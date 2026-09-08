Ejecutivo aguarda decisión del Congreso sobre mecanismo para mantener precio del galón de diésel en Q39

El presidente Bernardo Arévalo visitó este martes 8 de septiembre Los Amates, Izabal, para inaugurar los trabajos de construcción de la Ciudad Deportiva que estará ubicada en dicha localidad.

En sus declaraciones a los medios de comunicación locales, el mandatario explicó el mecanismo que el Ejecutivo propone para mantener estable el precio del diésel y, de esa cuenta, evitar que continúen al alza los precios de los productos de la canasta básica.

Al igual que el pasado lunes, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo indicó que el objetivo principal de la propuesta es mantener en Q39 el precio del galón de diésel, con la finalidad de proteger directamente al consumidor ante cualquier variación que se pueda dar en el precio internacional derivada del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

También indicó que los fondos ya han sido identificados, por lo que están a la espera de lo que pueda definir el Congreso con respecto a la nueva propuesta que ha sido presentada.

“Son fondos que se han identificado en el presupuesto nacional, que se han hecho las modificaciones correspondientes en los distintos presupuestos para poder responder a esta crisis y que estarán funcionando mediante un mecanismo, mediante el cual estos fondos estarán depositados. Si el precio del diésel supera los Q39, entonces el diferencial se le va a cubrir con el mecanismo que se defina claramente en el Congreso de la República y entonces proteger al consumidor, esa es la cuestión fundamental”, puntualizó el presidente.

“En primer lugar, nosotros lo que estamos proponiendo es una estrategia para que el consumidor quede bien protegido, que el consumidor tenga claro que el precio del diésel en cualquier gasolinera, en cualquier parte del país, no va a poder pasar los Q39. Si hay una diferencia entre ese precio y el precio real en el mercado, porque eso es lo que estamos viendo ahora, la subida por la crisis bélica que hay muy lejos de acá, pero que nos está afectando, eso sería cubierto por fondos que el Gobierno de la República está asignando”, indicó.

Esta propuesta para mantener el precio del galón de diésel en Q39 fue anunciada el pasado lunes 7 de septiembre por el presidente, debido a que la propuesta inicial para otorgar un subsidio de Q2 mil 500 millones al precio del galón de dicho combustible no fue bien recibida por los diputados en el Congreso, donde la propuesta de ley fue remitida a las comisiones de Energía y Minas y de Finanzas Públicas y Moneda, donde aún está siendo analizada para su dictamen.

Según anunció el Ministerio de Energía y Minas, los fondos para el financiamiento de esta nueva propuesta provienen de la misma fuente contenida en la iniciativa del subsidio que está en análisis en el Congreso, por medio de recortes y reajustes en los presupuestos de los ministerios de Agricultura, Gobernación, Defensa, Cultura y Deportes y Ambiente, sin tocar asignaciones de los ministerios de Salud, Educación y Comunicaciones.

En tanto, los jefes de bloque discuten sobre las diferentes propuestas para mitigar los efectos en el alza internacional de los combustibles que impacta en la economía local.