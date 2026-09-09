Tomate podría encarecerse más por la sequía, menor oferta y demanda de exportación hacia El Salvador

El tomate y la cebolla fueron dos de los cinco productos que durante agosto registraron variaciones al alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sobre todo en la división de alimentos.

Tanto el reporte mensual de la Dirección de Planeación (Diplán) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) como productores consultados confirman que hay escasez, lo que está encareciendo los precios.

Por otro lado, entre 20 y 25 camiones procedentes de las zonas productoras de Jutiapa, Jalapa y Chiquimula son despachados diariamente hacia El Salvador, donde se paga un mejor precio, se explicó.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el tomate y la cebolla están dentro de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Sin embargo, los cinco principales productos son tortillas, carne fresca de pollo, carne fresca de res, huevos de gallina y gaseosas, que se encuentran entre los productos a los que los hogares dan prioridad en el consumo.

Tomate mantiene presión al alza

El reporte de Diplán expone que, en el monitoreo de precios mayoristas de la semana del 1 al 4 de septiembre, el precio promedio del tomate de cocina se ubicó en Q180.70 por caja de 45 a 50 libras, lo que representó un incremento de Q13.70, es decir, 8.20% respecto de la semana anterior, que comprendió del 24 al 28 de agosto.

El informe oficial indica que “este comportamiento se relaciona principalmente con una disminución en los volúmenes de cosecha y, por consiguiente, una menor disponibilidad de producto en el mercado”.

Agrega que el abastecimiento proviene principalmente de Jutiapa, Baja Verapaz, Guatemala, El Progreso, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Escuintla y Jalapa, por lo que las variaciones en la producción de estas zonas pueden generar fluctuaciones semanales en los precios.

El reporte de Diplán confirma que los costos de transporte y el comportamiento de la demanda son factores que influyen en los precios de mercado.

Por ejemplo, en el análisis interanual, el precio promedio de septiembre, de Q180.70 por caja, es 64.46% superior al registrado en el 2022, que fue de Q109.88 por caja; 20.04% inferior al observado en el 2023, de Q226 por caja; 41.75% mayor que en el 2024, cuando fue de Q127.47 por caja, y 120.63% superior al registrado en el 2025, de Q81.90 por caja.

“Para la próxima semana se espera que la oferta pueda mantenerse limitada y que los precios continúen con presión al alza”, anticipa el documento de Diplán.

El tomate es uno de los productos que registra un comportamiento al alza en el mercado por efecto estacional, según los reportes de Diplán. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cebolla blanca se cotiza en Q510

En el caso de la cebolla blanca, el precio se ubicó en Q510 por quintal, por lo que se mantuvo estable del 1 al 4 de septiembre con relación a la semana anterior.

“Este comportamiento se presenta pese a que la oferta nacional continúa relativamente limitada por la estacionalidad del cultivo, mientras que el ingreso de cebolla de origen importado contribuye a complementar el abastecimiento y moderar posibles presiones al alza”, precisa el análisis de Diplán.

Además, el comportamiento de los precios puede estar influenciado por los costos de transporte y por la disponibilidad de producto proveniente de las principales zonas productoras, especialmente de Chimaltenango y Quiché.

Tomate alcanza Q270 en el Cenma

En el reporte de este martes 8 de septiembre, la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala (Fasagua) ubica en Q270 el precio de la caja de tomate de primera calidad en la Central de Mayoreo (Cenma), centro de abastos.

El documento de Fasagua aclara que el precio de la caja de primera calidad está entre Q250 y Q270, dependiendo de la calidad y la variedad, pero que se encuentra producto de calidad regular desde Q180.

Este comportamiento se relaciona principalmente con una disminución en los volúmenes de cosecha y, por consiguiente, una menor disponibilidad de producto en el mercado.

Wilfredo Morán, asesor agrícola de Fasagua y productor de Jutiapa, explicó que en la actualidad no hay producción de cebolla en oriente y que está por ingresar la cosecha del altiplano occidental, por lo que habrá presión en el mercado.

Explicó que algunos productores, sobre todo de la zona productora de oriente, están despachando hacia el mercado de El Salvador, donde se pagan mejores precios a los agricultores.

Ejemplificó que, de 50 camiones diarios que abastecen el mercado, entre 20 y 25 se están dirigiendo a cubrir la demanda del vecino país.

Sequía amenaza producción agrícola

Marco Paxtor, productor de Esquipulas, Chiquimula, confirmó que hay una alta demanda en El Salvador, lo que ha mejorado los precios, y estima que puede aumentar el volumen de despachos.

Explicó que hay productores que este año decidieron no cultivar, sobre todo maíz y frijol, en esa parte del país, lo que puede poner en riesgo la seguridad alimentaria. Agregó que, en esta ocasión, la sequía está afectando varios cultivos.

Dijo que en la zona no solo el tomate y el chile están siendo afectados, sino también otros cultivos, como el maní y el pepino. El impacto puede extenderse al café.

Durante marzo y abril de este año, el área sufrió un golpe de calor que afectó los cultivos e incluso escaseó el agua para riego en lugares donde se cuenta con sistemas como pozos o riachuelos.

“Por ejemplo, de marzo a abril fue duro por el golpe de calor que llevan los cultivos, y otra cosa es que el agua, digamos, también que es un bien y un recurso, digamos, que se utiliza para estos cultivos, pues al final también escaseó en los campos, digamos, donde ellos tienen sus sistemas de riego, llámese pozos, llámese aguadas, llámese pequeños riachuelos”.

Paxtor añadió que los costos de producción están altos y que se incrementaron entre 30% y 40%, sobre todo los de los fertilizantes.

Estas fueron algunas de las razones por las que algunos productores decidieron no sembrar.