionaria recordó que el Gobierno amplió el contingente de importación de maíz blanco libre de arancel.

Según datos del Mineco, inicialmente, en abril, el contingente era de 65 mil toneladas métricas y que en agosto se amplió en otras 50 mil, con lo que alcanzó un total de 115 mil toneladas métricas.

De ese volumen, añadió, todavía hay 43 mil toneladas métricas disponibles para asignar.

Con información de Maybaall Saucedo